Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
Elevii intră vineri în vacanța de toamnă. Calendarul complet al anului școlar 2025-2026

Publicat:

După o lună și jumătate de cursuri, elevii din toată țara intră în vacanța de toamnă. Aceasta marchează prima pauză din anul școlar 2025-2026 și va fi urmată de o nouă perioadă de studiu până la vacanța de iarnă, cea mai lungă din an.

Elevii se bucură de o săptămână de vacanţă. FOTO: classpop
Elevii se bucură de o săptămână de vacanţă. FOTO: classpop

O săptămână de vacanţă

După doar câteva săptămâni de cursuri, elevii din întreaga lasă vineri, 24 octombrie, manualele deoparte, pentru prima pauză din noul an școlar 2025-2026. Este vorba despre vacanța de toamnă, o perioadă de respiro mult așteptată de elevi, care vine după un început de an marcat de schimbări în învăţământ, teme și ritmul specific școlii.

Cursurile vor fi reluate luni, 3 noiembrie 2025, odată cu începutul modulului al doilea de învățare, care se va întinde până la mijlocul lunii decembrie.

Modulul II: cursuri până la vacanța de iarnă

Al doilea modul de cursuri se desfăşoară între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, fiind urmat de vacanța de iarnă, cea mai lungă din anul școlar școlar 2025-2026.

Elevii și cadrele didactice vor beneficia de 19 zile libere consecutive, întrucât zilele de 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt declarate libere legale, fiind cea mai lungă vacanţă din acest an şcolar.

Cursurile vor fi reluate joi, 8 ianuarie 2026, odată cu începerea modulului al treilea.

Vacanța mobilă: săptămâna „de schi” stabilită local

După reluarea cursurilor, urmează o nouă etapă de studiu, care se va încheia înainte de vacanța mobilă, programată la începutul lunii februarie.

Între 9 februarie și 1 martie 2026, fiecare inspectorat școlar județean și Inspectoratul Municipiului București vor decide perioada exactă a vacanței mobile.

Aceasta este destinată în special activităților recreative și sportive, fiind cunoscută și drept „vacanța de schi”. Aşa cum Adevărul a scris deja, şcolile au fost obligate să anunțe data aleasă până la 1 octombrie 2025.

Structura completă a anului școlar 2025–2026

Ministerul Educației a stabilit cinci module de cursuri și cinci perioade de vacanță pentru anul școlar 2025–2026:

* Module de cursuri:

Modulul I: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul III: 8 ianuarie – 6 februarie 2026 (sau până la 13/20 februarie, în funcție de deciziile locale)

Modulul IV: 16 februarie (sau 23 feb./2 martie) – 3 aprilie 2026

Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026

* Perioade de vacanță:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă: o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 7 septembrie 2026

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” sunt programe obligatorii

Cele două programe educaționale, „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, fiecare pe durata a cinci zile lucrătoare consecutive.

Ministerul Educației precizează că aceste activități trebuie organizate în module de cursuri diferite, iar perioada exactă este stabilită de fiecare unitate de învățământ.

Educație

