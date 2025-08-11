search
Luni, 11 August 2025
Publicat:

Absolvenții de liceu care își doresc diploma de Bacalaureat și s-au înscris să susțină probele examenului în sesiunea august 2025 sunt așteptați în aceste zile în săli. Luni, 11 august, a avut loc proba la Limba și literatura română, prezentându-se 87% dintre candidații înscriși.

Sesiunea a II-a a examenului are un specific aparte, absolvenții de liceu aflați la prima încercare fiind extrem de puțini. Cei mai mulți sunt în schimb absolvenți care au picat la sesiunea din vară.

În județul Olt s-au organizat pentru această sesiune a examenului doar două centre de examen, câte unul în fiecare dintre municipiile Slatina și Caracal, numărul de candidați înscriși neatingând, în total, 600.

Prima probă au susținut-o în condițiile unei zile caniculare, la ieșirea din centrul de examen, la orele prânzului, temperaturile fiind greu de suportat. A fost cald și în săli, după cum au menționat mulți dintre ei, dar au încercat să nu se lase copleșiți.

„Nu știu ce o să fac după, nu m-am gândit”

Absolvenții din promoția 2025 par de departe mult mai împăcați cu orice fel de rezultat vor obține decât cei peste care au trecut niște ani și care își doresc cu adevărat diploma de Bacalaureat. În timp ce pentru cei mai mulți candidați din promoția 2025 este „o încercare”, colegii lor mai mari au și planuri dincolo de examen.

O tânără cu care am stat de vorbă a spus are o singură probă de dat, cea pe care tocmai a susținut-o, pentru că la prima sesiune nu a reușit să obțină notă peste 5. Între timp s-a mai pregătit. Este absolventă a liceului cu profil sportiv și nu știe clar ce va face după examen, nu și-a făcut deocamdată niciun plan. O altă candidată, de asemenea din promoția 2025, a avut de susținut tot o singură probă, evident, cea la Limba și literatura română. „La subiectul 2 am avut perspectiva narativă. Sper să fie bine. Am dat doar la Română. Nu știu ce să fac după, nu m-am gândit”, a dezvăluit tânăra care a absolvit liceul din Potcoava.

Nehotărâți sunt mulți alți candidați, pentru că nu au siguranța că totul se va încheia cu bine. La poarta centrului, ca la fiecare sesiune, au venit și reprezentanți ai școlilor postliceale, care îi informează că pot fi admiși și fără diploma de Bacalaureat.

Mai puțini decât la sesiunea din vară, dar au venit și de data aceasta părinți îngrijorați.

„Avem emoții, sigur că avem, poate mai multe decât ei. Noi i-am spus de data asta să nu se mai grăbească, să citească cu atenție. La prima sesiune n-a fost atent pe subiect, a scris altceva la „Moara cu noroc”. Să citească de trei ori și să rezolve o dată, așa i-am spus. Noi i-am explicat că nu trebuie să se panicheze, dar să te vezi în sala de examen e altceva. Noi nu ne așteptam să fie la Română o problemă, nici nu ne făceam probleme. Iar acum, el zice că e OK. A mai făcut și meditații acum, înainte n-a făcut, a terminat cu 9,78 liceul, a luat bursă de merit din clasa a IX-a până într-a XII-a. Chiar nu ne-am așteptat să pice proba la Română”, au dezvăluit mama, respectiv mătușa unui candidat. Tânărul are planuri clare, nu mai ia în calcul un rezultat defavorabil. Vrea să dea admitere la Facultatea de Limbi Străini, la Pitești, pentru că este pasionat de Franceză și Engleză, mai spune mama.

Pe alți candidați îi așteaptă prietenii. Pentru unii a venit gașca întreagă, nu contează că „se topesc” la poarta liceului. Unul dintre cei așteptați a ieșit. Spune că a fost cald rău de tot în sala de examen, dar s-a descurcat. El are de susținut toate probele. „La Liceul <Tudor Vladimirescu> din Drăgănești am terminat. Proba a fost acceptabilă. Sper la un 5, chiar 6. La Logică sper la o notă mai mare, e ultima probă. Mâine dau Istorie”, a spus tânărul.

