Luni, 11 August 2025
Două ore suplimentare de pregătire remedială pentru toți învățătorii și profesorii din învățământul primar. Procedura, în Monitorul Oficial

Publicat:

Începând cu anul școlar 2025-2026, toți învățătorii, institutorii și profesorii pentru învățământul primar vor avea în fișa postului două ore pe săptămână dedicate pregătirii remediale, conform unei proceduri oficiale publicate în Monitorul Oficial.

Profesoară care se uită înspre clasă, elevi blurați care ridică mâna
Două ore suplimentare de pregătire remedială, pentru toți învățătorii și profesorii FOTO Arhivă

Măsura este prevăzută în Ordinul ministrului Educației nr. 5.198/2025, care aprobă Procedura privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar pentru noul an școlar.

Documentul transpune în practică modificările aduse prin Legea nr. 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan.

Prevederea legală, citată în document

Articolul 4 din procedură stipulează:

„(13) În atribuțiile postului didactic de învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar se includ obligatoriu 2 ore/săptămână de pregătire remedială.”

Aceeași formulare apare și în Legea nr. 141/2025, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Prima creștere a normei din ultimii 30 de ani

Este pentru prima dată din 1995 când norma didactică pentru învățământul primar crește. Atunci, Statutul cadrelor didactice stabilea norma de 18 ore pe săptămână, reglementare valabilă până în prezent.

Procedura completă pentru încadrarea profesorilor în anul școlar 2025-2026 poate fi consultată în documentul de mai jos:

Ordin 5.198 Procedura Incadrare Profesori 2025 2026 Monitorul Oficial Partea I Nr. 746Bis by Florina Ilicea

Educație

