Cheltuielile care dezechilibrează bugetul. „Învățământ gratuit înseamnă să transmiți școlii doar măsurile pentru uniformă și echipament”

Un nou an școlar înseamnă și o listă lungă de lucruri de cumpărat pentru școală, de la rechizite și uniformă și până la echipament pentru sport sau hainele dorite de copii. Părinții caută soluții pentru a se încadra în buget.

În timp ce prin stațiuni mai sunt familii care se bucură de ultimele zile de vacanță, prin magazine a început goana după rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru școală. Lista este lungă, prețurile au crescut, doar salariile au rămas la fel, iar părinții încearcă să facă față. Unii au un buget fix și vor să cumpere cu acei bani și lucruri de calitate, alții și-au împărțit lista de cumpărături de-a lungul verii, cumpărând în fiecare lună câte ceva.

Întrebarea „Ce buget alocați cumpărăturilor pentru începutul de an școlar?” are multiple variante de răspuns. „Dacă nu mai cumpărăm ghiozdanul, pentru că cel de anul trecut e încă bun, s-ar putea să ne ajungă 400-500 de lei. Stiloul îl avem, am cumpărat unul bun anul trecut, 160 lei ne-a costat, mai avem și creioane și pixuri de la examenul din vară, a susținut Evaluarea Națională. Vor fi în schimb cheltuieli cu îmbrăcămintea. Este primul an de liceu, schimbă școala și știți cum sunt adolescenții”, spune un părinte care speră să reușească să „scape” cu aproximativ 1.000 lei cheltuiți, deși e pregătit și ca suma să fie mai mare.

Dacă e vorba de doi copii la școală, sau mai mulți, evident că și costurile cresc pe măsură. E important și ce poate fi refolosit din anii trecuți sau ce cheltuieli mai pot fi amânate, spun părinții.

Unii părinți spun că nu fac rabat la calitate și că ceea ce poate părea o cheltuială este, în fapt, o decizie înțeleaptă. Cumpără, de exemplu, caiete cu copertă din plastic, deși sunt mai scumpe, și astfel nu mai au nevoie de copertă separat. Alții au constatat din experiența anilor trecuți că în papetării și librării prețurile sunt mai mari, așa că preferă să cumpere din supermarket. Prețurile caietelor rar coboară, pentru cele format A5, sub 2 lei, în timp ce pentru caietele „studențești”, în funcție de numărul de file, de calitatea foii etc., prețurile pot depăși 10 lei/bucată.

Este important și sfatul de a verifica, înainte de a porni la cumpărături, dacă nu cumva mai există ceva „pe stoc” acasă.

„Pe noi ne ajută lista de la doamna învățătoare”

La grădiniță și la clasele mici, părinții se ghidează adesea după listele pe care educatoarele și învățătoarele le pun de obicei la dispoziție încă de la începutul verii, tocmai pentru că este nevoie de multe lucruri care, adunate, reprezintă un cost substanțial. „Pe noi ne ajută lista de la doamna învățătoare, altfel am cumpăra fie ce nu trebuie, fie cât nu trebuie, fie am omite să cumpărăm anumite lucruri”, spune o mamă întâlnită într-un magazin de profil. Alți părinți sunt, în schimb, deranjați atunci când li se impune o marcă anume. Deși înțeleg de ce este important ca, în special la grădiniță, caietele, creioanele colorate și diverse alte obiecte să fie aproximativ la fel, uneori, spun aceștia, găsesc pe piață și variante mai ieftine și și-ar dori să le poată cumpăra pe acelea.

„Încă nu am primit lista, așa că așteptăm începutul de an școlar. Până atunci cumpărăm celelalte lucruri necesare: tricouri, încălțăminte, încălțăminte pentru ora de sport”, spune un alt părinte.

Sunt și părinți care, atunci când aud cât au de plătit pentru ce au ales de pe rafturi, își amintesc de toate păcatele politicienilor. „Și la noi învățământul e gratuit, nu? Gratuit e în străinătate. Am rude în Australia, unde ți se cere doar măsura pentru uniformă și pentru echipamentul sportiv, nu altceva. Școală de stat”, spune, supărat, un alt părinte.

Este o problemă și să estimeze de câte caiete ar avea de fapt nevoie, pentru că mulți, în special părinții elevilor de gimnaziu și de liceu, nu știu lista disciplinelor. Nu știu nici dacă să cumpere mai multe caiete format A5 sau mai multe format A4, dacă li se permite să scrie cu pixul sau e nevoie de stilou, dacă mai e nevoie de hârtie cartonată, creponată, cerată, glasată și ce altceva mai vor profesorii de Arte vizuale...

„Și haideți să nu mai vorbim de haine, că aici intrăm pe un teren minat. Cel mai bine ar fi să existe uniformă, n-am mai avea atâtea dileme. Copilul meu pot spune că nu e pretențios și nu face mare caz dacă nu are tricou de la nu știu ce firmă sau adidași de 1.000 euro, dar am prieteni de familie care se confruntă cu problema aceasta”, mărturisește o altă mămică aflată la cumpărături.

Tricouri anti-pete și cumpărături la comun pentru un preț mai mic

Aceleași frământări sunt și în grupurile de pe rețelele sociale. De unde să cumpere rechizite la prețuri nu foarte piperate și să fie și de calitate, unde se găsesc tricouri care nu se distrug la prima spălare, dacă „se face” să mai folosească încă un an același ghiozdan etc..

„Penarul îl schimb anual la cel mic (clasa a IV-a acum) mai mult pentru că e încântat de ideea de schimbare a penarului. Cel mare nu și-l schimbă pentru că spune că e bun. Rucsacii nu îi schimbăm prea des. Copilul de a IX-a are același rucsac de doi ani, este impecabil, nu va fi schimbat. Cel mic la fel, are unul care e de doi ani, nu vrea să îl schimbe. Coperți pentru manuale cumpăr doar după ce primesc manualele. Pentru pete pe tricouri/cămăși folosesc nufăr pentru pete”, scrie un părinte. O altă mamă spune că folosește tricouri anti-pete, iar asta a ajutat-o mult de-a lungul anilor de școală, pentru că nu are niciodată surprize când le scoate din mașina de spălat.

Alți părinți spun că i-au salvat cumpărăturile online. Au scăpat și de drumurile obositoare și au găsit rechizite și obiecte de încălțăminte și îmbrăcăminte la prețuri rezonabile. De la un părinte stabilit în străinătate vine ideea de a fi făcute cumpărături la comun, la nivel de școală, pentru că astfel vor obține un preț bun. Așa, spune părintele, procedează părinții din școala în care învață copiii săi.

Părinții cu venituri mici au mai puțin astfel de dezbateri. Pe grupurile în care se solicită și se primesc informații despre diverse ajutoare și alocații cea mai frecventă întrebare este „A intrat alocația?”. Mulți spun că cei nici 300 lei nu le vor ajunge nici pe departe pentru aceste cheltuieli. Nici în lunile anterioare nu i-au putut economisi, pentru că sunt cheltuieli în fiecare lună.

În diverse comunități se organizează, pe de altă parte, colecte pentru a-i ajuta pe copiii din familiile sărace astfel încât, la început de an școlar, fiecare elev să aibă dacă nu un ghiozdan complet echipat și haine noi, cel puțin câteva caiete și instrumente de scris.