Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
Video Ministrul Energiei, după șase luni de mandat: Am stabilizat piața energiei și am evitat creșteri majore de preț pentru populație

Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că, la șase luni de la preluarea mandatului, a reușit să stabilizeze piața energiei, să evite majorări semnificative ale prețurilor pentru populație și economie și să accelereze investițiile și plățile către beneficiari.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. FOTO: Mediafax
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. FOTO: Mediafax

Ministrul a declarat că a preluat portofoliul într-un context dificil, marcat de presiuni majore asupra pieței de energie electrică și de perspective negative pentru finalul anului 2025, pe fondul liberalizării prețurilor și al deficitului de capacități de producție.

Potrivit acestuia, eliminarea plafonării de la 1 iulie, situația centralelor pe cărbune și lipsa unor noi capacități de producție riscau să mențină prețurile la un nivel ridicat pentru consumatori.

„Liberalizarea prețurilor de energie electrică și eliminarea plafonării la 1 iulie, centralele pe cărbune care urmau să fie închise la finalul acestui an, plus lipsa capacităților de producție noi riscau să mențină prețurile ridicate”, a explicat ministrul.

Ofertele furnizorilor de energie

Bogdan Ivan a afirmat că, la șase luni de mandat, piața oferă mai multe opțiuni sub nivelurile de preț din vara acestui an și i-a încurajat pe consumatori să își schimbe furnizorul pentru a-și reduce facturile.

„Când oamenii au ajuns să plătească 1,50 lei, 1,55 lei sau 1,60 lei pe kWh, astăzi aveți șapte oferte sub 1,30 lei, oferte la 1,39 lei sau la 1,60 lei. Îi rog pe consumatori să verifice comparatorul de prețuri și să se mute gratuit la furnizorii cu oferte mai bune”, a spus ministrul.

Centralele pe cărbune

Ministrul Energiei a mai precizat că una dintre cele mai importante decizii ale mandatului său a fost amânarea închiderii centralelor pe cărbune, negociere care, în opinia sa, a evitat costuri majore pentru stat și creșteri suplimentare ale prețurilor.

„Dacă nu reușeam această negociere, România ar fi fost obligată fie să plătească penalități de 1,8 miliarde de euro, fie să importe mai multă energie, ceea ce ar fi dus automat la o creștere a prețurilor cu aproximativ 30% de la 1 ianuarie anul viitor”, a declarat Bogdan Ivan.

PNRR și Fondul pentru Modernizare

În ceea ce privește investițiile, ministrul a afirmat că a identificat blocaje în procesul de plată către beneficiari și că a accelerat procedurile interne.

„Pe PNRR, plățile către beneficiari au crescut de șase ori, de la 90 de milioane la 600 de milioane de lei. În cazul Fondului pentru Modernizare, nivelul plăților a crescut de 22 de ori, de la sub 30 de milioane la 700 de milioane de lei”, a precizat Ivan.

Prețul gazelor naturale

Referitor la gazele naturale, ministrul a spus că obiectivul său a fost evitarea creșterilor de preț în sezonul rece și menținerea unor tarife similare după eliminarea plafonării.

„M-am asigurat încă din luna iulie că nu vom avea creșteri ale prețului la gaze naturale în această iarnă și că există suficiente stocuri. Scopul este ca, la 31 martie, când va fi eliminat plafonul, românii să plătească aceleași prețuri ca în prezent”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a mai arătat că, în acest an, au fost puse în funcțiune noi capacități de producție și stocare și că există un calendar clar pentru următorii ani. Potrivit acestuia, România a instalat aproximativ 1.800 MW capacități de producție a energiei electrice și 400 MW capacități de stocare, iar pentru anul viitor sunt prevăzute încă 2.000 MW capacități de producție, cu obiectivul de a ajunge la 5.000 MW capacități de stocare până în 2029.

