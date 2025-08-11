Absolvenții de liceu au susținut luni prima probă scrisă din cadrul sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2025, la Limba și literatura română. Profesoara Ruxandra Achim spune că subiectele au fost accesibile, fără capcane și există potențial ca notele să fie mult peste minimul de trecere.

Primele două subiecte au inclus un text la prima vedere din „Tatăl meu, Lucian Blaga” de Dorli Blaga și un text argumentativ despre schimbarea atitudinii oamenilor față de mediu.

Subiectul al III-lea a presupus un text dramatic studiat la clasă: pentru profilul uman, un personaj dintr-o operă de Ion Luca Caragiale, iar pentru profilul real, particularitățile unui text dramatic.

Caragiale și „generozitatea” baremului

Profesoara Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, a vorbit despre dificultatea subiectelor, în exclusivitate pentru Adevărul. Ea consideră că nivelul de dificultate a fost mediu, iar subiectele „generoase” și fără capcane.

„Subiectele reprezintă un grad mediu de dificultate. Sunt concepute conform modelelor, prin urmare nu reprezintă niciun fel de surpriză pentru candidați. Aș considera că sunt chiar generoase în privința subiectului al treilea, cel care vizează redactarea eseului. Un text semnat de Caragiale este mult mai accesibil decât textele poetice, din perspectiva elevilor de liceu”, spune profesoara de limba și literatura română.

De la texte clare, la teme familiare și...atenție

În cazul primei părți a lucrării de Bacalaureat singura problemă pe care ar fi putut să o aibă elevii este în ceea ce privește atenția sau lipsa ei.

„La primul subiect, I A, unde întrebările vizau înțelegerea textului citat, de asemenea, toate cerințele au fost clare, nu au existat capcane. Vorbim, în primul rând despre atenție. Presupuem că un elev de liceu are atenția suficient de exersată încât să nu aibă probleme în identificarea unor sensuri ale cuvintelor, unor motive, așa cum sunt ele solicitate în cerințe”, spune Ruxandra Achim.

Nu a fost dificilă nici tema propusă la textul argumentativ, de la subiectul I B, este de părere Ruxandra Achim. Candidații au avut de redactat un text argumentativ despre posibilitatea schimbării atitudinii oamenilor față de mediu, o temă recurentă în societatea contemporană.

„Desigur, aici ar trebui făcută o observație, anume că textul propus, semnat de Dorli Blaga, ar fi trebuit citit cu multă atenție, pentru că informațiile pe care candidații le puteau utiliza în elaborarea textului argumentativ se aflau la sfârșit. Prin urmare ar fi fost cazul să trateze cu multă atenție această problemă, dar tema în sine e o temă de interes pentru lumea contemporană: acea schimbare de atitudine, privind relația cu mediul. Nu cred că tema în sine ar fi putut să constituie o problemă”, a continuat profesoara.

Perspectiva narativă, o cerință „prietenoasă”, dar adesea tratată superficial

La Subiectul al II-lea, elevii au avut de identificat și comentat perspectiva narativă într-un text la prima vedere, o cerință care, potrivit specialiștilor, nu implică un grad ridicat de dificultate dacă este abordată corect.

„Este un subiect convenabil pentru elevi. Ei detestă textele poetice, cu ideea poetică și relația dintre aceasta și mijloacele artistice. Cerința privind perspectiva narativă nu pune foarte mari probleme. Oricum, mulți au tendința de a trata superficial subiectul al II-lea: să identifice perspectiva narativă și să nu dea exemple sau să nu comenteze, cât de cât nuanța, caracteristicile acestei perspective narative”, a subliniat profesoara Ruxandra Achim.

Deși este considerat mai ușor decât analiza unui text poetic, acest tip de exercițiu necesită atenție și capacitatea de a observa nu doar tipul de perspectivă (narator omniscient, personaj sau martor), ci și efectele pe care aceasta le are asupra construcției textului și a relației cu cititorul.

Cât de accesibilă este nota de trecere?

În ceea ce privește șansele candidaților de a promova, profesoara Ruxandra Achim nu are dubii:

„O notă de trecere, cu siguranță. Primul subiect are 50 de puncte plus 10 din oficiu. Generozitatea, zic eu, este cuvântul de ordine. Notă de trecere se va lua, dar eu cred, mai degrabă, că se vor lua note începând cu 7 în sus.”

Aceasta consideră că includerea unui text de Ion Luca Caragiale la subiectul al III-lea crește șansele elevilor de a obține note bune.

„Totuși, Caragiale e un text care se lucrează pe larg în clasa a X-a, e mai ușor de înțeles decât textele poetice, mesajele sunt cumva încetățenite în mentalul colectiv vizavi de comedie. Sincer, ar trebui să meargă undeva spre 7-8, fără mari eforturi”, a concluzionat ea.

Subiectele, comparativ cu sesiunea de vară a Bacalaureatului

Întrebată dacă subiectele au fost mai ușoare decât cele din iunie, profesoara a răspuns tranșant:

„Nu. Poate textul argumentativ a fost acum mai ușor decât în vară, dar și Creangă și Slavici, ce au avut în vară, sunt subiecte pe care ei le abordează destul de ușor, nu le pun probleme în general.”

În viziunea ei, diferența dintre cele două sesiuni nu este una semnificativă, întrucât ambele au mizat pe texte clasice, familiare elevilor, pentru care există suficiente materiale de pregătire și exerciții făcute în clasă.

„Sunt marii clasici, acolo se și insistă și sunt texte pe care ei le învață cu ușurință.”