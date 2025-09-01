Sindicaliștii din educație anunță proteste masive în prima zi de școală: „Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” vor organiza, pe 8 septembrie 2025, o amplă acțiune de protest împotriva Legii nr. 141/2025, considerată de sindicaliști drept cea mai gravă lovitură dată învățământului românesc din ultimii 35 de ani.

Acțiunea va începe cu pichetarea sediului Guvernului, pe 8 septembrie, ora 11.00, și va continua cu un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

Sindicaliștii acuză Executivul că prin măsurile adoptate sub pretextul reducerii deficitului bugetar afectează grav calitatea educației: creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea burselor de merit și eliminarea celor de excelență, majorarea normei didactice fără creșterea salariilor, precum și diminuarea finanțării și a posturilor disponibile.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru DREPTATE. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, transmit sindicatele, citate de Agerpres.

Organizațiile sindicale îi cheamă pe elevi, părinți și studenți să li se alăture și să boicoteze festivitățile de deschidere a anului școlar, acuzând Guvernul că a desconsiderat sistemul de educație și pe beneficiarii acestuia.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat zilele trecute că nimeni nu și-a dorit actualele măsuri impuse.