Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Exclusiv Interviurile Adevărul cu ministrul Educației. Cum răspunde Daniel David protestelor profesorilor

Ministrul Educației, Daniel David, răspunde într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul” întrebărilor care frământă sistemul: de la protestele profesorilor, la criza din universități și abandonul școlar.

Ministrul Educației, Daniel David
Sursă foto: gov.ro

Dialogul va viza cele mai sensibile subiecte ale momentului. Ministrul va răspunde întrebărilor privind finanțarea educației, în condițiile în care România alocă doar 2,5% din PIB, cel mai mic procent din OECD. De asemenea, va fi abordată și tema abandonului școlar și universitar, cu accent pe cauze și posibile programe de sprijin pentru elevii și studenții din medii vulnerabile.

În același timp, se va discuta și despre situația din școli după boicotul profesorilor și posibilitatea declanșării unei greve generale. Vor fi analizate comasările de unități din mediul rural, lipsa de cadre didactice la disciplinele-cheie, dar și acuzațiile conform cărora ministerul ar fi încercat să blocheze participarea profesorilor la proteste.

Interviul integral cu ministrul Educației va fi publicat astăzi pe adevărul.ro.

Profesori din întreaga țară, la cel mai mare protest din educație

Amintim că, pe 8 septembrie, profesori din întreaga țară au venit la București pentru cel mai mare protest din educație din ultimii ani. Astfel că, în locul obișnuitelor festivități, cu discursuri și primiri călduroase, prima zi de școală a adus anul acesta mitinguri și marșuri de protest. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” au organizat un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş până la Palatul Cotroceni.

„Această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”, au transmis sindicaliştii.

Printre revendicări se numără anularea creșterii normei didactice cu două ore, oprirea comasării școlilor și a creșterii numărului de elevi la clasă, precum și revenirea asupra reducerii burselor și a scăderii tarifului la plata cu ora, de la 60 de lei la 22 de lei.

Educație

