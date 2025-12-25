search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un sudor român din Spania a relatat cum, pentru un job, i s-a oferit salariul minim - 1.800 de euro - în ciuda faptului că angajatorul cerea experiență, disponibilitate totală, iar postul presupunea ture neregulate. Bărbatul i-a încurajat pe lucrătorii calificați să nu accepte astfel de „mizerii”.

Povestea lui sa a fost relatată pe larg de Noticias Trabajo huffingtonpost.es.

George Petrica lucrează în Spania, țară în care trăiesc și muncesc sute de mii de români. A crescut în Valladolid, unde a locuit timp de 20 de ani, iar acum s-a mutat în Mallorca. În videoclipul distribuit pe TikTok a vorbit despre salariile „mizerabile” care continuă să fie le oferite profesioniștilor cu experiență. 

Românul a explicat cum a fost contactat de o firmă și, deși nu era în căutarea unui loc de muncă, a decis să asculte propunerea.

„Ieri mi-a sunat telefonul și m-au sunat să-mi ofere un loc de muncă, probabil pentru că sunt înregistrat pe Infojobs”, a povestit el.

„Se potrivește perfect”

Reprezentantiul companiei care l-a contactat i-a spus că i-a văzut CV-ulși că profilul său „se potrivește perfect”.

George a precizat că, încă de la început, compania i-a cerut o disponibilitate ridicată.

„A început să-mi pună o mulțime de cerințe: trebuia să călătoresc, să mănânc în oraș, să lucrez în ture ciudate și tot felul de chestii”, a explicat el.

În fața acestor cerițe, a decis să treacă direct la problema salariului:

„Îi spun: «Bine, bine, cât?»”, a relatat românul.

George a fost indignat de salariul oferit, raportat la cerințe. FOTO Captură video TikTok
George a fost indignat de salariul oferit, raportat la cerințe. FOTO Captură video TikTok

Răspunsul l-a indignat.

.„Mi-au spus că 20 și ceva de mii de euro brut și știu că asta e minimul”, a explicat el.

Când a întrebat cât ar câștiga lunar, i-au spus 1.800 de euro, fără a include plățile suplimentare.

În acel moment, și-a dat seama că i se oferea „minimul minimului care se plătește”.

Compania a recunoscut că era vorba de salariul minim legal, a relatat George Petrică.

„Nu acceptați aceste salarii mizerabile”

Sudorul consideră că acest tip de oferte trebuie respinse de cei care au experiență.

Băieți, voi care știți deja să lucrați și aveți deja o anumită experiență, nu acceptați aceste salarii mizerabile”, le-a recomandat românul.

Potrivit sursei citate, momentul care i-a provoacat cea mai mare indignare a fost acela în care i s-a specificat salariul pe oră, „10 euro brut”.

Într-un al doilea videoclip, George a avertizat asupra consecințelor acceptării salariilor minime de către profesioniștii calificați. 

„Dacă ești un profesionist și accepți să fii plătit cu minimul salarial stabilit de lege, care este o mizerie, la început vei crede că, fiind plătit mai puțin, vei munci mai puțin. Este o minciună, cei care plătesc mai puțin sunt cei care exploatează cel mai mult”.

Românul a detaliat atmosfera de lucru care înconjoară de obicei acest tip de locuri de muncă:

„Vei fi înconjurat de oameni care vor fi mereu la limită și, în plus, vor fi cu siguranță oameni care nu sunt profesioniști, care acceptă aceste locuri de muncă pentru că nu au altă opțiune”.

George Petrică a adăugat:

„Și, în al treilea rând, dacă accepți asta, înseamnă că nu te apreciezi”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
Femeia care trăieşte de 10 ani sub o nouă identitate într-un loc secret după ce a ajutat poliția franceză într-un caz crucial
stirileprotv.ro
image
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
mediafax.ro
image
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a aflat ce fac preoții din biserica pentru care a plătit 700.000 € și n-a stat pe gânduri! ”Băi, îţi dai seama?”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
wowbiz.ro
image
Ministrul Cătălin Predoiu a făcut anunţul despre demisie. Anunţul vine în contextul scandalului generat de documentarul Recorder
romaniatv.net
image
Boala de Crăciun. Afecțiunea de care se știe foarte puțin la momente festive
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri
click.ro
image
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Regina Camilla în timpul recepției Corpului Diplomatic la Castelul Windsor, Berkshire, 18 noiembrie 2025, profimedia 1053181504 jpg
Tradiția bizară a Regelui Charles de Crăciun! Familia se va reuni la Sandringham, iar musafirii nu au voie să întârzie
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit