Video Emoții și bucurie în prima zi de școală. Cum au fost primiți elevii. Festivități scurte în țară, în semn de solidaritate pentru proteste

Nou an școlar a început cu multe emoții pentru elevi, prinți și profesori. Luni dimineață, curtea Școlii Gimnaziale „Eugen Ionescu”, din Slatina, a prins viață odată cu venirea celor mici. Elevii de la clasa pregătitoare și cei de clasa a V-a, însoțiți de părinți, au avut parte de festivități. Ceilalți elevi au mers direct în sălile de clasă.

Slatina: Elevii „boboci” au avut parte de festivități, ceilalți au mers direct în clase

În cadrul festivității, au fost prezentați învățătorii și profesorii diriginți, iar șeful Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Ionuț Ilinca, le-a adresat câteva cuvinte, încurajându-i pentru începutul de an școlar.

La Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Slatina, învățătoarea Nicoleta Urucu, care va prelua Clasa Pregătitoare B, a vorbit despre emoțiile primei zile:

„Voi avea anul acesta Clasa Pregătitoare B. Deschiderea anului școlar neoficială, voi primi elevii pe platoul din fața școlii, împreună cu părinții, după care vom merge în clasă împreună, vom discuta câteva lucruri organizatorice, iar în jurul orei 11.00 se va termina programul pentru prima zi de școală. (...) Am pregătit clasa. Copiii ne dorim să fie încântați, părinții să stea liniștiți, pentru că totuși este o călătorie de cinci ani în care avem cu toții emoții. Și eu am emoții. Fiecare copil pleacă dintr-un an mediu, grădiniță, unde au multe activități recreative, iar aici totul este organizat. Vom învăța totul prin joacă, dar vom învăța destul de multe lucruri.”

→ Imaginea 1/3: Imagini din prima zi de școală, la Slatina. FOTO: Alina Mitran

Cluj: Festivitate de deschidere de 15-20 de minute

La Școala „Nicolae Titulescu” din Cluj-Napoca, festivitatea de deschidere a anului școlar s-a desfășurat într-un format scurt, în semn de solidaritate cu protestele cadrelor didactice. Părinții și elevii s-au arătat bucuroși că evenimentul a durat doar 15-20 de minute, în absența reprezentanților autorităților.

„O să vă scutim de discursurile lungi care probabil erau plictisitoare pentru voi”, a declarat directoarea Komives Șoimița Mirela, explicând că această abordare arată respect față de decizia profesorilor care participă la acțiuni de protest.

Cei doi directori ai școlii și doi preoți au luat cuvântul succint, iar elevii de clasa pregătitoare au trecut pe sub podul de flori realizat de colegii lor din clasele a VIII-a înainte de a se îndrepta spre noile săli de clasă. Preoții au vorbit atât în română, cât și în maghiară, pentru elevii liniei maghiare.

→ Imaginea 1/2: Început de an scolar la „Nicolae Titulescu” Cluj. FOTO: Remus Florescu

„Nu începem cu o festivitate în mod obișnuit cum făceam anii anteriori. E puțin altfel pentru că și vremurile pe care le trăim sunt puțin altfel. În felul aceste arătăm că înțelegem și respectăm decizia profesorilor pentru acțiunile care se desfășoară în acest moment în toată țara. Deschiderea anului școlar se desfășoară sub forma unei întâlniri pentru că nu avem suficiente săli de clasă să intrăm cu toții. Am zis că e momentul potrivit să ne vedem aici (în curtea școlii-nr) să schimbăm emoții, sentimente, trăirile noastre din vacanță, să ne facem planuri si strategii pentru acest an școlar astfel încât totul să decurgă foarte bine pentru voi, dragi elevi”, a spus directoarea.

Elevii și părinții s-au arătat încântați de ceremonia scurtă și cuprinzătoare. „Mi-am pregătit copilul să fie cuminte și să aibă răbdare că va dura cel puțin o oră. Am scăpat însă ușor. E mai bine așa”, a declarat o mamă al cărei copil a început clasa pregătitoare.

Din cauza numărului redus de săli de clasă la școala „Nicolae Titulescu”, unii elevi vor învăța temporar la o altă unitate din apropiere.

Botoșani: După un scurt moment de adunare elevii s-au îndreptat spre clase

Și la Botoșani, prima zi de școală a fost mai restrânsă. Nu din cauza grevei, ci pentru că multe școli sunt în reabilitare, ca parte a unui proiect european major. După un scurt moment de adunare, elevii s-au îndreptat direct spre clase, continuându-și ziua școlară în condiții normale.

→ Imaginea 1/2: Cum au fost primiți elevii la Scoala nr 8, municipiul Botoșani FOTO: Cosmin Zamfirescu

La nivel național, noul an școlar începe azi într-un climat tensionat: profesorii anunță proteste de amploare, părinții sunt nemulțumiți, iar copiii întâmpină prima zi cu tristețe.

Luni, 8 septembrie, de la ora 11:00, studenții sunt „în stradă”, în fața Guvernului, împreună cu profesori și elevi, pentru un scop comun: eliminarea măsurilor de austeritate care „limitează dreptul la un învăţământ echitabil şi accesibil pentru toată lumea”.