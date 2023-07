Cum a reușit un elev de la ţară să obțină media 10 la Evaluare. „Nu sunt tocilar, ci un elev care lucrează mult“

Deştept foc, un elev de la ţară care locuiește în Neamţ a obţinut media 10 la Evaluare. „Nu sunt tocilar, ci un elev care lucrează mult“, explică adolescentul secretul reuşitei.

Printre cei 12 elevi din Neamţ care au terminat examenul de admitere în liceu cu medie maximă şi nu au nicio emoţie la repartizarea computerizată se numără şi Marius Augustin Bujor, din satul Barticeşti, comuna Boteşti. Provine dintr-o familie obişnuită, tata lucrând la o firmă de instalaţii, iar mama în comerţ.

Examenul nu i s-a părut deloc dificil pentru că era pregătit. „În clasa a V-a şi a VI-a am terminat cu media 9.96 şi 9.97, dar în următorii doi ani am obţinut media generală 10. Nu am făcut medidaţii în particular, ci m-am rezumat la cunoştinţele dobândite la clasă, de la doamele profesoare Viorica Fechet şi Geanina Nichituş. Nu sunt ceea ce se cheamă un tocilar, ci un elev care lucrează mult“, destăinuie adolescentul.

Mai spune că a rezolvat în tot anul şcolar fel de fel de teste de antrenament, exerciţii de pe internet şi din culegeri. A participat şi la olimpiade, la Matematică şi la Română, dar nu a trecut de etapa judeţeană. Iar acest lucru nu l-a descurajat, ci l-a ambiţionat, fiind conştient că trebuie să muncescă şi mai mult, pentru a avea rezultatele pe care şi le doreşte.

„Credința m-a ajutat întotdeauna”

Cât despre Evaluare, mărturiseşte despre proba de la Matematică că se aştepta la nota 10, pentru că i-a rămas timp să verifice ceea ce a gândit la cerinţe, constatând că totul era corect. Nu la fel de sigur era la Limba română, pentru că nu putea anticipa dacă profesorii care corectează apreciază la justa valoare cele scrise. Dar au făcut-o.

„Am scris compunerea de 150 de cuvinte din „Limir Împărat“ şi m-am concentrat, făcând asocieri interesante cu personajul Mara, din romanul cu acelaşi nume, tot a lui Slavici. Cred că au plăcut profesorilor corectori asocierile legate de valorile familiale şi sociale ale celor două personaje. Eu am fost mulţumit, dar nu mă aşteptam la nota maximă“, spune Marius.

Dincolo de şcoală, tânărul este mâna dreaptă a preotului în timpul slujbelor, la catolici un rol important în oficierea liturghiei avându-l copiii. „Credinţa în Dumnezeu m-a ajutat totdeauna. Dacă-l ai pe Dumnezeu alături de tine, reuşeşti în viaţă!“, afirmă tânărul căruia îi place mult fotbalul, dar că, la fel de mul, îi plac romanele de aventuri, pe care le citeşte cu nesaţ, când are timp.

De altfel, cu banii primiţi de la părinţi a reuşit să-şi alcătuiască o mică bibliotecă. Oare câţi elevi mai sunt preocupaţi de aşa ceva în era internetului? Marius Bujor va deveni elev la Colegiul „Costache Negruzzi“ din Iaşi, iar după liceu vrea să urmeze studii de informatică. În Neamţ, la Evaluare, 12 candidaţi au avut medie mazimă, în timp ce 32 au avut note de 10 la Română şi 76 la Matematică.