search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cât costă un sejur la munte în vacanța de toamnă. Ce includ ofertele și care sunt stațiunile din România pe care le preferă turiștii

0
0
Publicat:

În aproximativ o lună, elevii vor intra în prima vacanță din anul școlar 2025-2026, un bun prilej pentru un sejur la munte. Agențiile de turism au lansat ofertele pentru această perioadă.

Predeal este printre destinațiile cele mai solicitate FOTO: FB/Primăria Predeal
Predeal este printre destinațiile cele mai solicitate FOTO: FB/Primăria Predeal

Elevii din învățământul preuniversitar se vor bucura, de sâmbătă, 25 octombrie, până duminică, 2 noiembrie, de prima vacanță din anul școlar 2025-2026. Părinții care fie nu și-au permis, din diverse motive, o vacanță în vară, fie vor să repete experiența, au început să analizeze ofertele agențiilor de turism.

În topul preferințelor pentru destinații din țară sunt stațiunile montane Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, în timp ce pentru turismul balnear cele mai căutate rămân Băile Felix, Călimănești-Căciulata și Băile Herculane, conform Bibi Touroperator. 

Ce fac hotelurile pentru a menține ofertele atractive

Ofertele pentru perioada 25 octombrie – 2 noiembrie trădează încercările hotelierilor de a se adapta la ceea ce-și mai permit românii. Astfel, hoteluri care anterior lansau pachete cu cazare și mese incluse, acum mizează pe cazare și cel mult mic dejun, pentru a reuși să le propună turiștilor prețuri bune, oferind la cerere și servicii de masă în restaurantele proprii sau asigurând și o mică bucătărie astfel încât turiștii care preferă să-și prepare ceva rapid să o poată face. Alte unități au înjumătățit perioada, de la patru nopți oferind pachete și de două nopți. Mai multe hoteluri decât în anii trecuți au în schimb în ofertă și servicii spa, din ce în ce mai cerute de către clienți. Prețurile pentru cazare sunt comparabile cu cele de anul trecut.

Cu mic dejun sau fără servicii de masă, dar cu acces la jacuzzi, spa, sală de fitness

Pentru un sejur de două sau trei nopți, cele mai multe oferte având mic dejun inclus, prețurile pornesc, pentru două persoane, de la aproximativ 600 lei și pot ajunge la aproape 1.600 lei, în funcție de stațiune și de hotel.

Regăsiți mai jos prețurile de pornire, din sistemul de rezervări BIBI Touroperator, care se aplică pentru o cameră dublă (2 persoane), regimul de masă fiind specificat în cazul fiecărei oferte.

Băile Felix

- Hotel 3* cameră dublă cu balcon, fără servicii de masă - 680 lei/camera /sejur 3 nopți

- Hotel 4* camera standard fără balcon, demipensiune(mic dejun și cină) – 1.221 lei/camera/ sejur 2 nopți. Acces gratuit la Aquapark.

Călimănești Căciulata

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 768 lei/camera /sejur 3 nopți

- Hotel 4* camera standard, cu mic dejun inclus – 1.445 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA, salină, jacuzzi

Băile Herculane

- Hotel 3* cameră dublă, cu mic dejun inclus - 608 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la piscina interioară.

- Hotel 4* camera standard cu balcon, cu mic dejun inclus - 1552 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit în zona SPA

Băile Olănești

- Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus - 1020 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la sala de fitness, saună, jacuzzi, piscină.

- Hotel 4* camera superior, cu mic dejun inclus - 1496 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la locul de joacă

Băile Tușnad

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 848 lei/camera /sejur 3 nopți. Reducere taxă intrare la Centrul wellness

- Hotel 4* camera matrimonială, cu demipensiune - 1964 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA

Borșa

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 590 lei/camera /sejur 3 nopți.

Sinaia

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 611 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră standard, mic dejun inclus - 1312 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Poiana Brașov

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 785 lei/camera /sejur 3 nopți, cu reducere 10% până pe 20.10

- Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus - 838 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Predeal

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 860 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces gratuit la SPA (jacuzzi, sauna, salină)

- Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus - 838 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Bran

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 925 lei/camera /sejur 3 nopți

- Hotel 4* camera standard, fără servicii de masă – 1.634 lei/camera/ sejur 3 nopți Acces gratuit la SPA, parcare gratuită

Brașov

- Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus – 1.080 lei/camera /sejur 3 nopți. Acces piscină, jacuzzi cu apă termală

- Hotel 4* cameră economy, fără servicii de masă - 959 lei/camera/ sejur 3 nopți

Bușteni

- Hotel 3* cameră standard, fără servicii de masă - 789 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră dublă fără servicii de masă - 852 lei/camera/ sejur 3 nopți

Covasna

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 1023 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră dublă, mic dejun inclus - 1679 lei/camera/ sejur 3 nopți. Acces gratuit la SPA, parcare gratuită

Gura Humorului

- Hotel 3* cameră standard, cu mic dejun inclus - 928 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră superioară, mic dejun inclus – 1.044 lei/camera/ sejur 3 nopți.

Sovata

- Hotel 3* cameră standard, mic dejun inclus - 906 lei/camera /sejur 3 nopți.

- Hotel 4* cameră twin fără balcon, mic dejun inclus - 1.579 lei/camera/ sejur 3 nopți. Acces SPA

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
digi24.ro
image
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului. Cum a fost realizat cel mai spectaculos drum din țară | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce înălțime maximă poate să aibă gardul dintre vecini, potrivit Codului Civil. Ce regulă să NU încalci
gandul.ro
image
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
mediafax.ro
image
Zodiile care sunt inspirate să facă schimbări remarcabile. Au loc mutări importante în carieră și relații până la finalul lunii septembrie
fanatik.ro
image
„Câștig și câte 20.000 de euro lunar!” Elena Grigore are o faimă specială într-un domeniu dominat net de bărbați
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
observatornews.ro
image
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
playtech.ro
image
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Iulia, o tânără de doar 20 de ani, a murit la scurt timp după ce a murit și sora sa. Cele două au fost implicate într-un accident rutier grav, în Arad
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Elena Udrea, în culmea fericirii, la doar 2 luni de când a ieșit din închisoare. Vestea URIAȘĂ pe care a dat-o. Fanii au felicitat-o instant: Sărbătoresc miracolul
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu mica recalculare a pensiilor. Florin Manole, anunț pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Dan Brown foto Profimedia jpg
Autorul cărții „Codul lui Da Vinci”, logodit cu una dintre cele patru amante ale lui! E cu 27 de ani mai tânără decât el!
clickpentrufemei.ro
Povestea şocantă a unui accident de avion: Mi am mâncat prietenii ca să supraviețuiesc jpeg
Povestea şocantă a unui accident de avion: Mi-am mâncat prietenii ca să supraviețuiesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Sabrina Carpenter, de la o fetiță care cânta în casă la o artistă multipremiată

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?