Zelenski confirmă întâlnirea cu Donald Trump, în Florida. Duminică vor fi discuții despre teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că urmează să se întâlnească duminică cu președintele american Donald Trump, pentru a discuta despre teritoriul Ucrainei și garanțiile de securitate pentru Kiev, în contextul eforturilor de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Întâlnirea este organizată în mod specific în scopul de finaliza totul în măsura posibilităţilor”, a declarat Zelenski, citat de Reuters. Reuniunea a fost confirmată pentru AFP de un consilier al președintelui ucrainean.

Anterior, Zelenski le-a spus jurnaliștilor că întâlnirea este programată pentru acest weekend, cel mai probabil duminică, și va avea loc în Florida.

„Avem un program încărcat, asta se va întâmpla în timpul weekend-ului, cred că duminică, în Florida, unde vom avea o întâlnire cu preşedintele Trump”, a precizat liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, discuțiile se vor concentra pe „chestiuni sensibile”, precum soarta regiunii Donbas, din estul Ucrainei, și situația centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse în sudul țării.

De asemenea, cei doi președinți vor aborda tema garanțiilor de securitate pe care statele occidentale le-ar putea oferi Ucrainei în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia, a mai afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a făcut public, miercuri, conținutul unei noi versiuni a planului american de pace, negociat de mai multe săptămâni între Washington și Kiev.

Documentul prevede înghețarea actualei linii a frontului, fără a oferi, însă, o soluție imediată privind teritoriile ocupate de armata rusă, care reprezintă peste 19% din suprafața Ucrainei.