Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
Daniel David, despre măsurile de reformă în Educație: „Sunt măsuri de supraviețuire în situații de criză"

Publicat:

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a explicat că modificările recente din sistemul educațional sunt reflexia constrângerilor bugetare acute și nu pot fi considerate, cu adevărat, reforme.

Ministrul Educației, Daniel David
Ministrul Educației, Daniel David FOTO gov.ro

Măsuri de supraviețuire, nu de reformă

Daniel David a fost întrebat, în direct la Euronews, ce criterii de departajare ar putea aplica un director de școală pentru bursa de merit și dacă ar putea sta în picioare o metodologie ca pragul burselor de merit să crească, din nou, de la nota 9, la 9.5, prag ce a mai fost ridicat temporar în 2020-2021.

„Eu vă spun sincer că dacă ar fi fost după mine, aș fi gândit altfel sistemul de bursă. Problema este că suntem într-o situație. Nu uitați, acestea nu sunt măsuri de reformă, acestea sunt măsuri de supraviețuire în situații de criză. Eu încerc să caut mecanisme ca să implementez planul de guvernare și legea fiscal-bugetară astfel încât din toamnă să avem salarii pentru profesori și burse atât cât ne-am putut permite în acest moment”, a precizat ministrul.

În pofida restricțiilor financiare, Daniel David a subliniat că obiectivul său rămâne aplicarea unei viziuni de reformă pe termen mediu

Misiunea oricărui ministru, inclusiv a mea, este ca după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară, să aducem resursă în sistem și să gândim într-o logică de reformă, nu de austeritate și de criză toate aceste măsuri în acest moment”, a adăugat el, pentru sursa citată.

Bugetul burselor, comparativ cu anii anteriori

Referitor la bursele elevilor, ministrul a atras atenția că sumele disponibile sunt limitate:

„Atât este bugetul pe care l-am putut primi pentru a mai oferi un anumit sistem de burse. Atenție, să știți că oricât a scăzut față de ultimii 2 ani școlari, acesta este un buget mai mare față de ce am avut în 2022-2023.”

Declarațiile vin în contextul discuțiilor recente despre reducerea numărului burselor de merit și ajustarea criteriilor de acordare, ceea ce a generat critici din partea unor cadre didactice și a părinților.

Critici la adresa politicilor de austeritate

La 21 iulie, Daniel David avertiza că măsurile fiscale asumate de Guvern nu sunt măsuri care eficientizează Educația. Sunt măsuri care nu ies din niște practici europene, însă ne salvează pozițiile pe care le avem, salariile și bursele din toamnă”.

Ministrul a mai explicat că sistemul de burse de merit a ajuns să fie aplicat într-un mod inechitabil:

„Este anormal să numești burse ‘de merit’ ceea ce iau 30 % dintre elevii din sistem. În plus, criteriul de evaluare este absolut neobiectiv”.

Daniel David a subliniat că fără intervenții, situația ar fi degenerat într-o „bursiadă”: „Dacă nu interveneam acum, am fi pierdut această bătălie în preuniversitar, iar copiii n-ar fi înțeles că școala este obligatorie”.

Măsurile-cheie din Legea nr. 141/2025

  • creșterea normei didactice de la 18 la 20 ore pe săptămână în preuniversitar;
  • creșterea TVA-ului la cărți de la 5% la 11%;
  • reducerea la jumătate a plății cu ora și a numărului de norme disponibile;
  • reducerea degrevărilor pentru directori (10 ore de predare în loc de 6; 14 ore pentru CCD, CJRAE și centre extrașcolare);
  • desființarea burselor de reziliență și performanță;
  • burse de merit doar pentru elevii cu media peste 9,00 și pentru maximum 15% dintre elevii clasei;
  • creșterea numărului maxim de elevi per clasă prin derogări (2–6 elevi suplimentari);
  • pierderea personalității juridice pentru școlile cu sub 500 elevi, 250 preșcolari sau 200 antepreșcolari;
  • reducerea burselor pentru studenții de la programe didactice și master didactic de la 3.700 lei la 2.570 lei;
  • plafonarea fondului alocat burselor universitare la 10% din salariul minim net pe student;
  • amânarea acordării celor două salarii compensatorii la pensionare pentru profesorii universitari până în anul universitar 2027–2028.
Educație

