Vacanță de neuitat pentru 1.600 de copii sărmani din Iași. Ajung la mare cu ajutorul preotului Dan Damaschin

Părintele Dan Damaschin a pregătit o surpriză extrem de frumoasă pentru peste 1.600 de copii din județul Iași. Vara aceasta, ei vor merge în tabără, la malul Mării Negre.

Totul este posibil cu ajutorul proiectului Tabăra ,,Marea Vieții", care va avea loc loc Eforie Nord. Pentru realizarea lui s-a muncit luni întregi iar acum, cei mici, care doar visau la o vacanță la mare, pot ajunge pe litoral. Prima serie, de peste o sută de copii, va porni către Marea Neagră pe data de 19 iunie.

,,Sper ca cei mici să rămână cu amintiri frumoase, pentru tot restul vieții

De-a lungul timpului, visul copiilor de a vedea marea a devenit și visul părintelui Dan Damaschin de a găsi o cale prin care Tabăra ,,Marea Vieții" să devină realitate.

,,Visez ca în acest an, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajutăm 1650 de copii sărmani să se bălăcească timp de 6 zile pe litoralul românesc, să aibă parte de o vacanță pe cinste din care să rămână cu amintiri frumoase pentru tot restul vieții. Poate nu știați, dar în ultimele luni am muncit fără încetare la Tabăra Marea Vieții de la Eforie Nord, o locație care să poată găzdui așa cum se cuvine micile suflete și în care să le putem oferi acestora tot ceea ce este mai bun, fie că vorbim despre cele trei mese pe zi plus micile gustări, fie că vorbim de condiții de cazare care să-i facă invidioși pe mai toți hotelierii in zonă. La toate acestea, am redimensionat spațiile interioare, astfel că cei mici se vor putea distra într-un foișor generos, atunci când vremea nu va permite activitățile pe plajă. Însă, mai ales, îl vor și putea cunoaște pe Dumnezeu în paraclisul închinat Sfinților Doctori Cosma și Damian", a precizat părintele Dan Damaschin.

Cum putem ajuta?

Fiecare persoană care dorește se poate implica în proiectul părintelui Dan Damaschin. Astfel

,,De ce avem nevoie? Avem nevoie de voi. Cum vom proceda? Dumneavoastră veți sacrifica o mică părticică din bugetul de vacanță pe care îl veți aloca unuia sau mai multor copilași de la Tabăra Marea Vieții. Cât de repede, facem achizițiile necesare: hăinuțe potrivite, alimente cât să ajungă pentru toată distracția, jucării pentru nisip, medicația necesară în caz de urgențe, creme de protecție solară și tot ce ar putea să aibă nevoie un copil pentru o tabără mult visată", a încheiat părintele Dan Damaschin.