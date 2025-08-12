Bac 2025, sesiunea de toamnă. Cum trebuiau rezolvate subiectele la Matematică/Tehnologic. „Mai greu de luat și 5 și 10”

Aproape 3.000 de candidați care s-au înscris să susțină probele Bacalaureatului 2025 - sesiunea august au absentat marți, 12 august 2025, de la a doua probă, cea obligatorie a profilului. Cei prezenți au susținut proba la Matematică/Istorie. Rezolvarea subiectelor de la Matematică - profil Tehnologic, de unde au fost cei mai mulți candidați înscriși, le regăsiți în articol.

Rata de prezență la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat, a doua sesiune, desfășurată astăzi, 12 august, a fost de 84,2%. Au fost prezenți 15.780 de candidați din totalul de 18.745 de candidați înscriși (toate promoțiile). Dintre aceștia, 24 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

De menționat că la această sesiune numărul candidaților prezenți la fiecare probă diferă, o bună parte dintre cei înscriși susținând doar proba/probele pe care nu le-au promovat în sesiunile anterioare sau pentru care apreciază că pot obține o notă mai mare astfel încât să-i ajute să înregistreze media cel puțin 6 pentru a promova examenul.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate pe site-ul dedicat.

Cei mai mulți candidați care au avut de susținut proba obligatorie la Matematică sunt absolvenți ai liceelor tehnologice. Subiectul pe care aceștia l-au avut de rezolvat nu a avut un grad de dificultate deosebit, însă le-a putut pune probleme acelor elevi aflați la limită, care au vizat strict nota 5. „Cu această variantă, 9, a fost mai greu să iei și 10, dar și 5”, a remarcat profesorul de matematică Titu Vîrban, care a acceptat să rezolve cerințele subiectului pentru profilul Tehnologic. Observația este valabilă, a precizat prof. Vîrban, este valabilă pentru toate subiectele de la Matematică, indiferent de profil.

Regăsiți în cele ce urmează atât cerințele pe care le-au avut de rezolvat candidații, cât și rezolvarea subiectelor.

Miercuri, 13 august 2025, examenul continuă cu proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d). Susținerea probelor se va încheia joi, 14 august 2025, cu proba la Limba și literatura română - proba E.b).

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august, până la ora 12:00 (pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen). Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații au loc în aceeași zi (în intervalul orar 14:00 - 18:00), respectiv în intervalul 19 - 20 august 2025.

„Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială”, precizează MEC.

Rezultatele finale vor fi publicate marți, 26 august.