Miercuri, 20 August 2025
Ministrul Educației, Daniel David: „Foarte greu să vă spun” dacă școala începe la timp

Ministrul Educației, Daniel David, recunoaște că este foarte dificil să confirme dacă anul școlar va începe la data prevăzută, pe 8 septembrie, având în vedere protestele continue ale cadrelor didactice.

Întrebat la B1 TV dacă școala va începe la timp, ministrul Educației a răspuns tranșant: „Foarte greu să vă spun, sincer şi direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă daţi seama că n-aş fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerităţii şi cel care trebuie să le implementez”.

Daniel David a subliniat că măsurile adoptate de Guvern au un caracter temporar și că ele nu reprezintă o strategie de reformă, ci o reacție la situația bugetară dificilă.

Apel la profesori: „Hai să începem școala”

Ministrul a transmis cadrelor didactice și personalului din educație să nu blocheze începutul anului școlar și să folosească acest moment de nemulțumire ca bază pentru soluții constructive.

Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute şi când măsurile fiscal-bugetare îşi vor arăta efectele şi ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, a afirmat Daniel David.

Sindicaliștii, hotărâți să boicoteze

Nemulțumirile din sistem rămân însă puternice. Angajații din educație protestează constant și au amenințat inclusiv cu greva generală. Liderii sindicali au declarat că vor boicota începutul anului școlar, considerând că mesajele venite de la Guvern nu oferă soluții reale.

La 11 iunie, reprezentanții sindicatelor s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan. După discuții, aceștia au transmis că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus”.

La rândul său, Bolojan a insistat că „măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilităţile pe care le are în prezent bugetul României şi pe realităţile din sistemul educaţiei”.

Potrivit planificării, anul școlar 2025-2026 începe la 1 septembrie, iar elevii ar urma să revină la cursuri pe 8 septembrie.

Educație

