Dragoș Dolănescu dezvăluie cât câștigă profesorii și politicienii din Costa Rica: „Sunt salarii foarte bune. Nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ”

Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a dezvăluit ce salariu au, în Costa Rica, profesorii universitari și politicienii.

Dragoș Dolănescu, născut în 1975, locuiește de mai mult timp în Costa Rica. Cu toate acestea, fostul deputat a studiat în România. În America Centrală, locuiește alături de mamă, soție și cei trei copii: Maria (26 de ani), Ion (20 de ani) și Darius (14 ani).

Acesta susține că profesorii din România ar trebui să fie plătiți mult mai bine:

„Profesorii sunt cei care formează noua generație, nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ, așa că salariile trebuie să fie pe măsura efortului și a responsabilității.

În Costa Rica, un profesor universitar are un salariu lunar, dacă e să transformăm în euro, cuprins între 8.000 și 10.000 de euro. Însă, ca profesor de școală, este cu mult mai puțin, poate chiar la jumătate.

Sunt salarii foarte bune. În Costa Rica sunt multe instituții de învățământ superior, cu profesori cu un înalt grad de pregătire. Iar un salariu mediu în Costa Rica, în alte meserii, este cuprins între 600 și 1.000 de euro lunar”, a menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

În schimb, în România, salariul unui profesor universitar este, în funcție de vechime, cuprins între 12.000 de lei și 18.000 de lei net.

Dragoș Dolănescu a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, și suma pe care a câștigat-o, în calitate de deputat, în Costa Rica, în condițiile în care în România politicienii au un salariu de peste 2.000 de euro, dar și alte beneficii:

