search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Boicotul începutului de an școlar. Experții avertizează că elevii sunt victime colaterale: „Copiii sunt doar argumente golite de sens”

0
0
Publicat:

Anul școlar 2025–2026 este amenințat de un debut tensionat, pe fondul conflictului deschis între Ministerul Educației și sindicate. Asta după ce, aceștia din urmă au anunțat clar și răspicat că școala nu va începe pe 8 septembrie, data oficială stabilită de calendarul anului școlar.

Sindicaliști din educație îmbrăcați în galben cu pancarte la protest
Marți, 12 august, a zecea zi a protestelor sindicaliștilor din Educație FOTO Adevărul

După nouă zile de manifestații, negocierile dintre premierul Ilie Bolojan, ministrul Educației Daniel David și reprezentanții federațiilor sindicale au eșuat. Membrii principalelor sindicate din învățământ s-au adunat din nou, marți, 12 august, în fața Ministerului Educației, fiind cea de-a zecea zi în care își vociferează nemulțumirile.

Sindicaliștii au anunțat clar și răspicat că școala nu va începe pe 8 septembrie, data oficială stabilită de structura anului școlar. Ba mai mult, au programat un miting național în București la care ar urma să participe peste 30.000 de membri.

Poziția părinților: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”

Contactat de Adevărul, Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților, atrage atenția asupra faptului că protestele afectează direct familiile și climatul de încredere între școală și comunitate.

Principala îngrijorare o reprezintă lipsa predictibilității anului școlar și efectele perturbării acestuia asupra organizării familiale și integrării elevilor după vacanță.

Din perspectiva părinților, principala preocupare, zi de zi, până la urmă este predictibilitatea și stabilitatea anului școlar și a sistemului. Este clar că o eventuală amânare sau perturbare a acestei stabilități, are efecte directe în planificarea familială, în integrarea copiilor după vacanțele de vară și, mai ales, în climatul de încredere între școală, elevi și familii, care parcă se distruge de la an la an. Parcă se lucrează la subminarea acestui climat de încredere: ba că părinții sunt de vină, ba că profesorii, ba că Ministerul, ba că banii sunt de vină. An de an, parcă intrăm cu probleme mai mari, spune el.

El subliniază și lipsa unei analize de impact și caracterul accelerat al adoptării măsurilor:

„Măsurile au fost adoptate într-un calendar accelerat și cu o consultare publică limitată. Cred că aici e și marea nemulțumire. Fără să avem o analiză de impact publicată. Aceste aspecte alimentează întrebări și îngrijorări legitime.”

Liderul Federației Naționale a Părinților spune nu doar că a luat act de anunțurile sindicatelor, ba chiar le este solicitat un punct de vedere și urmează să aibă loc o întrevedere față în față. Cătălin Nan afirmă că îi susține pe profesori, însă face, încă o dată apel la un dialog real, pentru găsirea unei soluții echitabile, pentru toate părților implicate.

Ca Federație reprezentativă, vreau să fie foarte clar că respectăm dreptul cadrelor didactice de a-și susține revendicările lor. Prin mijloace legale, chiar și prin boicot. Facem însă un apel către toate părțile implicate: Ministerul Educației, sindicate, ISJ-uri, să continue dialogul și să clarifice fundamentarea acestor măsuri. Să ajungă la un punct de înțelegere, pentru că noi acum suntem doar exponenții care suferim în urma acestor și măsuri și proteste. Ar trebui să existe o comunicare transparentă și cu părinții și cu elevii, pentru a minimiza orice efect negativ, afirmă Cătălin Nan.

În viziunea părinților, educația trebuie privită strategic:

Un alt aspect este faptul că educația nu trebuie privită ca o cheltuială, cum sunt privite și celelalte ministere. Din punctul nostru de verdere, educația este o investiție, pe termen mediu și lung, în cetățenii României, prin copii. Înțelegem că este o criză, că trecem printr-o perioadă foarte dificilă, dar investițiile în educație trebuie să continue.

Soluția propusă este una radicală și diametral opusă situației actuale: „Soluția ar fi să se abroge aceste măsuri, să își asume Guvernul Bolojan abrogarea acestor măsuri și chiar să investească mai mult în educație”, a concluzionat Cătălin Nan.

Expert în educație: „E despre orice altceva, nu despre copii”

Perspectiva Gabrielei Bartic, expert în educație și COO Brio, se îndreaptă asupra victimelor acestui război dintre profesori și stat. Nimeni alții decât elevii.

