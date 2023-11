Jumătate dintre copiii de 15 ani din România suferă de analfabetism funcțional. Proiectul unicat la nivel național

Organizația Teach for Romania a lansat cea mai riguroasă intervenție de literație din întregul sistem de învățământ public din România, concentrându-și eforturile atât pe soluții remediale adresate nevoilor copiilor cu decalaje grave, cât și punerea unor baze sănătoase în primii ani de școală.

Organizația neguvernamentală Teach for Romania a lansat un interesant proiect, intitulat „Caravana Literației”, o inițiativă menită să contribuie la creșterea competențelor de literație ale copiilor din școlile situate în comunitățile vulnerabile și susținută cu sprijinul PEPCO România.

Literația încă reprezintă o provocare pentru o parte semnificativă din populația globală. În comunitățile defavorizate, aceste provocări se simt și mai acut.

La începutul anului școlar 2022-2023, rezultatele evaluărilor Teach for Romania arătau că 5 din 10 elevi din clasele Teach for Romania au un nivel nefuncțional al alfabetizării; în majoritatea claselor Teach for Romania, indiferent de anul de studiu, exista cel puțin un copil cu grave lipsuri de scris-citit, care are nevoie de intervenție remedială.

Aceste evaluări interne sunt confirmate de studiile internaționale - testele PISA arată ca aproximativ 5 din 10 copii de 15 ani din România suferă de analfabetism funcțional. O testare realizată de partenerii de la Fundația „Noi Orizonturi” remarcă faptul că jumătate dintre copiii din mediul rural au provocări semnificative de scris-citit la terminarea școlii primare.

Ca urmare a acestor evaluări, Teach for Romania a implementat cea mai riguroasă intervenție de literație din istoria organizației și din întregul sistem de învățământ public din România.

Organizația și-a concentrat eforturile atât pe soluții remediale de adresare a nevoilor copiilor cu decalaje grave, cât și punerea unor baze sănătoase în primii ani de școală, și pregătirea cadrelor didactice de a lucra cu elevii lor la dezvoltarea literației, indiferent de clasa și materia pe care o predau.

Indicatorul la care se raportează este progresul elevului. La finalul anului școlar 2022-2023, 8 din 10 copii au reușit să treacă din zona de literație nefuncțională la alfabetizare funcțională.

Modelul de intervenție pe care Teach for Romania l-a testat în școli din întreaga țară este unul integrat – cu instrumente specifice de evaluare, formare pentru profesori, mentorat și exemple de bune practici, resurse adaptate.

Caravana literației

Modelul a fost testat alături de sute de profesori din programul Teach for Romania, iar acum își propun să îl testeze la nivel de școală și în afara comunității de profesori Teach for Romania.

„Lansăm „Caravana Literației”, un proiect ambițios de literație, în care ne vom concentra eforturile pentru a susține copiii din 9 școli publice din comunități vulnerabile să facă progrese semnificative la scris și citit, una dintre cele mai mari provocări ale sistemului de învățământ public. Scopul principal al proiectului este de a oferi copiilor acces la resurse educaționale de calitate, de a ne asigura că toți copiii din școală au o fundație solidă de literație și de a stimula pasiunea pentru lectură, construind astfel o bază solidă pentru dezvoltarea lor pe termen lung.

Pe lângă formarea profesorilor din cele 9 școli selectate din județele Bacău, Brașov, Cluj, Constanța, Galați, Prahova și Vâlcea, proiectul vizează investiții în infrastructura școlară și formarea părinților în cadrul unor ateliere dedicate prin care ne propunem să îi învățăm cum să vorbească cu copiii lor, ce să citească împreună, ce activități să facă pentru dezvoltarea literației”, a declarat Iuliana Pielmuș, directorul executiv al Teach for Romania.

Șapte școli dotate cu laboratoare de literație

Principalele obiective ale proiectului includ:

- Formarea cadrelor didactice pentru a evalua nivelul copiilor, a construi plan de intervenție pentru recuperarea decalajelor de citit-scris și monitorizarea lor.

- Sprijin mentoral profesorilor din cele 10 școli pentru a aplica instrumentele și resursele oferite de Teach for Romania.

- Furnizarea de materiale didactice și cărți adecvate vârstei, în funcție de nevoile specifice ale fiecărei școli implicate.

- Organizarea de ateliere interactive pentru profesorii și părinții din fiecare școală pentru a încuraja participarea activă și a transforma procesul de învățare într-o experiență captivantă.

- Dotarea a cel puțin 7 școli cu un laborator de literație.

- Continuarea activităților și în perioada vacanței școlare de vară prin organizarea unor școli de vară pentru dezvoltarea competențelor de citit-scris în cele 9 școli partenere în Caravana literației.

De ce este importantă literația la vârste fragede?

Cu sprijinul PEPCO, Teach for Romania își propune ca în următoarele luni să lucreze cu minim 100 de profesori generând plus-valoare pentru cel puțin 300 de părinți și 1.000 de copii, inclusiv minimum 100 de copii cu grave decalaje de scris-citit. În plus, și-au propus să organizeze școli de vară de literație pentru cel puțin 100 de copii.

Dezvoltarea abilităților de literație la vârste fragede este esențială pentru formarea unei societăți prospere și informate. Copiii care posedă competențe solide de scris-citit au șanse mai mari de a reuși în școală și în viață.