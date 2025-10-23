Video Anchetă la o școală din Ilfov, după ce un profesor a jignit mai mulți elevi de clasa I: „Părinții v-au făcut doar ca să vă facă”

Un profesor de la o școală din Ilfov a fost filmat joi, 23 octombrie, în timp ce țipa și jignea mai mulți copii de clasa I. Imaginile au fost surprinse de un trecător.

Angajatul școlii, profesor de sport, a avut o ieșire nervoasă în fața elevilor de 7 ani, potrivit clipului video obținut de Digi24.

„Vin la mine (n.r. părinții) să-mi spună că: «Bă! De ce m-a lovit?». D-aia v-a lovit, că nu înțelegeți (...) Bineînțeles, părinții voștri, cu note în catalog de la mine, vin că de ce sunteți indisciplinați? D-aia, că nu au grijă de voi. Fac altceva. V-au făcut așa, ca să vă facă. Dacă eu rămân fără voce mie cine îmi plătește pastilele? Părinții voștri? Că țip eu la voi?”, le-a spus dascălul copiilor.

Într-o reacție pentru sursa citată, Inspectoratul Școlar din Ilfov a precizat „că a dispus verificarea aspectelor semnalate” pentru „a stabili contextul și circumstanțele în care s-au desfășurat faptele prezentate”.

Profesorul, care preda sportul la clasele I-V, și-ar fi dat demisia la scurt timp după ce incidentul a ajuns în atenția Inspectoratului.

Statutul elevului consacră „dreptul fiecărui elev la respectarea demnității, la protecție împotriva oricărei forme de violență fizică, verbală sau emoțională și la un mediu educațional lipsit de abuz”.

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a mai transmis că „nu tolerează nicio formă de comportament neadecvat în relația cadru didactic - elev, indiferent de context, și promovează constant respectul reciproc, comunicarea echilibrată și un climat educațional pozitiv în toate unitățile de învățământ”,

În urmă cu o lună, un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de viol asupra unui minor, faptele fiind comise între ianuarie și septembrie 2025.

Tot în septembrie, părinții mai multor eleve de clasa a șasea au reclamat la poliție un profesor, dintr-o școală din localitatea Jilavele, județul Ialomița, care le-ar fi abuzat sexual fiicele.