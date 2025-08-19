Sindicatele contestă declarațiile lui Bolojan privind norma didactică și continuă protestele din Educație până pe 8 septembrie

Federaţiile sindicale din Educaţie au respins, marţi, declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora în ultimii ani ar fi scăzut norma didactică de predare.

Sindicatele anunţă continuarea acţiunilor de protest prin pichete în faţa Ministerului Educaţiei şi mitinguri în Piaţa Victoriei. Pe 8 septembrie urmează să aibă loc un marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei - Palatul Cotroceni, în intervalul orar 11:00 - 16:00.

"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret' şi Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater' condamnă ferm declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Afirmaţia este complet falsă, lipsită de orice fundament şi fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaştere a realităţilor din sistemul de învăţământ românesc, fie lansarea ei în spaţiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul", se susţine într-un comunicat al sindicatelor, scrie Agerpres.

Potrivit federaţiilor sindicale, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă şi a ajuns să fie printre "cele mai mari" din UE, în condiţiile în care munca profesorilor din România este "mult mai complexă" decât a cadrelor didactice din majoritatea statelor membre, unde şi salariile sunt "mult mai mari".

"În plus, cerinţele şi presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor 'reforme' continue (însă fără nicio finalitate) şi a unei finanţări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmaţie descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute şi să spună cine se face vinovat de o asemenea indolenţă, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educaţional", transmit sindicatele.

Conform acestora, Ilie Bolojan ar intenţiona, prin declaraţiile făcute, să justifice, "în mod fals", măsurile de austeritate "luate fără nicio consultare şi fără studii de impact".

Federaţiile au menţionat că munca profesorilor nu se limitează la orele de predare.

"Corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere şi activităţile extracurriculare sunt o componentă vitală a normei de muncă şi sunt, de cele mai multe ori, nereglementate şi neremunerate corespunzător. (...) Premierul Ilie Bolojan ar trebui, din decenţă faţă de sutele de mii de cadre didactice, să retracteze public aceste afirmaţii şi să iniţieze un dialog real bazat pe date concrete şi pe o înţelegere corectă a nevoilor din sistemul de învăţământ", se explică în comunicat.

Sindicatele mai susţin că Guvernul ar avea "misiunea mascată de a falimenta" învăţământul de stat.

"Atragem atenţia că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificaţi ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminaţi anul acesta din sistem, aceştia vor migra spre alte domenii şi nu vor mai reveni în învăţământ", se afirmă în comunicatul citat.

În perioada 19 - 22 august şi 25 - 29 august, precum şi pe 3 septembrie, începând cu ora 10:00, cele trei federaţii din Educaţie vor organiza pichete de protest la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

În perioada 3 - 5 septembrie, între orele 12:00 - 13:00, vor avea loc mitinguri de protest în Piaţa Victoriei.