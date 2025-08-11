search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză Profesor de Limba română despre Bacalaureatul de toamnă: „Generozitatea e cuvântul de ordine”

0
0
Publicat:

Absolvenții de liceu au susținut luni prima probă scrisă din cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2025, la Limba și literatura română. Profesoara Ruxandra Achim spune că subiectele au fost accesibile, fără capcane și există potențial ca notele să fie mult peste minimul de trecere.

prim plan cu mana unui elev cu bluză portocalie și un pix care scrie pe foaia de bac
Profesorii de limba română consideră generoase subiectele BAC-ului de toamnă FOTO Arhivă

Primele două subiecte au inclus un text la prima vedere din „Tatăl meu, Lucian Blaga” de Dorli Blaga și un text argumentativ despre schimbarea atitudinii oamenilor față de mediu.

Subiectul al III-lea a presupus un text dramatic studiat la clasă: pentru profilul uman, un personaj dintr-o operă de Ion Luca Caragiale, iar pentru profilul real, particularitățile unui text dramatic.

Caragiale și „generozitatea” baremului

Profesoara Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, a vorbit despre dificultatea subiectelor, în exclusivitate pentru Adevărul. Ea consideră că nivelul de dificultate a fost mediu, iar subiectele „generoase” și fără capcane.

Subiectele reprezintă un grad mediu de dificultate. Sunt concepute conform modelelor, prin urmare nu reprezintă niciun fel de surpriză pentru candidați. Aș considera că sunt chiar generoase în privința subiectului al treilea, cel care vizează redactarea eseului. Un text semnat de Caragiale este mult mai accesibil decât textele poetice, din perspectiva elevilor de liceu, spune profesoara de limba și literatura română.

De la texte clare, la teme familiare și...atenție

În cazul primei părți a lucrării de Bacalaureat singura problemă pe care ar fi putut să o aibă elevii este în ceea ce privește atenția sau lipsa ei.

„La primul subiect, I A, unde întrebările vizau înțelegerea textului citat, de asemenea, toate cerințele au fost clare, nu au existat capcane. Vorbim, în primul rând despre atenție. Presupuem că un elev de liceu are atenția suficient de exersată încât să nu aibă probleme în identificarea unor sensuri ale cuvintelor, unor motive, așa cum sunt ele solicitate în cerințe”, spune Ruxandra Achim.

Nu a fost dificilă nici tema propusă la textul argumentativ, de la subiectul I B, este de părere Ruxandra Achim. Candidații au avut de redactat un text argumentativ despre posibilitatea schimbării atitudinii oamenilor față de mediu, o temă recurentă în societatea contemporană.

Desigur, aici ar trebui făcută o observație, anume că textul propus, semnat de Dorli Blaga, ar fi trebuit citit cu multă atenție, pentru că informațiile pe care candidații le puteau utiliza în elaborarea textului argumentativ se aflau la sfârșit. Prin urmare ar fi fost cazul să trateze cu multă atenție această problemă, dar tema în sine e o temă de interes pentru lumea contemporană: acea schimbare de atitudine, privind relația cu mediul. Nu cred că tema în sine ar fi putut să constituie o problemă, a continuat profesoara.

Citește și: Probele scrise ale BAC-ul de toamnă 2025 încep luni. Peste 30.000 candidați s-au înscris să susțină examenul

Perspectiva narativă, o cerință „prietenoasă”, dar adesea tratată superficial

La Subiectul al II-lea, elevii au avut de identificat și comentat perspectiva narativă într-un text la prima vedere, o cerință care, potrivit specialiștilor, nu implică un grad ridicat de dificultate dacă este abordată corect.

„Este un subiect convenabil pentru elevi. Ei detestă textele poetice, cu ideea poetică și relația dintre aceasta și mijloacele artistice. Cerința privind perspectiva narativă nu pune foarte mari probleme. Oricum, mulți au tendința de a trata superficial subiectul al II-lea: să identifice perspectiva narativă și să nu dea exemple sau să nu comenteze, cât de cât nuanța, caracteristicile acestei perspective narative, a subliniat profesoara Ruxandra Achim.

Deși este considerat mai ușor decât analiza unui text poetic, acest tip de exercițiu necesită atenție și capacitatea de a observa nu doar tipul de perspectivă (narator omniscient, personaj sau martor), ci și efectele pe care aceasta le are asupra construcției textului și a relației cu cititorul.

Cât de accesibilă este nota de trecere?

În ceea ce privește șansele candidaților de a promova, profesoara Ruxandra Achim nu are dubii:

„O notă de trecere, cu siguranță. Primul subiect are 50 de puncte plus 10 din oficiu. Generozitatea, zic eu, este cuvântul de ordine. Notă de trecere se va lua, dar eu cred, mai degrabă, că se vor lua note începând cu 7 în sus.”

Aceasta consideră că includerea unui text de Ion Luca Caragiale la subiectul al III-lea crește șansele elevilor de a obține note bune.

Totuși, Caragiale e un text care se lucrează pe larg în clasa a X-a, e mai ușor de înțeles decât textele poetice, mesajele sunt cumva încetățenite în mentalul colectiv vizavi de comedie. Sincer, ar trebui să meargă undeva spre 7-8, fără mari eforturi, a concluzionat ea.

Subiectele, comparativ cu sesiunea de vară a Bacalaureatului

Întrebată dacă subiectele au fost mai ușoare decât cele din iunie, profesoara a răspuns tranșant:

„Nu. Poate textul argumentativ a fost acum mai ușor decât în vară, dar și Creangă și Slavici, ce au avut în vară, sunt subiecte pe care ei le abordează destul de ușor, nu le pun probleme în general.”

În viziunea ei, diferența dintre cele două sesiuni nu este una semnificativă, întrucât ambele au mizat pe texte clasice, familiare elevilor, pentru care există suficiente materiale de pregătire și exerciții făcute în clasă.

„Sunt marii clasici, acolo se și insistă și sunt texte pe care ei le învață cu ușurință.”
Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
Scandal uriaș! Acuzații grave de spălare de bani zguduie Vaticanul
mediafax.ro
image
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
fanatik.ro
image
Gafa făcută de Donald Trump într-o conferință de presă: „Este jenant să mă aflu aici” I VIDEO
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea gol în Portugalia!
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
observatornews.ro
image
Celebrul actor care a ajuns să locuiască în mașină! Făcea furori înainte, dar acum e schimbat radical
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Se poate divorța în instanță și fără certificatul de căsătorie? Tot ce trebuie să știi înainte de a ajunge în fața judecătorului
playtech.ro
image
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Amenzi de 8000 de euro și permis suspendat pe patru ani
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor fi protejate de Fecioara Maria, iar pe 15 august vor avea parte de o mare bucurie
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice