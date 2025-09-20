Cât costă un sejur la munte în vacanța de toamnă. Ce includ ofertele și care sunt stațiunile din România pe care le preferă turiștii

În aproximativ o lună, elevii vor intra în prima vacanță din anul școlar 2025-2026, un bun prilej pentru un sejur la munte. Agențiile de turism au lansat ofertele pentru această perioadă.

Elevii din învățământul preuniversitar se vor bucura, de sâmbătă, 25 octombrie, până duminică, 2 noiembrie, de prima vacanță din anul școlar 2025-2026. Părinții care fie nu și-au permis, din diverse motive, o vacanță în vară, fie vor să repete experiența, au început să analizeze ofertele agențiilor de turism.

În topul preferințelor pentru destinații din țară sunt stațiunile montane Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, în timp ce pentru turismul balnear cele mai căutate rămân Băile Felix, Călimănești-Căciulata și Băile Herculane, conform Bibi Touroperator.

Ce fac hotelurile pentru a menține ofertele atractive

Ofertele pentru perioada 25 octombrie – 2 noiembrie trădează încercările hotelierilor de a se adapta la ceea ce-și mai permit românii. Astfel, hoteluri care anterior lansau pachete cu cazare și mese incluse, acum mizează pe cazare și cel mult mic dejun, pentru a reuși să le propună turiștilor prețuri bune, oferind la cerere și servicii de masă în restaurantele proprii sau asigurând și o mică bucătărie astfel încât turiștii care preferă să-și prepare ceva rapid să o poată face. Alte unități au înjumătățit perioada, de la patru nopți oferind pachete și de două nopți. Mai multe hoteluri decât în anii trecuți au în schimb în ofertă și servicii spa, din ce în ce mai cerute de către clienți. Prețurile pentru cazare sunt comparabile cu cele de anul trecut.

Cu mic dejun sau fără servicii de masă, dar cu acces la jacuzzi, spa, sală de fitness

Pentru un sejur de două sau trei nopți, cele mai multe oferte având mic dejun inclus, prețurile pornesc, pentru două persoane, de la aproximativ 600 lei și pot ajunge la aproape 1.600 lei, în funcție de stațiune și de hotel.

Regăsiți mai jos prețurile de pornire, din sistemul de rezervări BIBI Touroperator, care se aplică pentru o cameră dublă (2 persoane), regimul de masă fiind specificat în cazul fiecărei oferte.

Băile Felix

- Hotel 3* cameră dublă cu balcon, fără servicii de masă - 680 lei/camera /sejur 3 nopți

- Hotel 4* camera standard fără balcon, demipensiune(mic dejun și cină) – 1.221 lei/camera/ sejur 2 nopți. Acces gratuit la Aquapark.

Călimănești Căciulata

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 768 lei/camera /sejur 3 nopți

- Hotel 4* camera standard, cu mic dejun inclus – 1.445 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA, salină, jacuzzi

Băile Herculane

- Hotel 3* cameră dublă, cu mic dejun inclus - 608 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la piscina interioară.

- Hotel 4* camera standard cu balcon, cu mic dejun inclus - 1552 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit în zona SPA

Băile Olănești

- Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus - 1020 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la sala de fitness, saună, jacuzzi, piscină.

- Hotel 4* camera superior, cu mic dejun inclus - 1496 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la locul de joacă

Băile Tușnad

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 848 lei/camera /sejur 3 nopți. Reducere taxă intrare la Centrul wellness

- Hotel 4* camera matrimonială, cu demipensiune - 1964 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA

Borșa

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 590 lei/camera /sejur 3 nopți.

Sinaia

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 611 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră standard, mic dejun inclus - 1312 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Poiana Brașov

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 785 lei/camera /sejur 3 nopți, cu reducere 10% până pe 20.10

- Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus - 838 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Predeal

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 860 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la SPA (jacuzzi, sauna, salină)

- Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus - 838 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Bran

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 925 lei/camera /sejur 3 nopți

- Hotel 4* camera standard, fără servicii de masă – 1.634 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA, parcare gratuită

Brașov

- Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus – 1.080 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces piscină, jacuzzi cu apă termală

- Hotel 4* cameră economy, fără servicii de masă - 959 lei/camera/ sejur 3 nopți

Bușteni

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 789 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră dublă fără servicii de masă - 852 lei/camera/ sejur 3 nopți

Covasna

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 1023 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus - 1679 lei/camera/ sejur 3 nopți. Acces gratuit la SPA, parcare gratuită

Gura Humorului

- Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus - 928 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră superioară, mic dejun inclus – 1.044 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Sovata

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 906 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră twin fără balcon, mic dejun inclus - 1.579 lei/camera/ sejur 3 nopți. Acces SPA