Bacalaureatul de toamnă 2025 continuă cu proba obligatorie a profilului. Elevii susțin examenul de Istorie sau Matematică

Marți, 12 august 2025, absolvenții care nu au promovat sesiunea de vară a Bacalaureatului, dar și cei care nu au luat examenul în anii anteriori, susțin proba obligatorie a profilului, respectiv Istorie sau Matematică, în cadrul sesiunii de toamnă.

Elevii de la profilul Uman dau examen la Istorie. Primele două subiecte includ atât înțelegerea unui text istoric la prima vedere, cât și analiza unui fragment studiat. Subiectul al III-lea are în vedere redactarea unui eseu argumentativ pe o temă istorică de actualitate.

Pentru elevii de la profilul Real, proba este la Matematică. Subiectele sunt structurate pe trei nivele de dificultate. Sunt împărțite astfel: matematică-informatică, științe ale naturii și tehnologic.

Acestea vizează atât cunoștințele de bază din clasele IX-X, cât și probleme mai complexe de algebră și analiză matematică.

Candidații sunt așteptați să se prezinte în sălile de examen până cel târziu la ora 8:30, accesul fiind permis doar pe baza unui act de identitate valid.

Regulile de desfășurare a probei scrise

Ambele probe încep la ora 9:00, iar elevii au alocat un timp 3 ore de la momentul distribuirii subiectelor, pentru rezolvarea acestora.

Elevii trebuie să folosească exclusiv instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră.

De asemenea, conform regulilor care se aplică și în această sesiune, comunicarea între candidați sau cu exteriorul, schimbul de materiale sau folosirea dispozitivelor electronice sunt interzise și pot conduce la eliminarea din examen.

Sălile sunt supravegheate audio-video pe tot parcursul probei.

Calendarul complet al Bacalaureatului de toamnă 2025

11 august: Limba și literatura română – probă scrisă

12 august: Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

13 august: Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

14 august: Limba și literatura maternă – probă scrisă

18 august: Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

19-20 august: Vizualizarea lucrărilor și continuarea depunerii contestațiilor

26 august: Afișarea rezultatelor finale

Condițiile pentru promovare

Pentru a promova Bacalaureatul 2025, candidații trebuie să respecte cumulativ trei criterii esențiale: Să participe la toate probele de evaluare a competențelor și la toate probele scrise;

Să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă;

Să aibă media generală finală a examenului minimum 6.

La fel ca și în cazul sesiunii din vară, lucrările scrise vor fi corectate digital în toată țara. Profesorii vor avea acces la lucrările scanate ale candidaților printr-o platformă specializată, asigurând astfel un proces transparent și rapid.

Corectarea digitalizată a fost introdusă, în premieră, în 2023 și continuă să fie utilizată în această sesiune.

Subiectele și baremele

Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de corectare în fiecare zi de probă scrisă, începând cu ora 15:00, pe site-ul oficial dedicat subiecte.edu.ro, pentru a asigura transparența și accesul facil al candidaților și profesorilor.