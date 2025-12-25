Video „The Daily Show” îl taxează pe „somnorosul” Trump, într-un montaj amuzant de Crăciun. Filmul are pe fundal chiar vocea președintelui SUA

În spiritul sărbătorilor, emisiunea satirică americană „The Daily Show” i-a transmis un mesaj festiv lui Donald Trump, printr-un videoclip amuzant în care este tachinat pentru obiceiul său de a adormi în timpul evenimentelor publice.

„The Daily Show” este o emisiune americană de satiră politică și umor care comentează actualitatea și evenimentele publice, adesea ironizând politicienii și personalitățile cunoscute. Pe conturile sale de social media, emisiunea a publicat marți un videoclip intitulat: „Crăciun fericit tuturor și, lui Donald Trump, noapte bună”. Montajul reunește mai multe clipuri în care președintele adoarme, acompaniate de audio cu declarații ale lui Trump din diferite ocazii: „Cine naiba doarme în fața presei?”.

Sursa video: X/ @TheDailyShow

Ironia este că, deși Trump a a criticat de multe ori momentele în care Joe Biden părea să adoarmă, numindu-l „somnorosul Joe”, în montajul emisiunii este chiar Trump cel care doarme cel mai des, relatează The Daily Beast. Capul îi cade în repetate rânduri pe fundalul unui șemineu primitor, în timp ce vocea sa întreabă: „Cum poți să dormi în fața presei?” și continuă ironizând: „Și doarme profund, vezi cum îi curge saliva pe obraz”.

„Cine naiba ar vrea să doarmă cu oamenii ăștia uitându-se la tine?” mai spune Trump. „Eu nu aș putea să adorm în astfel de condiții”.

Comentariile care au alimentat montajul

Multe dintre replicile folosite în videoclip au fost rostite de Trump în aprilie, în timpul unei cine a Comitetului Național Republican. Atunci el îl ironiza pe Joe Biden: „E președinte, așa că avea un minim de fotografi, dar tot avea fotografi. Și tot putea adormi”. În același context, Trump a continuat: „Se întorcea și îi curgea saliva. Nu îi păsa. Nici soției lui nu îi păsa. Este o abilitate pe care eu n-aș putea-o avea. Aș fi foarte conștient de corpul meu și de cum arătăm”.

Ironia este că, așa cum subliniază emisiunea satirică, Trump însuși a fost surprins de mai multe ori adormind în timpul conferințelor de presă și al ședințelor de cabinet. În decembrie, liderul MAGA a fost observat dormind în timpul unor întâlniri. Când a fost întrebat despre un episod de acest fel pe 9 decembrie, secretara de presă a Casei Albe, Liz Huston, a declarat: „The Daily Beast este o publicație de nimic care răspândește zilnic minciuni despre președintele Trump”.

Criticii, inclusiv guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, i-au dat porecla „Dozy Don” („Somnorosul Don”) pentru momentele sale publice în care adoarme.

Totuși, emisiunea a reușit să aducă un strop de umor și spirit de Crăciun, încheind montajul cu un citat al lui Trump dintr-un interviu acordat podcasterului Andrew Schulz anul trecut: „Nu mă veți vedea niciodată dormind în fața camerelor”.