Video De ce e greșit să limitezi joaca odată cu școala: riscurile explicate de specialiști

Joaca este adesea percepută ca o simplă distracție pentru copii. Studiile de specialitate și experiența psihologilor arată că joaca e vitală și după ce începe școala. Fără ea, copiii riscă stres, dificultăți de adaptare și comunicare.

Joaca este temelia pe care se construiește o dezvoltare sănătoasă din punct de vedere emoțional, cognitiv, fizic și social a fiecărui copil. În acest articol vei descoperi care sunt riscurile care apar când joaca este restricționată, cum să găsești echilibrul între educație și timp liber și care este rolul părintelui în sprijinirea acestei nevoi vitale a copilului.

Ce se întâmplă când copilului i se restricționează joaca

Joaca nu e doar amuzantă, ci este o nevoie psihologică, integrată natural în viața fiecărui copil. Prin joc, copiii explorează lumea, învață reguli, colaborează, testează limite și găsesc soluții la provocările zilnice. Aceste experiențe sunt indispensabile pentru dezvoltarea normală a creierului, a abilităților sociale, a motricității și a funcționării emoționale.

Mulți părinți, din dorința de a asigura un viitor mai bun copiilor, prioritizează învățarea formală în dauna jocului.

”Aceasta demosntrează necunoașterea valorii pe care joaca o aduce în viețile noastre, a faptului că este un aspect al dezvoltării noastre, a sinelui nostrum. Apoi, vine și dintr-o necunoaștere, din păcate, a ceea ce presupune dezvoltarea ființei umane. Auzim la mulți părinți că vor pentru copiii lor să învețe pentru a ajunge mai bine, mai ales din punct de vedere financiar.Iar acesta este un aspect îi fac pe părinți să pună joaca pe pe locul doi” Spune psihologul Alina Uricec, la Interviurile Adevărul.

Prioritizarea învățării formale în dauna jocului este o abordare influențată istoric de contextul cultural și economic și transmisă de-al lungul timpului, generațiilor de părinți.

”Dacă ne uităm în istorie, accesul la educație a însemnat cu adevărat o viață mai bună. Pentru o familie de la țară cu foarte multe greutăți, a face o școală însemna de fapt că ai o șansă mai bună de a supraviețui. Prioritizarea învățării, istoric vorbind, e legată foarte mult cu nevoia asta de siguranță, care este o nevoie primordială. Școala însemna siguranță, a învăța, a merge la școală era prioritar. Era mai important pentru supraviețuire decât joaca. Și chiar dacă realitățile s-au schimbat, această poveste a rămas pe filiera părinților, a bunicilor”, atrage atenția specialistul în emisiune video.

Joaca, cheia dezvoltării creierului

Restricționarea copilului de a se mai juca poate deveni toxică atunci când acesta se confruntă cu un program încărcat, lipsit de relaxare și libertatea de explorare. Rezultatele? Frustrare, stres, afectarea echilibrului emoțional și, pe termen lung, dificultăți de socializare sau comunicare.

”Joaca este ceva ce ne vine natural, instinctiv, ca respiratul. Dacă ne uităm și la celelalte vietăți de pe această planetă, toți pui de animale se joacă. Nu te învață nimeni să te joci. Nu trebuie să te motiveze nimeni ca să te joci așa. Nu poate să-ți impună cineva să te joci. Singurii care pierd această capacitate a jocului la maturitate suntem noi oamenii, din păcate. Joaca este cumva un dat natural. Este nevoia psihologică pe care noi o avem. Este ceea ce se întâmplă și face parte din dezvoltarea noastră normală neuro-biologică, pentru că creierul așa învață, prin joacă. Noi ca părinți este important să lăsăm totuși loc de niște joacă și de niște explorare”, subliniază psihologul Alina Uricec.

Creierul unui copil este ca un burete: absoarbe informații, creează legături neurobiologice puternice și evoluează rapid atunci când copilul se joacă în mod liber. Prin jocuri simple – de construcție, de rol, de mișcare – copilul:

- Înțelege relația cauză-efect

- Exersează negocierea și toleranța la frustrare

- Își dezvoltă imaginația și memoria

- Învață relaționarea cu ceilalți copii și gestionarea emoțiilor

În Interviurile Adevărul, specialistul atrage atenția :

- Joaca este modalitatea naturală prin care copilul învață.

- Copiii privați de joc pot dezvolta probleme emoționale sau comportamentale.

- Joaca liberă stimulează creativitatea, adaptabilitatea și gândirea critică – abilități esențiale în viața adultă.

Rolul părintelui: facilitator, confident și partener de joacă

Joaca trebuie să fie naturală, iar copilul să aleagă ce și cum vrea să se joace. Părintele poate fi prezent, dar fără să dicteze regulile sau să critice excesiv rezultatul.Implicarea părintelui (de exemplu, în jocuri de rol sau boardgames) întărește legătura emoțională cu copilul și oferă acestuia validare și susținere.

”A ne juca împreună, copil-părinte, ține foarte mult de capacitate pe care o are părintele respectiv să facă asta. Sunt părinți cărora le este foarte greu să stea în joacă din aceasta nestructurată cu copiii și să facă ce vor copiii” arată specialistul.

Joaca nu ajută doar la dezvoltarea copilului, ci contribuie și la starea de bine a părinților. Prin joc, familia se conectează, se relaxează și învață împreună. Copiii obișnuiți să se joace ajung adulți creativi, rezilienți, capabili să gestioneze situații dificile cu mai mult calm și flexibilitate.

Echilibrul între învățare și joacă

Nu există o rețetă universală, dar poți găsi varianta potrivită pentru familia ta:

- Lasă copilului timp zilnic pentru joacă liberă

- Alege activități extracurriculare care implică și elemente de joc (teatru, sport, pictură)

- Redu programul încărcat cu „trebuie” și lasă loc pentru bucuria descoperirii

- Fii atent la reacțiile copilului: dacă refuză să participe, arată oboseală sau nu se simte în largul lui, discută deschis și adaptează rutina

” Este o alegere asta de a prioritiza joaca. Dacă eu pun asta în lista tuturor lucrurilor, atunci mă voi asigura că al meu copil mai are niște ore de joacă în fiecare zi, dar asta înseamnă că s-ar putea să sacrific niște engleză, niște franceză, ce am mai pus eu pe listă acolo, pentru că nu se pot face toate și de cele mai multe ori atunci când vedem un copil că face extraordinar de multe lucruri, întotdeauna este vorba foarte mult despre părinți și despre fricile lor”, spune Alina Uricec.

Joaca este oxigen emoțional pentru copii și adulți deopotrivă. Susține dezvoltarea sănătoasă, consolidează legătura părinte-copil, stimulează creativitatea și pregătește copilul pentru provocările vieții. Lasă-ți copilul să se joace, jucați-vă împreună și pune joaca pe lista priorităților familiei tale.