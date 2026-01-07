Video Primele imagini din operațiunea SUA de preluare a petrolierului rus. „Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde”

Forțele americane au publicat imagini din timpul operațiunii în care au preluat controlul asupra unui petrolier sub pavilion rus suspectat că face parte din așa‑numita „flotă fantomă” asociată cu transporturile ilegale de țiţei. Nava, identificată anterior ca Bella I și redenumită Marinera, a fost urmărită și capturată în Oceanul Atlantic de Nord după o urmărire de mai multe săptămâni de către Garda de Coastă a SUA.

Sursa video: X / @Sec_Noem

Imaginile postate pe X de Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, surprind momentul în care un elicopter al forțelor americane ajunge deasupra petrolierului și ulterior când trupele de elită urcă la bord. Nava făcea parte dintr‑o rețea de vase care, potrivit oficialilor de la Washington, transportă petrol în ciuda sancțiunilor internaționale și evitând blocadele maritime.

Noem a descris într‑o postare misiunea și eforturile forțelor americane: „Unul dintre aceste tancuri, Motor Tanker Bella I, a încercat să se sustragă Gărzii de Coastă timp de săptămâni, schimbându‑și chiar pavilionul și scriind un nou nume pe carenă în timp ce era urmărit, într‑o încercare disperată și eșuată de a scăpa de justiție”.

Ea a continuat, evidențiind perseverența echipajului american: „Echipajul eroic al USCGC Munro a urmărit această navă pe marea liberă și prin furtuni periculoase, păzind cu sârguință și protejând țara noastră cu determinarea și patriotismul care îi fac pe americani mândri”.

Mesaj dur pentru cei care încalcă legea

În aceeași postare, Noem a transmis și un avertisment clar: „Criminalii lumii sunt avertizați. Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde. Nu vom renunța niciodată la misiunea noastră de a proteja poporul american și de a perturba finanțarea narcoterorismului oriunde îl vom găsi”.

Pe lângă Bella I/Marinera, autoritățile americane au confirmat și capturarea unei alte nave cisternă, Sophia, în Marea Caraibelor, ambele vase fiind fie ancorate în Venezuela, fie în drum spre această țară înainte de interceptare.

Departamentul de Justiție și cel pentru Securitate Internă al SUA au anunțat confiscarea petrolierului Bella I pentru încălcarea sancțiunilor impuse, iar nava a fost capturată în baza unui mandat emis de o instanță federală americană după ce a fost urmărită de USCGC Munro.

Operațiunea marchează o intensificare a eforturilor Washingtonului de a aplica sancțiunile și de a combate transporturile ilegale de petrol prin „flote fantomă” care schimbă frecvent numele și pavilioanele pentru a evita controlul internațional.