Pe candidați i-au așteptat la oarta centrului de examen prieteni, rude FOTO: Alina Mitran

Un alt candidat a ieșit și el destul de vesel din centrul de examen. „A fost destul de ușor, mai ușor ca prima dată. La subiectul II a fost perspectiva narativă, obiectivă sau subiectivă, și la subiectul III – text dramatic. Eu zic că m-am descurcat. Și, oricum, a fost mai ușor ca la prima sesiune, cel puțin pentru mine. Poate că am fost și mai pregătit. Cred că dacă îți gestionezi bine timpul, ești axat pe ce ai de făcut, îți ajung și două luni să înveți”, a spus tânărul. Este absolvent al unui liceul cu program sportiv, face sport de performanță și vrea să dea admitere la o facultate de profil, în Craiova.

„Greu, nu ne-au învățat profesorii. Mai vor și salarii mari”

Am stat de vorbă  și cu „veterani”. Unul dintre aceștia are 29 de ani și este la a doua încercare. Prima dată a susținut examenul în anul în care a absolvit liceul, iar de atunci s-a luat cu altele, nu i s-a mai părut important. Până când, sătul de locuri de muncă în industrie, a decis că vrea de fapt o carieră în Ministerul Administrației și Internelor.

Din examen a ieșit supărat, pentru că, a dezvăluit, profesorul cu care s-a pregătit i-ar fi sugerat să insiste pe cu totul și cu totul altceva decât subiectul pe care l-a primit. „Greu. Nu ne-au învățat profesorii, mai vor și salarii mari de la minister. Ne-au dat să învățăm ceva și ne-a picat altceva, a spus tânărul.

Trebuie să susțină toate probele, speră să fi scris suficient la Limba și literatura română pentru 5, pentru că, oricum, are așteptări mai mari de la celelalte probe. „Am 29 ani, mie îmi trebuie BAC-ul ca să dau la Jandarmi, Poliție, sursă externă, și îmi trebuie diploma. A doua oară dau”, a adăugat candidatul, nu înainte de a menționa din nou că profesorii „mai vor și salarii mari de la minister” și că „de-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști”.

S-a pregătit pentru examen „vreo trei luni”. A terminat liceul cu nouă ani în urmă, la profil economic. Îl interesează strict să promoveze, nu vrea neapărat medie mare, pentru că diploma îi poate asigura, oricum, un loc la facultate. „Am prieteni care au intrat la facultatea de Drept cu nota 6 la BAC, la Craiova. Dar facultatea nu vreau s-o fac din civilie”, a mai spus tânărul. În MAI vrea pentru că s-a săturat de munca la privat, care „nu rentează”.

Îl întreb ce i-ar transmite unui licean care spune că diploma de BAC nu contează. „I-aș spune să-și bage mințile în cap mai devreme și să tragă cu dinții. Pentru că mai devreme sau mai târziu o să dea asfaltul cu el, pentru că n-o să-l promoveze nimeni. (...) Diploma e foarte importantă și necesară. Și în Armată dacă mă duc, mă duc ca SGP-ist (n. red. – soldat gradat profesionist) și nu pot să promovez fără BAC. Ca să ajungi subofițer îți trebuie BAC, dacă vrei să mai faci o facultate, poți să dai mai departe”, a spus tânărul.

