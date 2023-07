Capra cu trei iezi, varianta ISU. Salvarea inedită a unui câine lup atras de capre negre într-o prăpastie din Cheile Bicazului

Pompierii alpinişti de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au participat la o misiune de salvare inedită a unui câine lup, atras de capre negre într-o prăpastie din Cheile Bicazului.

Acţiunea a avut loc sâmbătă, 8 iulie 2023, într-o zonă total inaccesibilă celor care n-au noţiuni de alpinism, mai exact în Valea Lăpoșului - Vârful Bardoş, undeva în arealul defileului. Patrupedul, Rex pe nume, o însoţea pe stăpâna sa, o femeie din Piatra Neamţ, care făcea o drumeţie.

La un moment dat, câinele a plecat de lângă pietreancă, fiind localizat, după mai multe căutări, într-un loc foarte abrupt, rămânând blocat între stânci. Nu mai putea ieşi, deoarece unul dintre picioarele din spate era prins între pietre. Se pare că a fost atras de nişte capre negre, care-şi au sălaşul în zona dificilă.

De altfel, la sosirea echipei de la ISU, caprele, trei la număr, erau în apropierea lui, „curioase“ la vederea intrusului de pe teritoriul lor. Odată depistat, proprietara a apelat numărul de urgenţă 112, în jurul orei 16.30, iar la locul indicat a fost trimis un echipaj de pompieri specializaţi în alpinism, care au mers 8 kilometri pe un drum forestier şi încă cinci pe jos.

„Se vroia o tură obişnuită, dar Rex a ales să o facă aproape de groază... A dispărut din senin de am coborât şi urcat Bardoşul încă o dată, strigându-l într-una de am răguşit... Atâta m-am rugat la Dumnezeu să-l găsesc şi să fie bine... Sus, în vârf, după ce nicăieri nu l-am găsit, am zis hai să mă duc şi deasupra stâncilor, să mă uit după el pentru ultima data şi, uite aşa, l-am văzut“.

„Rex a făcut o ispravă ce putea să se termine tragic pentru el şi pentru noi, cei care îl iubim infinit. Însă, băieţi profesionişti şi cu suflet mare au intervenit şi l-au salvat de pe stâncile unde şi-ar fi găsit sfârşitul. Nu a fost doar serviciu, tactică şi tehnică de alpinism, a fost cu suflet, dăruire, grijă şi atenţie şi pentru căpriţe, nu doar pentru căţel şi nimeni nu a păţit nimic. Le mulţumesc din suflet şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat să cunosc oameni atât de minunaţi! Mulţumesc Doamne!“.

Acestea sunt postările de pe Facebook şi mulţumirile adresate de Silvia Corina Ioniche, stăpâna patrupedului, pompierilor alpinişti, nominalizându-i pe Alexandru Ilisei şi Ciprian Oprişan, acesta din urmă coborând după câine. De altfel, pietreanca a realizat şi un flmuleţ cu acţiunea de salvare, care poate fi vizionat la adresa:

Despre misiunea efectuată în Cheile Bicazului, Clarisa Junga, de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ Neamţ a transmis un comunicat, în care se arată că, folosind echipamente specifice de salvare şi al expertizei în alpinism, pompierii au reuşit să ajungă la câine şi să-l elibereze în siguranţă, iar după finalizarea operaţiunii, animalul a fost predat cu succes proprietarei sale.

Despre inedita acţiune de salvare din Cheile Bicazului, relatări au fost făcute chiar şi pe reţelele de socializare din Suedia, Rody Stolt postând: „Tot ceea ce s-a întâmplat este la superlativ. Impresionant! Formidabilă salvare, tot efortul a rezultat într-un final fericit. Iar filmarea este de exceptie, un cadru mirific ca rupt din programele «Discovery about nature, animals, and plants“».