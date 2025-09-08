Prima zi de școală începe cu proteste. Sindicatele cer demisia ministrului Educației, părinții se plâng de flori prea scumpe

Noul an școlar începe azi într-un climat tensionat: profesorii anunță proteste de amploare, părinții sunt nemulțumiți, iar copiii întâmpină prima zi cu tristețe. În același timp, prețul florilor pentru tradiționalul buchet de început de an școlar a ajuns la un nivel record.

În locul obișnuitelor festivități, cu discursuri și primiri călduroase, prima zi de școală aduce anul acesta mitinguri și marșuri de protest. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia „Spiru Haret” și Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” organizează luni, 8 septembrie, în București, o acțiune de amploare.

„Această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”, transmit sindicaliştii.

Aceștia îl critică dur pe ministrul Educației, Daniel David: „Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas nu recunoaşte problemele grave generate de decizii pripite luate de Guvern. Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”.

Sindicatele au subliniat că nu doresc sprijin politic la protest: „Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură. Acţiunea noastră este un demers strict profesional”.

Programul manifestațiilor din București

10:00 - 11:00: Adunarea participanților în Piața Victoriei

11:00 - 12:00: Pichetarea Guvernului României

12:00 - 13:30: Marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni

13:30 - 14:30: Pichetarea Palatului Cotroceni

14:30 - 16:00: Defluirea participanților

Marșul dintre Piața Victoriei și Palatul Cotroceni va provoca blocaje rutiere. „Pe această cale, ne cerem scuze tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog şi după mai bine de 5 săptămâni de pichetări”, au transmis sindicatele.

Ministrul Educației: „Școala este a copiilor”

În timp ce sindicatele vorbesc despre „demnitatea profesorilor”, ministrul Educației a transmis un mesaj pentru părinți și elevi.

„Ca părinte şi ministru cred că şcoala este în primul rând a copiilor, aşa că îi aşteptăm luni, împreună cu părinţii. Cadrele didactice şi personalul auxiliar îi vor primi în şcoli şi în clase. Dincolo de diverse nemulţumiri, toţi profesorii au datoria morală faţă de elevi şi, aşa cum îi ştiu, sunt convins că o vor onora”, a spus Daniel David.

El a făcut apel la unitate: „Să ne revedem cu toţii la şcoală, iar în paralel vă invit să facem echipă pentru a construi pe dificultăţile din prezent viitorul pe care îl dorim!”.

Profesorii, între frustrare și tăcere

Mulți directori de școli preferă să nu se pronunțe, de teama consecințelor. „Dacă sunt pro-minister, își supără colegii, iar dacă sunt de partea profesorilor nemulțumiți, riscă să-și piardă funcțiile”, explică un cadru didactic, citat de News.ro.

Totuși, câțiva profesori au vorbit deschis. Liviu Drăghici, distins cu Merito, a criticat atitudinea ministrului față de cadrele didactice, iar profesorul Cătălin Zaman a pus accent pe elevi: „Elevii noştri nu au cum să fie fericiţi în aceste zile. Bursele de excelenţă dispar, bursele de merit se reduc, iar incertitudinea prin care trec nu e normală. Sunt elevi de clasa pregătitoare care meritau o primire frumoasă, însă în unele şcoli vor merge direct în bănci, fără niciun gest de întâmpinare”.

Părinți între dileme și costuri mari

În mijlocul tensiunilor, părinții se confruntă cu propriile realități. Copiii sunt triști că vacanța s-a încheiat, iar florile pentru profesori au ajuns mai scumpe ca oricând.

„75 de lei buchetul la supermarket? Și dacă-l iau și doamna nu vine, e că am dat banii de pomană?”, se întreabă o mămică, reflectând dilema multor părinți în fața unui început de an școlar marcat de incertitudine.

Când sunt vacanțele din noul an școlar

Anul şcolar 2025-2026 se structurează, pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:

Intervale de cursuri:

– 8 septembrie 2025 - 24 octombrie 2025;

– 3 noiembrie 2025 - 19 decembrie;

– 8 ianuarie 2026 - 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare;

– 16 februarie 2026, respectiv 23 februarie 2026, sau 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare, după caz, până pe 3 aprilie 2026;

– 15 aprilie 2026 - 19 iunie 2026;

Intervale de vacanţă:

– 25 octombrie 2025 - 2 noiembrie 2025;

– 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

– 4 aprilie 2026 - 14 aprilie 2026;

– 20 iunie 2026 - 6 septembrie 2026.