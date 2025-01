Excursii și tabere școlare în Dubai și New York, moda care îi revoltă pe părinți. „Săptămâna verde la cazinou?”

O tabără de vară de două săptămâni în SUA care poate ajunge la 6.000 dolari sau o excursie în Dubai care depășește 2.000 dolari sunt realități din școlile românești. Zeno Sustac, inițiatorul grupului „Părinții elevilor din România”, atrage atenția că moda excursiilor peste hotare aduce cu sine riscul de segregare pe criterii financiare.

Discuțiile pe grupul „Părinții elevilor din România” au apărut după ce inițiatorul grupului, avocatul Zeno Sustac, a semnalat două situații în care părinții au primit pe grupul clasei oferte de excursii la prețuri foarte mari. O excursie pentru „Săptămâna verde”, la Dubai, depăște 2.500 dolari, în timp ce pentru o tabără de vară de două săptămâni, în SUA, costurile, care să acopere toate taxele, au fost estimate la 6.000 dolari. Sunt sume pe care anumiți părinți își permit să le achite, însă pentru alții constituie un vis de neatins.

„(...) Oare cei care promovează astfel de excentricități nu se gândesc că există și familii modeste care cu greu își permit să își susțină copiii la școală? Cum credeți că se simte părintele și copilul din familia modestă, fără posibilități, când vede astfel de oferte de lux? Este în mod evident o formă intolerabilă de segregare pe criterii financiare (mai exact, socio-economice). Mă bucur că s-au interzis concursurile pe bani în școli, următorul pas ar trebui să fie interzicerea promovării ofertelor de acest tip în unitățile publice de învățământ. Școala nu este piață de desfacere! Am vorbit cu mai mulți părinți, văd lucrurile la fel ca mine”, scrie Zeno Sustac, pe Facebook.

Contactat de „Adevărul”, Zeno Sustac a declarat că astfel de practici se întâlnesc în toată țara, în școlile publice. „Este la nivel național, în zona școlilor cu ștaif, a colegiilor naționale și a altor unități de învățământ de renume, în zone în care părinții sunt potenți financiar, orașele mari din România și Capitala, unde foarte multe cadre didactice s-au transformat în agenți de vânzări pentru excursii scumpe sau pentru alte servicii sau bunuri, în condițiile în care consideră școlile respective un fel de piețe de desfacere”, atrage atenția Sustac. Mai mult, atrage atenția inițiatorul grupului, sunt părinți care spun că li se impune, indirect, copiilor participarea la astfel de excursii de lux. „Știu colegii din București unde dacă îndrăznești să nu participi la o excursie organizată la o clasă de top ești trecut pe lista neagră. Și asta mi-au spus părinții, că nici nu se pune problema să nu meargă când li se propune”, spune Sustac.

Sunt cazuri în care școlile semnează anumite parteneriate cu agențiile de turism, „și profesorii din școlile respective practic se transformă în agenți de turism și bagă pe gât părinților tot felul de astfel de deplasări extrem de costisitoare”, susține Zeno Sustac.

Este vorba atât de tabere și excursii organizate în perioada vacanțelor, cât și astfel de deplasări costisitoare organizate pe perioada celor două săptămâni în care elevii ar trebui să desfășoare activități educative: Săptămâna Altfel, respectiv Săptămâna Verde.

„Mi se pare revoltător, tocmai de aceea am luat atitudine împotriva fenomenului și am început o dezbatere pe grupul de părinți. Părinții nu sunt încântați de astfel de fenomene. Zic în felul următor - că această practică se regăsește în mai multe zone din țară, și lucrul ăsta este confirmat de părinți, și ar trebui să înceteze. Sper ca Ministerul Educației să ia atitudine și, așa cum a interzis (și foarte bine a făcut, de felicitat demersul) concursurile contra-cost în școli, așa ar trebui procedat și cu profesorii care promovează astfel de evenimente costisitoare. (...) Evident că deplasări în scop educațional sunt binevenite și normale, cu toții ne amintim cu mare plăcere despre excursiile pe care le-am făcut când eram noi la școală, dar erau strict în scop educațional. Nu erau pentru comisioane. Am luat atitudine pe fondul clar în care părinții nu iau atitudine, nu își asumă astfel de ieșiri publice. Pentru că dacă deranjezi, deranjezi nu un om, deranjezi un sistem”, a mai spus Sustac.

Politizarea excesivă a sistemului de învățământ, susține avocatul Zeno Sustac, este una dintre cauzele care au permis dezvoltarea acestor adevărate rețele de vânzare de servicii de tot felul, în școală.

„Toate aceste lucruri au legătură cu politizarea excesivă din unitățile de învățământ, pentru că un cadru didactic care nu are spate politic nu și-ar permite să facă asta într-o unitate publică de învățământ. Dar există o protecție politică. La nivel de uniate de învățământ și la nivel de inspectorate”, a conchis Sustac.

„Copiii mei sunt la școală privată, dar niciodată nu ni s-au propus astfel de excursii”

Cei mai mulți dintre părinții care au participat la dezbaterea astfel lansată sunt de părere că lucrurile au mers mult prea departe.