„Neînceperea anului școlar la termenul stabilit are implicații de cele mai diverse pentru sistem, primul și cel mai la îndemână fiind scurtarea efectivă a timpului destinat educației pentru elevi. Îndrăznesc așadar, ca și în cazul grevei precedente, să spun că principalul pierzător sunt copiii. Apoi, firesc, profesorii care, în loc să revină la clasă în activitatea obișnuită, revin într-un sistem în plin haos”, afirmă ea.

Citește și: Sindicaliștii din Sănătate și Educație vor protesta în fața Parlamentului, nemulțumiți de măsurile fiscale ale Guvernului

Bartic observă, de asemenea, o fractură în rândul personalului din educație, dar o divizare socială.

„Aici avem discuția dacă profesorii vor adera cu toții la mișcarea sindicală și în ce măsură se (mai) simt aceștia reprezentați de actualii lideri sindicali. Unii susțin mișcarea sindicală, alții nu, acest lucru neînsemnând că sunt aliniați cu măsurile de austeritate. Și apoi societatea în general, pentru că nu cred că avem mai mult de 20-30% dintre gospodării care nu sunt afectate de perturbarea anului școlar.”

Critica majoră a sa, în acest conflict: copilul nu mai este centrul preocupărilor reale ale actorilor implicați.

„Educația e despre copii și felul în care ei pot deveni cetățeni mai buni ai acestei țări. (...) Nici măsurile de austeritate nu sunt gândite având copilul în prim plan, dar nici lupta sindicală nu e. Și când în educație e despre orice altceva – catedre, norme, salarii, nesiguranța adulților – să ne ascundem în spatele copiilor e cinic și mic. Adulții sănătoși nu fac asta.”

„Un divorț toxic”

Pentru a descrie atmosfera actuală, expertul în educație folosește o metaforă puternică:Suntem ca în cazul unui divorț în care niciunul dintre părinți nu îl mai ascultă, crede sau suportă pe celălalt, dar pretind că tot ce fac e în numele copiilor. Nu mai e demult despre copii, e despre două monologuri strigate în care copiii sunt doar argumente golite de sens.”

În privința soluțiilor, Gabriela Bartic propune o schimbare radicală de atitudine în dialog.

Dialogul poate fi restabilit dacă actorii sunt dispuși să înțeleagă unii că măsurile sunt decise, și tot ce putem face e să găsim modalități în care aceste măsuri să afecteze copiii și adulții cât mai puțin, în puncte cât mai puțin vulnerabile (...) iar ceilalți – că orice schimbare are nevoie de timp pentru acceptare și de mult dialog și spațiu de discuții pentru ca ele să fie internalizate, dacă nu acceptare, este specialista de părere.

Citește și: Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii boicotează începutul de an școlar. „Protestele vor lua amploare”

În opinia sa, problema centrală nu este doar austeritatea, ci blocajul total.

Acum, nimeni pare că nu mai vrea să avanseze. Și acest tip de blocaj e ce e mai rău pentru sistem. Și, obsesia mea, pentru copii, care nu doar că nu înțeleg nimic, dar nici nu îi văd pe adulții din jurul lor siguri pe acțiunile lor, a conchis Gabriela Bartic.

Puncte comune și divergențe

Ambele voci confirmă că elevii sunt principalii afectați, că lipsește dialogul și fundamentarea clară a măsurilor. Atât președintele Federației Naționale a Părinților, cât și experta în educație, observă comunicarea deficitară și cer implicarea reală a tuturor părților.

Gabriela Bartic consideră că schimbările sunt deja adoptate și că soluția realistă este adaptarea și minimizarea impactului, nu anularea completă.

Criza actuală din educație rămâne rezultatul unui lanț de decizii politice accelerate, slab comunicate și insuficient fundamentate, la care s-a adăugat o ruptură de încredere între Guvern, profesori, părinți și elevi.

Boicotul începutului de an școlar riscă să genereze pierderi irecuperabile în timp de predare, să adâncească polarizarea socială și să erodeze, suplimentar, credibilitatea instituțiilor educaționale, atrag atenția cei doi experți.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
gandul.ro
image
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
mediafax.ro
image
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
playtech.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Românii care pierd 500 de lei la pensie. Noua lege nu este pusă în aplicare
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie