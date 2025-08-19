search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sindicatele contestă declarațiile lui Bolojan privind norma didactică și continuă protestele din Educație până pe 8 septembrie

0
0
Publicat:

Federaţiile sindicale din Educaţie au respins, marţi, declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora în ultimii ani ar fi scăzut norma didactică de predare.

Profesorii protestează FOTO: Facebook
Profesorii protestează FOTO: Facebook

Sindicatele anunţă continuarea acţiunilor de protest prin pichete în faţa Ministerului Educaţiei şi mitinguri în Piaţa Victoriei. Pe 8 septembrie urmează să aibă loc un marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei - Palatul Cotroceni, în intervalul orar 11:00 - 16:00.

"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret' şi Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater' condamnă ferm declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Afirmaţia este complet falsă, lipsită de orice fundament şi fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaştere a realităţilor din sistemul de învăţământ românesc, fie lansarea ei în spaţiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul", se susţine într-un comunicat al sindicatelor, scrie Agerpres.

Potrivit federaţiilor sindicale, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă şi a ajuns să fie printre "cele mai mari" din UE, în condiţiile în care munca profesorilor din România este "mult mai complexă" decât a cadrelor didactice din majoritatea statelor membre, unde şi salariile sunt "mult mai mari".

"În plus, cerinţele şi presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor 'reforme' continue (însă fără nicio finalitate) şi a unei finanţări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmaţie descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute şi să spună cine se face vinovat de o asemenea indolenţă, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educaţional", transmit sindicatele.

Conform acestora, Ilie Bolojan ar intenţiona, prin declaraţiile făcute, să justifice, "în mod fals", măsurile de austeritate "luate fără nicio consultare şi fără studii de impact".

Federaţiile au menţionat că munca profesorilor nu se limitează la orele de predare.

"Corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere şi activităţile extracurriculare sunt o componentă vitală a normei de muncă şi sunt, de cele mai multe ori, nereglementate şi neremunerate corespunzător. (...) Premierul Ilie Bolojan ar trebui, din decenţă faţă de sutele de mii de cadre didactice, să retracteze public aceste afirmaţii şi să iniţieze un dialog real bazat pe date concrete şi pe o înţelegere corectă a nevoilor din sistemul de învăţământ", se explică în comunicat.

Sindicatele mai susţin că Guvernul ar avea "misiunea mascată de a falimenta" învăţământul de stat.

"Atragem atenţia că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificaţi ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminaţi anul acesta din sistem, aceştia vor migra spre alte domenii şi nu vor mai reveni în învăţământ", se afirmă în comunicatul citat.

În perioada 19 - 22 august şi 25 - 29 august, precum şi pe 3 septembrie, începând cu ora 10:00, cele trei federaţii din Educaţie vor organiza pichete de protest la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În perioada 3 - 5 septembrie, între orele 12:00 - 13:00, vor avea loc mitinguri de protest în Piaţa Victoriei.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la întâlnirea cu Zelenski care arată influența lui Putin asupra liderului SUA
digi24.ro
image
CNN: Un microfon uitat deschis l-a surprins pe Trump în timp ce îi spune lui Macron că Putin „vrea să încheie o înţelegere”
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu, într-un maraton de momente stânjenitoare în direct la TV. A încurcat prenumele lui Zelenski cu cel al lui Putin
gandul.ro
image
Câți ani ar trebui să economisească un tânăr pentru a-și cumpăra un apartament fără credit?
mediafax.ro
image
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
fanatik.ro
image
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
libertatea.ro
image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
După ce s-a răzbunat pe fostul iubit, o femeie zâmbește larg în fotografia de dosar, în timpul arestării. Ce a făcut
antena3.ro
image
Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
observatornews.ro
image
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce tremurândă
playtech.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Divorțul anului în România, un nou episod: despărțiți, dar împreună
digisport.ro
image
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale
stiripesurse.ro
image
Ea este Alexandra, românca de 36 de ani, care și-a pierdut viața după ce a căzut 200 de metri pe un ghețar, în Italia
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Noi modificări propuse la plata pensiilor private. Peste 8 milioane de români, vizați direct de schimbări
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto Profimedia jpg
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să fie ștearsă de pe internet!
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Tezaurul descoperit în comuna Șoimuș (foto: Facebook / Mihai Gabriel Irimie)
Recompensă de aproape 30.000 de lei în schimbul unui tezaur descoperit în Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
Sângele apă nu se face! Ce omagiu discret și emoționant a adus Prințul Harry vineri, după ce Regele Charles a plecat de la eveniment

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?