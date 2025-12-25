search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
Adevăratul motiv pentru care Gabi Tamaș a făcut pușcărie în Israel. A stat în condiții inumane. „Dușul era o gaură în perete/Nu m-au arestat pentru asta”

Publicat:

În 2019, pe când era jucător la Hapoel Haifa, Gabriel Tamaș a fost implicat într-un incident rutier care a dus la arestarea sa în Israel, iar acum, la 42 de ani, a explicat pentru prima dată ce s-a întâmplat cu adevărat.

Gabi Tamaș Foto/Sportpictures
Gabi Tamaș Foto/Sportpictures

Totul s-a petrecut în luna martie, când fundașul a fost surprins conducând cu o viteză extrem de mare pe o autostradă, într-o zonă unde limita legală era de 90 km/h. Aparatele radar au indicat peste 200 km/h, motiv pentru care poliția a intervenit și l-a oprit după mai mulți kilometri.

În momentul controlului, agenții au observat indicii clare de consum de alcool și l-au supus imediat testării. Rezultatul a fost de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare de aproape trei ori mai mare decât cea permisă de legea israeliană.

„Eu am fost oprit pentru condus sub influența alcoolului, dar nu m-au arestat pentru asta. Deci eu n-am fost arestat pentru asta!, a dezvăluit Tamaș, conform gsp.ro.

Tamaș a dezvăluit detalii despre perioada în care a stat în arest, dar și despre condițiile din închisoare: „Când am intrat în Israel, am intrat pe un pașaport temporar. I-am spus președintelui să nu-mi pună viza pe ăsta, pentru că trebuie să-mi vină cel pe 10 ani. M-am dus la Consulatul României în Israel, la Tel Aviv, am predat pașaportul temporar, mi l-a dat pe cel nou și mi-a pus viza de muncă pe ăla.

„Au zis că am intrat fraudulos în țară!”

La Tribunal, ei nu mă mai găseau în sistem. Eu aveam alt pașaport acolo. Cei de la poliție au zis că am intrat fraudulos în țară. Și atunci judecătorul și-a schimbat deja părerea și opinia. Pac, până la clarificare!

Am stat șapte zile... Ei aveau arestul la tribunal jos și te duceau direct în pușcărie. Un pat, un duș. Dușul era o gaură în perete și de abia se prelingea apa pe perete!”.

„Am mâncat 4 felii de pâine în șapte zile!”

„N-am putut să mănânc. Am mâncat 4 felii de pâine în șapte zile și beam cafea. Mi-aduceau gardienii cafea și beam cafea. Ieșeam la plimbare, mă scoteau, dar nu cu ceilalți deținuți. Mă scotea singur dacă vreau să ies la plimbare prin curtea instituției!, a mai povestit Gabriel Tamaș.

