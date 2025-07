Ministrul Educației răspunde profesorilor care îi cer să plece: „Uitându-mă la rezultatele sistemului nostru de educație și eu am adesea impulsul de a solicita demisii”

Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat la protestele lansate de sindicatele din învățământ. Acesta recunoaște dificultatea situației și afirmă că măsurile adoptate prin Legea nr. 141/2025 sunt „necesare, nu dorite”, menționând că sistemul educațional riscă să rămână fără fonduri pentru salarii și burse începând din toamnă.

„Am citit foarte atent poziția și revendicările sindicatelor din sistemul de învățământ. Înțeleg dificultatea situației! (...) Ca ministru, am obligația legală de a implementa legile în vigoare (și Programul de Guvernare). Măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 sunt necesare, nu dorite, pentru a ne putea proteja din toamnă salariile și bursele. Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor și burselor pentru tot anul! Este incorect să se creadă că nu îmi este greu că trebuie să le aplicăm și că nu înțeleg disconfortul creat”, a precizat Daniel David joi, 31 iulie, printr-un comunicat de presă.

Ministrul a subliniat că toate măsurile fiscal-bugetare trebuie să protejeze posturile cadrelor didactice și salariile acestora, menținându-se totodată în limitele raționalității și decenței economice. În acest sens, Ministerul a pus recent în consultare publică normele subsecvente legii, pentru a primi propuneri constructive din partea personalului din sistem.

„Este posibil ca, în aceste prime versiuni, eu și echipa mea să nu fi văzut și alte soluții aplicabile. După ce vom depăși această criză - multe măsuri fiind temporare -, vom putea regândi lucrurile și pentru dezvoltare (așa cum am propus în Raportul QX)”, a mai spus ministrul.

Daniel David a transmis și un mesaj personal, în care și-a exprimat frustrarea față de starea actuală a sistemului de învățământ, dar și hotărârea de a rămâne în funcție pentru a găsi soluții, nu pentru a evita responsabilitatea.

„Sincer și direct spus, uitându-mă la rezultatele sistemului nostru de educație (ex.: analfabetismul funcțional, abandonul școlar), și eu am adesea impulsul de a solicita demisii în diverse zone de influență din sistemul nostru, dar nu o fac din responsabilitate - știu că trebuie să lucrăm împreună pentru a ne salva (iar apoi pentru a construi spre mai bine) - și din decență - știu că liderii unor astfel de zone nu sunt singurii responsabili.”

„Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit și nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat țara noastră în două mandate legate de două momente critice și anume criza politică din primul mandat, respectiv criza fiscal-bugetară din acest al doilea mandat. Dacă demisia mea ar fi rezolvat situația financiară din Educație-Cercetare și a țării, aș fi anunțat-o demult! Grija mea acum - și obligația ca membru al Guvernului - este să ne salvăm din toamnă sistemul și prin asta, alături de reformele din celelalte domenii/sisteme, și țara. Vă invit să facem asta împreună, urmând ca apoi să lucrăm - tot împreună - pentru dezvoltare”, concluzionează ministrul.

Federațiile sindicatelor din învățământ cer demisia ministrului Educației Daniel David, pe care îl acuză că „a lovit în sistemul de învățământ și în salariații acestuia, unele dintre aceste declarații fiind chiar diversioniste”. În acest sens, zilele acestea sunt proteste ale cadrelor didactice.