Către o carieră în MAI s-a orientat de curând, când a văzut cât de greu e în industrie. „E foarte greu. Ridici până la 3 tone. Și în străinătate pleci, dar din 100 de tovarăși, dacă vă arăt mesaje pe site-uri de socializare, au venit izmene pe călător. În afară trebuie să te duci la bani murdari, că altfel, cu munca cinstită... Nu merge decât în Germania și numai pe agricultură, construcții. Și acolo trebuie să fii mai șmecheraș, trebuie să fii intermediar, să ai contractele tale, că altfel nu poți să supraviețuiești. Vii cu 2.000, 3.000 euro, după care pleci iar, vii iar cu 2.000, 3.000, sau nu mai vii nici cu ăia. Diploma e cea mai importantă. Școala ca școala, că mi-au zis la facultate că nu contează notele de pe foaia matricolă, doar BAC-ul să-l ai. Adică nu contează notele de liceu cât contează diploma de BAC. Că trei ani de zile reziști acolo (n. red. – în facultate), te dezvolți, n-o să fii singur, te ajută profesorii. Mi-am băgat mințile în cap mai pe la 29 ani și am realizat că îmi trebuie diploma de BAC”, a adăugat tânărul.

„Am vrut să am și eu studii, să merg mai departe”

Un alt candidat și-a fixat drept obiectiv să obțină diploma de Bacalaureat după aproape 20 de ani de când a terminat școala profesională. În 2007 a obținut calificarea de tehnician în agricultură, iar în 2014 a absolvit și liceul, la seral, la un liceu din mediul rural. Până în 2025 nu s-a înscris la Bacalaureat. A făcut-o în acest an, la prima sesiune, și a obținut note peste 5 la fiecare disciplină, dar n-a reușit media 6 să poată fi declarat promovat.

Centrul de examen este organizat în Slatina la C.N. „Radu Greceanu” FOTo: A. Mitran

Munca pe care am depus-o m-a hotărât. Am vrut să am și eu studii, să merg mai departe, să... Lucrez în administrație, pe parte de manageriat, dar nu puteau să mă avanseze fără diplomă. Și am fost nevoit să fac meditații, să învăț. La Mate mi s-a părut cel mai greu, pentru că astă-vară am învățat și atunci foarte bine, numai că în momentul când am trecut de pe ciornă pe foaia de concurs n-am cerut foaie de mijloc, am cerut o ciornă. Și n-am mai avut timp să transcriu. Acum dau doar Româna. După atâția ani e greu. Nu mi s-ar fi părut greu în momentul în care eram la zi cu toate”, a spus candidatul.

Nu regretă nimic din ce a făcut până acum, doar că ar fi trebuit să se înscrie și pentru Bacalaureat mai devreme. Calificarea obținută la școala profesională l-a ajutat la punctaj atunci când și-a deschis o firmă pentru a putea vinde produse pentru protecția plantelor. „Vreau să merg mai departe, și la facultate, ceva pentru manageri, la Pitești”, a mai spus tânărul.

Noi sesiuni de admitere la facultate

Marile universități îi așteaptă în continuare pe cei interesați să-și continue studiile cu programe de licență, pe site-urile unităților de învățământ universitar fiind anunțate noi sesiuni de admitere în această perioadă.

Academia de Studii Economice București îi așteaptă pe cei interesați să se înscrie pe platforma online de admitere, în perioada 30 august – 2 septembrie, la Universitatea Politehnica București sesiunea a III-a de admitere – Completare – a devenit activă din 28 iulie și se încheie în 12 septembrie, alte universități au de asemenea deschise sesiuni pentru locurile încă neocupate, informațiile fiind disponibile pe site-urile acestora.

Între timp Bacalaureatul 2025, sesiunea august, continuă cu următoarele probe conform următorului calendar:

12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c)

13 august: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d)

14 august: Limba și literatura maternă - proba E.b).

Afișarea primelor rezultate, anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), va avea loc în data de 18 august, până la ora 12:00 (pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen). Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații au loc în aceeași zi (în intervalul orar 14:00 - 18:00), respectiv în intervalul 19 - 20 august 2025.

Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială”, a anunțat MEC.

Rezultatele finale vor fi publicate marți, 26 august.

