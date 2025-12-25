search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Hoață arestată după ce a încercat să evite camerele de recunoaștere facială în timp real. Cum funcționează această tehnologie

0
0
Publicat:

O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, cunoscută ca hoț de magazine, a fost arestată pe Oxford Street, UK, după ce a încercat, fără succes, să evite camerele de recunoaștere facială în timp real folosite de poliție (LFR).

Inițial, femeia era urmărită de agenții de securitate ai unui magazin, însă aceștia au pierdut-o din vedere în mulțimea de oameni aflați la cumpărături de Crăciun, potrivit The Standard.

Femeia era bănuită că ar fi furat produse în valoare de aproximativ 1.000 de lire în cadrul unei serii anterioare de furturi.

În timp ce se deplasa împreună cu un complice spre Oxford Circus, ea a observat ofițerii Met Police care foloseau tehnologia de recunoaștere facială pentru a identifica persoane căutate.

În ciuda încercării de a evita camerele, polițiștii au reușit să o localizeze și să o rețină 

După ce a observat camerele de recunoaștere facială, suspecta a traversat brusc strada în încercarea de a scăpa de ele, fără să știe că pe partea cealaltă se află și mai multe astfel camere.

Sistemul a declanșat imediat o alertă pe dispozitivele ofițerilor din zonă.

Polițiști în uniformă s-au mobilizat rapid în apropierea magazinului Ikea de pe Oxford Street și au reținut-o. Bărbatul care o însoțea era, de asemenea, căutat pentru presupuse acte de violență domestică.

În ciuda situației, ambii au rămas surprinzător de calmi în momentul arestării.

Aceasta a fost doar una dintre cele șapte arestări făcute într-o singură zi în cea mai aglomerată zonă comercială din Europa.

Comisarul Met Police, Sir Mark Rowley, intensifică utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială, pe care o consideră una dintre cele mai importante inovații în combaterea criminalității de la apariția analizei ADN.

Potrivit poliției, peste 1.300 de infractori au fost identificați și arestați în Londra în 2024 datorită LFR, inclusiv autori de violuri, tâlhării violente și infracțiuni sexuale grave, iar peste 100 de infractori sexuali înregistrați au fost prinși încălcând condițiile de eliberare.

Un caz mediatizat este cel al lui David Cheneler, 73 de ani, prins cu o fetiță de șase ani pe care o luase de la școala ei, având asupra lui și un cuțit.

O „amprentă a feței”, utilă pentru identificarea persoanelor implicate în infracțiuni grave  

Folosirea LFR în West End este bazată pe informații operative, în ciuda criticilor privind drepturile civile, subliniază inspectorul Richard Cassidy, care descrie tehnologia drept o „amprentă a feței”, utilă pentru identificarea persoanelor implicate în infracțiuni grave și pentru monitorizarea celor cu condiții impuse de instanță.

Citește și: China vrea să reglementeze mai bine recunoaşterea facială
Tehnologia de recunoaștere facială în timp real este foarte eficientă. tiktok.com/@metpoliceuk
Tehnologia de recunoaștere facială în timp real este foarte eficientă. tiktok.com/@metpoliceuk

Combaterea furturilor din magazine, a agresiunilor și a comportamentului antisocial rămâne o prioritate, arată Cassidy.

În 2024, au fost făcute peste 1.000 de arestări pentru infracțiuni grave, inclusiv violuri și violență domestică.

În interiorul unei dube LFR, reporterii au observat cum polițiștii încarcă o listă de supraveghere cu aproximativ 16.000 de fețe, incluzând persoane căutate, infractori sexuali înregistrați și persoane dispărute cu risc ridicat.

Cum funcționează tehnologia de recunoaștere facială în timp real

Tehnologia de recunoaștere facială în timp real (LFR) folosită de Met Police include măsuri automate de protecție a vieții private: fețele trecătorilor nevinovați sunt blurate aproape instant și apoi șterse.

Săptămâna trecută, camerele LFR au fost folosite și în Brixton, unde au ajutat la 13 arestări pentru infracțiuni precum agresiune, jaf și distrugere de bunuri. Aproximativ 80% dintre cei reținuți nu erau din zonă.

Tehnologia de recunoaștere facială în timp real, eficientă, dar contestată

Totuși, LFR se confruntă cu critici serioase. Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului a catalogat politica Met drept „nelegală”, afirmând că regulile actuale sunt insuficiente și pot avea un efect de intimidare asupra drepturilor civile, mai ales la proteste.

Anul trecut, guvernul britanic a investit 12,6 milioane de lire în proiect,, iar planurile prevăd o extindere masivă a camerelor în orașe, orășele și chiar sate, cu acces al poliției la fotografiile din pașapoarte și permise auto.

Lindsey Chiswick, responsabilă națională pentru LFR, descrie tehnologia drept „revoluționară”, utilă pentru găsirea persoanelor căutate sau cu condiții impuse de instanță. Ea subliniază că LFR este folosit doar în situații justificate de informații operative și că utilizarea sa va continua în mod proporțional, în funcție de riscurile identificate,   potrivit The Standard.  

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Dansează pe oasele morților”. Teatrul din Mariupol, redeschis de Rusia în locul masacrului
stirileprotv.ro
image
Scrisoarea pe care i-a trimis-o papa Leon al XIV-lea unei fetițe din București, în noaptea de Crăciun. Isabela îi trimisese un desen
gandul.ro
image
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
mediafax.ro
image
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru: „Când parchez maşina, dau un milion şpagă!”
fanatik.ro
image
Metoda ingenioasă cu care japonezii topesc zăpada de pe asfalt: de ce nu poate fi copiată și în Europa | VIDEO
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
wowbiz.ro
image
Ministrul Cătălin Predoiu a făcut anunţul despre demisie. Anunţul vine în contextul scandalului generat de documentarul Recorder
romaniatv.net
image
Boala de Crăciun. Afecțiunea de care se știe foarte puțin la momente festive
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
click.ro
image
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Regina Camilla în timpul recepției Corpului Diplomatic la Castelul Windsor, Berkshire, 18 noiembrie 2025, profimedia 1053181504 jpg
Tradiția bizară a Regelui Charles de Crăciun! Familia se va reuni la Sandringham, iar musafirii nu au voie să întârzie
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă
image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit