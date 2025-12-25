De necrezut! Echipa de fotbal din Spania a câștigat 468 milioane de euro la loto, înainte de Crăciun. Vinicius, pe lista lor de dorințe

Un oraș mic din Spania a devenit, peste noapte, centrul atenției după ce a dat lovitura la celebra Loterie de Crăciun.

La Baneza, localitate din provincia León, a fost unul dintre marii câștigători ai premiului uriaș de 468 de milioane de euro, iar vestea a adus bucurie întregii comunități.

Biletul norocos a fost cumpărat de clubul de fotbal al orașului, care l-a distribuit membrilor echipei, suporterilor și mai multor comercianți locali. Astfel, o mare parte din sumă a ajuns direct la locuitorii orașului, care numără aproximativ 11.000 de persoane, potrivit sportal.gr.

Primarul Javier Carrera a confirmat că această inițiativă a făcut ca banii să fie împărțiți pe scară largă, oferind un adevărat impuls economic zonei, după un an dificil.

Beneficiile se văd deja și în plan sportiv

Echipa din La Baneza, aflată în prima divizie regională B din Castilla y León și la doar două puncte de lider, are acum șanse reale să lupte pentru promovarea în al cincilea eșalon.

„Îl vom cumpăra pe Vinicius!”

Sărbătoarea a continuat pe stadionul La Llanada, unde președintele clubului, Gonzalo Prieto, a fost întâmpinat cu aplauze. Acesta a anunțat că fondurile vor fi folosite pentru îmbunătățirea echipei, dar și pentru oraș, afectat în ultimul timp de probleme economice.

„Dacă Vinicius este nemulțumit la Real, îl vom cumpăra!”, a transmis, în spirit de glumă, Prieto.

El a explicat că banii câștigați vor fi împărțiți între conducerea clubului, stafful tehnic, jucători și locuitorii orașului.