„Sunt școli unde au mers în Paris! Cei care au mers, au revenit cu apelativul: „băi săracilor, a fost marfă rău!”, a semnalat un părinte.

„După ce iei atitudine, copilul tău este efectiv „linșat” din punct de vedere emoțional! Se organizează ei cumva, le transmit și copiilor aceeași idee și de aici este urgentă mutarea, nu mai poți sta, ei sunt mulți și apăsători! Cred că mă înțelegeți!”, scrie un alt părinte.

„Să îmi fie cu iertare, dar eu cu 6.000 de dolari mă duc în vacanță cu toată familia (2 adulți și 2 copii) în Europa, unde sunt super destinații, istorie, extrem de multe de văzut și de învățat. Serios, Dubai?? America?? Am citit și Las Vegas?? Săptămâna verde la cazinou?? Oricum nu este ok promovarea unor astfel de excursii în școli, cine vrea să meargă și își permite să se ducă în privat cu familia. Ca să nu mai zic că nu au nici o legătură cu săptămâna verde. Copiii mei sunt la școală privată dar niciodată nu ni s-au propus astfel de excursii. Da, mai sunt câteodată propuneri de tabere în UK de exemplu, dar sunt trimise doar părinților ca informare, cine dorește, adică copiii află doar dacă le spune părintele”, își exprimă opinia un alt părinte.

Un alt părinte aduce cu această ocazie în atenție situația micilor sportivi legitimați cărora nu li se susțin cheltuielile, familiile fiind obligate să achite din buzunar cheltuieli semnificative pentru a putea participa la turnee, pentru echipament etc..

„Dar care este legătura dintre săptămâna verde și excursiile în alte țări, în general? Ce parte din curriculum acoperă, referitor la săptămâna verde? Și deja sunt foarte răspândite. Ministerul Educației nu face nimic în privința asta? Că nu sunt cazuri izolate, toată lumea știe de ele”, întreabă un alt părinte.

„Într-un timp dascălul sau organizatorul mergea gratuit, era ceva de genul - la 10 elevi un însoțitor care nu plătește. La o clasă de 20 doamna își mai lua un copil/soț/prietenă. Nu am auzit să spună careva - îmi donez beneficiul unui elev care nu își permite. Totul e pe bază de comisioane, inclusiv comandatul culegerilor. Iar excursiile se fac cam pe unde vrea dascălul să ajungă moca”, explică un alt părinte care ar putea fi interesul imediat al celor care organizează astfel de excursii.

„Școala, un mare MALL unde totul este doar despre bani, despre posibilitățile părinților pentru meditații, haine, excursii, concursuri, sport, examene. BANII primează! Nu contează elevii, contează BANII lor cu care pot cumpăra inclusiv bacul, facultățile, job-urile! ROMÂNIA nu are nevoie de elevi, are nevoie de cardurile lor”, este o altă opinie.

„Nu putem să îi protejăm de orice sentimente negative”

Deși mai puțini, sunt și părinți care susțin că nu ar trebui să li anuleze copiilor posibilitatea să participe împreună la excursii în străinătate doar pentru că nu toate familiile își permit astfel de cheltuieli.

„Îmi pare că unele comentarii de aici tind mult prea mult spre stânga. Frica de o eventuală "segregare socială" ar trebui să anuleze posibilitatea copiilor dintr-o școală de stat de a merge într-o excursie în străinătate cu colegii?”, întreabă un părinte.

„Sincer, eu mi-aș dori ca fiica mea mea să aibă șansa de a merge într-o excursie în SUA cu școala. Știu că nu și-ar permite mulți din clasă, poate eventual dacă s-ar face la nivel de mai multe clase s-ar alege să zicem un grup de copii. Da, știu, haideți, aruncați cu pietre, nu contează, știu că nu sunt bani, dar eu cred că aș putea să strâng”, este o altă opinie.

„Cred că exagerați. Nu vă obligă nimeni să vă trimiteți copilul în astfel de excursii. Pe de altă parte, sunt familii care, din varii motive, nu pot trimite decât pe copilul respectiv într-o excursie de genul, nu pot merge cu toată familia dar își doresc ca fiul lor să poată vedea o părticică din lumea asta cât încă se mai poate călători. Lăsați invidiile la o parte, dacă pentru familia dumneavoastră nu e o opțiune bună, nu trebuie să o accesați. Pentru alte familii poate fi o variantă foarte bună” – este o altă opinie prin care se susține că astfel de demersuri nu ar fi exagerate. Același părinte oferă explicații și pentru situația în care sunt puși acei copii ai căror părinți nu își permit un asemenea lux. „Un copil normal la cap știe ce își permite familia lui și ce nu. Poate să se simtă defavorizat și că nu are pantofi sau haine de la firmele de la care se îmbracă colegii lui. Nu îi mai trimitem la școală? Asta e. Ne asumăm, învățam, trecem peste, nu putem să îi protejăm de orice sentimente negative. Unii copii își permit luxul unor haine de firma, alții al unor excursii educative o dată la câțiva ani. Fiecare familie muncește și economisește pentru luxul care e important pentru el”, își întărește părintele opinia.