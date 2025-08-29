search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Cât cheltuiesc românii pentru începutul școlii: 2.500 de lei per copil, aproape de media globală ANALIZĂ

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Sfârșitul lui august - începutul lunii septembrie aduce venituri considerabile comercianților care au la vânzare produsele necesare elevilor, bugetul Back to School 2025 fiind de 2.500 de lei, apropiat de media globală de 570 dolari/copil.

Pe o tablă scrie Back to School
Bugetul mediu ajunge la 2.500 lei în România. Foto Pexels

Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă vizibil: cumpărăturile planificate câștigă teren în fața achizițiilor de impuls, pe fondul unei mai mari atenții la buget și al accesului la soluții de plată flexibile. Fenomenul are o dimensiune globală – potrivit Euromonitor, doar 18% dintre consumatori au mai făcut frecvent cumpărături impulsive în 2024, în timp ce peste jumătate și-au documentat deciziile înainte de a cumpăra.

Această tendință se reflectă puternic în campania Back to School 2025, una dintre cele mai intense perioade comerciale ale anului. Dacă, în trecut, părinții lăsau cumpărăturile pe ultima sută de metri, acum bugetele sunt stabilite și cheltuite mai organizat.

Valoarea medie a coșului Back to School a crescut la 2.500 lei, cu 5–10% mai mult decât anul trecut, însă nu prin achiziții impulsive, ci printr-o selecție atentă a produselor.

Laptopurile, desktopurile și imprimantele rămân categoriile cu cea mai mare cerere, dar compania mizează în acest an și pe diversificare, extinzând oferta către rechizite, ghiozdane și articole de papetărie.

Economiile obținute prin planificare sunt semnificative. Un client care își programează achizițiile poate economisi aproximativ 10% din buget, adică 250 de lei dintr-un coș mediu de 2.500 lei, doar prin faptul că își stabilește lista și evită cumpărăturile inutile. Mai mult, faptul că bugetul total alocat a crescut arată o încredere mai mare a clienților în valoarea acestor investiții: în loc să amâne deciziile, aleg să cumpere exact produsele care le sunt necesare, la momentul potrivit.

Un alt factor care influențează puternic comportamentul de consum este creșterea plăților în rate și a serviciilor de tip Buy Now Pay Later (BNPL), se arată într-o analiză realizată de evomag. Potrivit acesteia, comenzile achitate prin BNPL au crescut cu 45% față de anul trecut și reprezintă acum 4,2% din total, iar achizițiile în 6–48 de rate au înregistrat o creștere de 15%, ajungând să reprezinte aproximativ 10% din comenzi. Această evoluție explică și creșterea bugetului mediu: clienții își permit să facă investiții mai mari pentru că își împart costurile pe perioade mai lungi, cu un control mai bun asupra cheltuielilor lunare. În paralel, metodele de plată rapide, precum Apple Pay și Google Pay, introduse recent, au început deja să câștige teren, Google Pay reprezentând 3,3% din comenzi în ultima lună.

Buget mediu, la nivel mondial, de 570 dolari/copil înaintea începerii anului școlar

Părinții iau în calcul variante de optimizare a bugetului alocat cumpărăturilor pentru începerea anului școlar, astfel că 75% (față de 67% în 2024) spun că vor schimba brandul cu unul mai ieftin dacă cel dorit devine scump, 65% vor cumpăra de la magazine mai accesibile în locul celor preferate, iar 51% vor alege mărcile private în defavoarea celor cu notorietate, pentru a economisi bani, reiese din studiul Deloitte back-to-school 2025. Comportamentul are la bază preocupările părinților cu privire la situația financiară personală – 83% estimează că aceasta va rămâne neschimbată sau se va deteriora față de anul trecut -, la perspectivele de încetinire a economiei (54%) și potențialele creșteri de prețuri (52%).

Citește și: An școlar nou, înfățișare nouă, pregătește-te să te întorci la școală cu stil!

