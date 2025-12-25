Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”

Un sudor român din Spania a relatat cum, pentru un job, i s-a oferit salariul minim - 1.800 de euro - în ciuda faptului că angajatorul cerea experiență, disponibilitate totală, iar postul presupunea ture neregulate. Bărbatul i-a încurajat pe lucrătorii calificați să nu accepte astfel de „mizerii”.

Povestea lui sa a fost relatată pe larg de Noticias Trabajo huffingtonpost.es.

George Petrica lucrează în Spania, țară în care trăiesc și muncesc sute de mii de români. A crescut în Valladolid, unde a locuit timp de 20 de ani, iar acum s-a mutat în Mallorca. În videoclipul distribuit pe TikTok a vorbit despre salariile „mizerabile” care continuă să fie le oferite profesioniștilor cu experiență.

Românul a explicat cum a fost contactat de o firmă și, deși nu era în căutarea unui loc de muncă, a decis să asculte propunerea.

„Ieri mi-a sunat telefonul și m-au sunat să-mi ofere un loc de muncă, probabil pentru că sunt înregistrat pe Infojobs”, a povestit el.

„Se potrivește perfect”

Reprezentantiul companiei care l-a contactat i-a spus că i-a văzut CV-ulși că profilul său „se potrivește perfect”.

George a precizat că, încă de la început, compania i-a cerut o disponibilitate ridicată.

„A început să-mi pună o mulțime de cerințe: trebuia să călătoresc, să mănânc în oraș, să lucrez în ture ciudate și tot felul de chestii”, a explicat el.

În fața acestor cerițe, a decis să treacă direct la problema salariului:

„Îi spun: «Bine, bine, cât?»”, a relatat românul.

Răspunsul l-a indignat.

.„Mi-au spus că 20 și ceva de mii de euro brut și știu că asta e minimul”, a explicat el.

Când a întrebat cât ar câștiga lunar, i-au spus 1.800 de euro, fără a include plățile suplimentare.

În acel moment, și-a dat seama că i se oferea „minimul minimului care se plătește”.

Compania a recunoscut că era vorba de salariul minim legal, a relatat George Petrică.

„Nu acceptați aceste salarii mizerabile”

Sudorul consideră că acest tip de oferte trebuie respinse de cei care au experiență.

„Băieți, voi care știți deja să lucrați și aveți deja o anumită experiență, nu acceptați aceste salarii mizerabile”, le-a recomandat românul.

Potrivit sursei citate, momentul care i-a provoacat cea mai mare indignare a fost acela în care i s-a specificat salariul pe oră, „10 euro brut”.

Într-un al doilea videoclip, George a avertizat asupra consecințelor acceptării salariilor minime de către profesioniștii calificați.

„Dacă ești un profesionist și accepți să fii plătit cu minimul salarial stabilit de lege, care este o mizerie, la început vei crede că, fiind plătit mai puțin, vei munci mai puțin. Este o minciună, cei care plătesc mai puțin sunt cei care exploatează cel mai mult”.

Românul a detaliat atmosfera de lucru care înconjoară de obicei acest tip de locuri de muncă:

„Vei fi înconjurat de oameni care vor fi mereu la limită și, în plus, vor fi cu siguranță oameni care nu sunt profesioniști, care acceptă aceste locuri de muncă pentru că nu au altă opțiune”.

George Petrică a adăugat:

„Și, în al treilea rând, dacă accepți asta, înseamnă că nu te apreciezi”.