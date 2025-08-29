Sfârșitul lui august - începutul lunii septembrie aduce venituri considerabile comercianților care au la vânzare produsele necesare elevilor, bugetul Back to School 2025 fiind de 2.500 de lei, apropiat de media globală de 570 dolari/copil.

Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă vizibil: cumpărăturile planificate câștigă teren în fața achizițiilor de impuls, pe fondul unei mai mari atenții la buget și al accesului la soluții de plată flexibile. Fenomenul are o dimensiune globală – potrivit Euromonitor, doar 18% dintre consumatori au mai făcut frecvent cumpărături impulsive în 2024, în timp ce peste jumătate și-au documentat deciziile înainte de a cumpăra.

Această tendință se reflectă puternic în campania Back to School 2025, una dintre cele mai intense perioade comerciale ale anului. Dacă, în trecut, părinții lăsau cumpărăturile pe ultima sută de metri, acum bugetele sunt stabilite și cheltuite mai organizat.

Valoarea medie a coșului Back to School a crescut la 2.500 lei, cu 5–10% mai mult decât anul trecut, însă nu prin achiziții impulsive, ci printr-o selecție atentă a produselor.

Laptopurile, desktopurile și imprimantele rămân categoriile cu cea mai mare cerere, dar compania mizează în acest an și pe diversificare, extinzând oferta către rechizite, ghiozdane și articole de papetărie.

Economiile obținute prin planificare sunt semnificative. Un client care își programează achizițiile poate economisi aproximativ 10% din buget, adică 250 de lei dintr-un coș mediu de 2.500 lei, doar prin faptul că își stabilește lista și evită cumpărăturile inutile. Mai mult, faptul că bugetul total alocat a crescut arată o încredere mai mare a clienților în valoarea acestor investiții: în loc să amâne deciziile, aleg să cumpere exact produsele care le sunt necesare, la momentul potrivit.

Un alt factor care influențează puternic comportamentul de consum este creșterea plăților în rate și a serviciilor de tip Buy Now Pay Later (BNPL), se arată într-o analiză realizată de evomag. Potrivit acesteia, comenzile achitate prin BNPL au crescut cu 45% față de anul trecut și reprezintă acum 4,2% din total, iar achizițiile în 6–48 de rate au înregistrat o creștere de 15%, ajungând să reprezinte aproximativ 10% din comenzi. Această evoluție explică și creșterea bugetului mediu: clienții își permit să facă investiții mai mari pentru că își împart costurile pe perioade mai lungi, cu un control mai bun asupra cheltuielilor lunare. În paralel, metodele de plată rapide, precum Apple Pay și Google Pay, introduse recent, au început deja să câștige teren, Google Pay reprezentând 3,3% din comenzi în ultima lună.

Buget mediu, la nivel mondial, de 570 dolari/copil înaintea începerii anului școlar

Părinții iau în calcul variante de optimizare a bugetului alocat cumpărăturilor pentru începerea anului școlar, astfel că 75% (față de 67% în 2024) spun că vor schimba brandul cu unul mai ieftin dacă cel dorit devine scump, 65% vor cumpăra de la magazine mai accesibile în locul celor preferate, iar 51% vor alege mărcile private în defavoarea celor cu notorietate, pentru a economisi bani, reiese din studiul Deloitte back-to-school 2025. Comportamentul are la bază preocupările părinților cu privire la situația financiară personală – 83% estimează că aceasta va rămâne neschimbată sau se va deteriora față de anul trecut -, la perspectivele de încetinire a economiei (54%) și potențialele creșteri de prețuri (52%).

În aceste condiții, bugetul estimat pentru astfel de cumpărături rămâne apropiat de cel de anul trecut (echivalentul a 570 de dolari/copil, cu 14 dolari mai puțin decât în 2024), iar piața totală se menține în jurul a 31 de miliarde de dolari. Anul acesta, părinții vor plăti mai mult pentru haine și accesorii (+6%), dar vor reduce cheltuielile cu rechizitele (-3%) și cu produsele de tehnologie - computere, terminale electronice sau abonamente digitale (-8%).

Cu toate acestea, cei cu venituri mici se așteaptă să cheltuiască mai mult cu 10% față de anul trecut pe produse destinate școlii, din cauza creșterii prețurilor, în timp ce cei cu venituri medii și ridicate estimează că vor cheltui mai puțin (-7%, respectiv -9%).

Activitățile extrașcolare au scăzut, în medie, la 532 dolari/copil la nivel mondial

Pe de altă parte, 90% dintre părinți (față de 86% în 2024) plănuiesc să își înscrie copiii la activități extrașcolare, pentru care estimează, însă, că vor cheltui mai puțin, în medie, decât anul trecut (532 de dolari pentru fiecare copil față de 582 de dolari în 2024). Aceștia susțin că astfel de activități sunt importante pentru că le dezvoltă copiilor abilități care nu pot fi înlocuite de inteligența artificială (83%), sunt benefice pentru sănătatea mintală a acestora (87%) și le ocupă timpul când ei sunt la muncă (55%).

Pentru realizarea cumpărăturilor, 83% dintre părinți (față de 77% în 2024) aleg magazinele generaliste – mass merchants - și pe cele online (68%). Magazinele fizice sunt preferate pentru achiziția de mobilă (70%) și haine și accesorii (58%), iar cele online pentru dispozitive electronice (71%), computere (69%) și rechizite școlare (54%). Totodată, 71% dintre părinți sunt dispuși să aștepte mai mult pentru livrare, pentru a beneficia de gratuitate.

În același timp, crește ponderea celor care intenționează să utilizeze rețelele sociale pentru cumpărăturile de școală (41% față de 33% în 2024), cei mai activi din acest punct de vedere fiind reprezentanții Generației Z (75%). O treime dintre participanții la studiu spun că vor folosi inteligența artificială, inclusiv generativă, la cumpărături, în principal pentru a compara prețurile și a identifica mai ușor ofertele. Pe de altă parte, 32% dintre părinți au mai mare încredere în recomandările influencerilor decât în informațiile oferite de comercianți.

„Rezultatele studiului indică faptul că prețul devine principalul criteriu în achiziționarea produselor pentru începerea școlii, dat fiind că părinții sunt tot mai preocupați de gestionarea eficientă a bugetelor în actualul context economic marcat de incertitudine în majoritatea economiilor lumii. Constrângerile bugetare cu care se confruntă statele determină și consumatorii europeni să abordeze cu prudență planurile de cheltuieli, iar cei din România cu atât mai mult, având în vedere revenirea inflației pe un trend accelerat de creștere, pe fondul liberalizării prețurilor la energie și al majorării cotei generale de TVA de la 19% la 21%. Conform prognozelor Băncii Naționale a României, inflația anuală va depăși 9% în septembrie 2025, iar la finalul anului se va situa undeva la 8,8%. Astfel, comercianții trebuie să își ajusteze politica de prețuri pentru a rămâne relevanți pentru clienții aflați în căutarea celor mai avantajoase oferte”, a declarat Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, și Liderul industriei de retail și bunuri de larg consum.

Protejarea mediului continuă să preocupe mai mult de trei sferturi dintre părinți (37%), însă și aceștia pun pe primul loc prețul când iau în calcul cumpărarea unui produs sustenabil. Totodată, 33% ar cumpăra produse la mâna a doua când sunt disponibile și doar 18% caută activ produse sustenabile și sunt dispuși să plătească mai mult pentru ele.