În aceste condiții, bugetul estimat pentru astfel de cumpărături rămâne apropiat de cel de anul trecut (echivalentul a 570 de dolari/copil, cu 14 dolari mai puțin decât în 2024), iar piața totală se menține în jurul a 31 de miliarde de dolari. Anul acesta, părinții vor plăti mai mult pentru haine și accesorii (+6%), dar vor reduce cheltuielile cu rechizitele (-3%) și cu produsele de tehnologie - computere, terminale electronice sau abonamente digitale (-8%).

Cu toate acestea, cei cu venituri mici se așteaptă să cheltuiască mai mult cu 10% față de anul trecut pe produse destinate școlii, din cauza creșterii prețurilor, în timp ce cei cu venituri medii și ridicate estimează că vor cheltui mai puțin (-7%, respectiv -9%).

Activitățile extrașcolare au scăzut, în medie, la 532 dolari/copil la nivel mondial

Pe de altă parte, 90% dintre părinți (față de 86% în 2024) plănuiesc să își înscrie copiii la activități extrașcolare, pentru care estimează, însă, că vor cheltui mai puțin, în medie, decât anul trecut (532 de dolari pentru fiecare copil față de 582 de dolari în 2024). Aceștia susțin că astfel de activități sunt importante pentru că le dezvoltă copiilor abilități care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială (83%), sunt benefice pentru sănătatea mintală a acestora (87%) și le ocupă timpul când ei sunt la muncă (55%).

Pentru realizarea cumpărăturilor, 83% dintre părinți (față de 77% în 2024) aleg magazinele generaliste – mass merchants - și pe cele online (68%). Magazinele fizice sunt preferate pentru achiziția de mobilă (70%) și haine și accesorii (58%), iar cele online pentru dispozitive electronice (71%), computere (69%) și rechizite școlare (54%). Totodată, 71% dintre părinți sunt dispuși să aștepte mai mult pentru livrare, pentru a beneficia de gratuitate.

În același timp, crește ponderea celor care intenționează să utilizeze rețelele sociale pentru cumpărăturile de școală (41% față de 33% în 2024), cei mai activi din acest punct de vedere fiind reprezentanții Generației Z (75%). O treime dintre participanții la studiu spun că vor folosi inteligența artificială, inclusiv generativă, la cumpărături, în principal pentru a compara prețurile și a identifica mai ușor ofertele. Pe de altă parte, 32% dintre părinți au mai mare încredere în recomandările influencerilor decât în informațiile oferite de comercianți.

„Rezultatele studiului indică faptul că prețul devine principalul criteriu în achiziționarea produselor pentru începerea școlii, dat fiind că părinții sunt tot mai preocupați de gestionarea eficientă a bugetelor în actualul context economic marcat de incertitudine în majoritatea economiilor lumii. Constrângerile bugetare cu care se confruntă statele determină și consumatorii europeni să abordeze cu prudență planurile de cheltuieli, iar cei din România cu atât mai mult, având în vedere revenirea inflației pe un trend accelerat de creștere, pe fondul liberalizării prețurilor la energie și al majorării cotei generale de TVA de la 19% la 21%. Conform prognozelor Băncii Naționale a României, inflația anuală va depăși 9% în septembrie 2025, iar la finalul anului se va situa undeva la 8,8%. Astfel, comercianții trebuie să își ajusteze politica de prețuri pentru a rămâne relevanți pentru clienții aflați în căutarea celor mai avantajoase oferte”, a declarat Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, și Liderul industriei de retail și bunuri de larg consum.

Protejarea mediului continuă să preocupe mai mult de trei sferturi dintre părinți (37%), însă și aceștia pun pe primul loc prețul când iau în calcul cumpărarea unui produs sustenabil. Totodată, 33% ar cumpăra produse la mâna a doua când sunt disponibile și doar 18% caută activ produse sustenabile și sunt dispuși să plătească mai mult pentru ele.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Mărturia incredibilă a bărbatului care a lovit un livrator asiatic în București: Nu mă aşteptam să fiu văzut de cineva
stirileprotv.ro
image
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
gandul.ro
image
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
mediafax.ro
image
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA
playtech.ro
image
Patru zodii care intră sub protecție divină de pe 29 august, de la ora 9.00. Noroc din plin, oportunități, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Încă o tragedie în Cosmopolis! O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din complex
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru românii care stau la bloc. Vor plăti taxe duble CALCULE
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!