Europa, din nou în alertă: un virus mortal, mai periculos decât COVID, a fost confirmat în Franța

Europa intră din nou în alertă sanitară după ce un virus mortal, considerat mai periculos decât COVID-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei. Franța a raportat primele cazuri de MERS – sindromul respirator din Orientul Mijlociu, o boală gravă cu o rată de mortalitate de aproximativ 35%, adică unul din trei pacienți infectați moare. Apariția virusului reaprinde temerile unei noi crize sanitare globale într-o Europă încă vulnerabilă după șocul COVID-19.

Pentru mulți europeni, momentul este înfiorător de familiar. Pandemia COVID-19 a început tot în luna decembrie, cu primele alerte ignorate și cazuri considerate „izolate”, în timp ce autoritățile încercau să liniștească populația. Acum, la doar câțiva ani distanță, un nou virus mortal reapare exact în aceeași perioadă a anului, ridicând inevitabil întrebarea: se repetă scenariul? Deși oficialii insistă că riscul de răspândire este scăzut, memoria colectivă rămâne marcată de începuturile aparent „controlabile” ale pandemiei care a blocat lumea.

Primele cazuri confirmate în Franța

Autoritățile franceze au raportat primele cazuri de MERS pe 2 și 3 decembrie, implicând doi călători care se aflaseră în Peninsula Arabică în noiembrie, potrivit publicației Express.co.uk. OMS a precizat că „toate cazurile au fost călători expuși în Peninsula Arabică și care s-au întors în Franța”. Acestea marchează primele cazuri de MERS confirmate în Franța după 2013, totalul țării ajungând la patru infecții confirmate în laborator, inclusiv un deces.

Pacienții, ambii bărbați de peste 70 de ani, au fost monitorizați îndeaproape, iar autoritățile au luat măsuri pentru a limita orice potențial focar. Zeci de persoane au fost urmărite, dar până pe 19 decembrie nu au fost identificate alte cazuri. Secvențierea genomică a confirmat că tulpina se potrivește cu cea circulantă în Peninsula Arabică.

OMS avertizează: virus mai letal decât COVID, fără vaccin sau tratament specific

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) consideră că riscul de transmitere susținută în Europa este foarte scăzut. Totuși, OMS a emis un avertisment, subliniind că nu există un vaccin sau un tratament specific împotriva MERS.

La nivel global, organizația raportează că „de la începutul anului 2025 și până la 21 decembrie 2025 sunt 19 cazuri de coronavirus al sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), inclusiv patru decese”. Dintre acestea, 17 au fost în Arabia Saudită. Sosirea virusului în Europa și America de Nord în această lună evidențiază riscul răspândirii la scară globală.

Ce este MERS și cât de periculos este

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) provoacă o boală respiratorie gravă, transmisă în principal de la cămile infectate. Descoperit pentru prima dată în Arabia Saudită în 2012, virusul a provocat focare în diverse regiuni din Asia și au fost raportate cazuri izolate în întreaga lume.

Deși simptomele sunt similare cu alte infecții respiratorii, cum ar fi COVID-19, MERS nu se răspândește la fel de rapid. Totuși, rata mortalității este semnificativ mai mare, aproximativ 35%, ceea ce înseamnă că unul din trei pacienți infectați moare.