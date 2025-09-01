search
Structura anului școlar 2025–2026: calendar complet și noutăți. Ce zile libere vor mai avea elevii în afară de vacanțe

Publicat:

Anul școlar 2025-2026 urmează să înceapă peste o săptămână și va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Structura care a fost publicată în Monitorul Oficial, prin ordin al Ministerului Educației, aduce cinci module de învățare și tot atâtea vacanțe, cu mici diferențe la nivel județean.

Elevi la școală
Calendarul noului an școlar 2025-2026 FOTO Arhivă

Noul an școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Va începe pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026, cu unele excepții pentru clasele terminale. Calendarul noului an școlar a fost aprobat de Ministerul Educației, prin ordinul nr. 3.463/4 martie 2025. Structura anului școlar 2025-2026 este împărțită în cinci module.

Cinci module de cursuri

Structura rămâne împărțită pe cinci module de învățare, alternate cu vacanțe.

Astfel, primul modul se va desfășura între 8 septembrie și 24 octombrie 2025, urmat de o scurtă vacanță de toamnă.

Al doilea modul începe pe 3 noiembrie și se încheie pe 19 decembrie, chiar înaintea vacanței de iarnă.

Cursurile reîncep după sărbători, pe 8 ianuarie 2026, iar modulul al treilea se va încheia la o dată variabilă, stabilită de inspectoratele școlare: fie pe 6, fie pe 13, fie pe 20 februarie.

Modulul al patrulea se va desfășura în perioada 16 sau 23 februarie - 3 aprilie 2026, în funcție de decizia locală.

Ultimul modul este programat între 15 aprilie și 19 iunie 2026.

Vacanțe mai scurte, dar mai dese

Elevii vor beneficia de cinci vacanțe pe parcursul anului.

Prima, vacanța de toamnă, este programată între 25 octombrie și 2 noiembrie 2025. Vacanța de iarnă va începe pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe 7 ianuarie 2026, acoperind perioada sărbătorilor.

Una dintre noutăți o reprezintă așa-numita „vacanță mobilă”, sau vacanța de schi, care va fi stabilită local, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026.

vacanta judete jpeg

Vacanța de primăvară este programată între 4 și 14 aprilie 2026, iar vacanța de vară va începe pe 20 iunie, urmând să se încheie pe 6 septembrie 2026.

Există și excepții: elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile mai devreme, pe 12 iunie - 2026, iar liceenii din clasele a XII-a și a XIII-a vor încheia anul școlar pe 5 iunie 2026.

Elevii din liceele tehnologice și școlile profesionale vor continua până pe 26 iunie 2026.

Zile libere suplimentare

În anul școlar 2025-2026, elevii din România beneficiază de mai multe zile libere, pe lângă vacanțele școlare deja stabilite. Printre acestea se numără:

5 octombrie 2025: Ziua Internațională a Educației, conform prevederilor legale și a contractului colectiv de muncă aplicabil în învățământ.

5 iunie 2025: Ziua Învățătorului, sărbătorită anual pe 5 iunie, este marcată în România drept zi liberă pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, începând cu anul 2024, conform contractului colectiv de muncă aplicabil.

9 iunie 2025: A doua zi de Rusalii, zi liberă legală, conform Codului Muncii.

Zilele de sărbători legale prevăzute în Codul Muncii, după cum urmează:

1 ianuarie: Anul Nou;

2 ianuarie: A doua zi de Anul Nou;

6 ianuarie: Boboteaza;

7 ianuarie: Sfântul Ioan Botezătorul;

24 ianuarie: Ziua Unirii Principatelor Române;

10 aprilie: Vinerea Mare;

12 aprilie: Paștele Ortodox;

13 aprilie: A doua zi de Paște;

1 mai: Ziua Muncii;

31 mai: Rusaliile;

1 iunie: A doua zi de Rusalii;

1 iunie: Ziua Copilului;

15 august: Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie: Sfântul Andrei;

1 decembrie: Ziua Națională a României;

25 decembrie: Prima zi de Crăciun;

26 decembrie: A doua zi de Crăciun.

În conformitate cu articolul 3 din structura anului școlar 2025-2026 aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 3.463 din 4 martie 2025, în aceste zile nu se organizează cursuri.

anscolar2025 2026 jpg

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Și în acest an, școlile vor organiza programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, fiecare pe durata a cinci zile lucrătoare consecutive. Intervalele vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ, dar trebuie să se încadreze între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026.

Calendarul examenelor

Anul școlar se va încheia cu examenele naționale. Pentru absolvenții de gimnaziu, Evaluarea Națională începe pe 22 iunie 2026, cu proba la Limba și literatura română, urmată pe 24 iunie de proba la Matematică. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie 2026.

În cazul liceenilor, Bacalaureatul 2026 debutează pe 8 iunie, cu probele de competențe, și continuă cu probele scrise începând cu 29 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie 2026.

Un început tensionat

Începutul noului an școlar este deja umbrit de nemulțumirile cadrelor didactice.

Profesorii au anunțat că intenționează să boicoteze festivitățile de deschidere, de la data de 8 spetembrie, în semn de protest față de salariile considerate insuficiente și față de lipsa unor măsuri concrete de îmbunătățire a condițiilor din sistemul de educație.

Educație

