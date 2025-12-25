Video Hoață arestată după ce a încercat să evite camerele de recunoaștere facială în timp real. Cum funcționează această tehnologie

O femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, cunoscută ca hoț de magazine, a fost arestată pe Oxford Street, UK, după ce a încercat, fără succes, să evite camerele de recunoaștere facială în timp real folosite de poliție (LFR).

Inițial, femeia era urmărită de agenții de securitate ai unui magazin, însă aceștia au pierdut-o din vedere în mulțimea de oameni aflați la cumpărături de Crăciun, potrivit The Standard.

Femeia era bănuită că ar fi furat produse în valoare de aproximativ 1.000 de lire în cadrul unei serii anterioare de furturi.

În timp ce se deplasa împreună cu un complice spre Oxford Circus, ea a observat ofițerii Met Police care foloseau tehnologia de recunoaștere facială pentru a identifica persoane căutate.

În ciuda încercării de a evita camerele, polițiștii au reușit să o localizeze și să o rețină

După ce a observat camerele de recunoaștere facială, suspecta a traversat brusc strada în încercarea de a scăpa de ele, fără să știe că pe partea cealaltă se află și mai multe astfel camere.

Sistemul a declanșat imediat o alertă pe dispozitivele ofițerilor din zonă.

Polițiști în uniformă s-au mobilizat rapid în apropierea magazinului Ikea de pe Oxford Street și au reținut-o. Bărbatul care o însoțea era, de asemenea, căutat pentru presupuse acte de violență domestică.

În ciuda situației, ambii au rămas surprinzător de calmi în momentul arestării.

Aceasta a fost doar una dintre cele șapte arestări făcute într-o singură zi în cea mai aglomerată zonă comercială din Europa.

Comisarul Met Police, Sir Mark Rowley, intensifică utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială, pe care o consideră una dintre cele mai importante inovații în combaterea criminalității de la apariția analizei ADN.

Potrivit poliției, peste 1.300 de infractori au fost identificați și arestați în Londra în 2024 datorită LFR, inclusiv autori de violuri, tâlhării violente și infracțiuni sexuale grave, iar peste 100 de infractori sexuali înregistrați au fost prinși încălcând condițiile de eliberare.

Un caz mediatizat este cel al lui David Cheneler, 73 de ani, prins cu o fetiță de șase ani pe care o luase de la școala ei, având asupra lui și un cuțit.

O „amprentă a feței”, utilă pentru identificarea persoanelor implicate în infracțiuni grave

Folosirea LFR în West End este bazată pe informații operative, în ciuda criticilor privind drepturile civile, subliniază inspectorul Richard Cassidy, care descrie tehnologia drept o „amprentă a feței”, utilă pentru identificarea persoanelor implicate în infracțiuni grave și pentru monitorizarea celor cu condiții impuse de instanță.

Combaterea furturilor din magazine, a agresiunilor și a comportamentului antisocial rămâne o prioritate, arată Cassidy.

În 2024, au fost făcute peste 1.000 de arestări pentru infracțiuni grave, inclusiv violuri și violență domestică.

În interiorul unei dube LFR, reporterii au observat cum polițiștii încarcă o listă de supraveghere cu aproximativ 16.000 de fețe, incluzând persoane căutate, infractori sexuali înregistrați și persoane dispărute cu risc ridicat.

Cum funcționează tehnologia de recunoaștere facială în timp real

Tehnologia de recunoaștere facială în timp real (LFR) folosită de Met Police include măsuri automate de protecție a vieții private: fețele trecătorilor nevinovați sunt blurate aproape instant și apoi șterse.

Săptămâna trecută, camerele LFR au fost folosite și în Brixton, unde au ajutat la 13 arestări pentru infracțiuni precum agresiune, jaf și distrugere de bunuri. Aproximativ 80% dintre cei reținuți nu erau din zonă.

Tehnologia de recunoaștere facială în timp real, eficientă, dar contestată

Totuși, LFR se confruntă cu critici serioase. Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului a catalogat politica Met drept „nelegală”, afirmând că regulile actuale sunt insuficiente și pot avea un efect de intimidare asupra drepturilor civile, mai ales la proteste.

Anul trecut, guvernul britanic a investit 12,6 milioane de lire în proiect,, iar planurile prevăd o extindere masivă a camerelor în orașe, orășele și chiar sate, cu acces al poliției la fotografiile din pașapoarte și permise auto.

Lindsey Chiswick, responsabilă națională pentru LFR, descrie tehnologia drept „revoluționară”, utilă pentru găsirea persoanelor căutate sau cu condiții impuse de instanță. Ea subliniază că LFR este folosit doar în situații justificate de informații operative și că utilizarea sa va continua în mod proporțional, în funcție de riscurile identificate, potrivit The Standard.