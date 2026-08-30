 BNS cere Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate” | adevarul.ro
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BNS cere Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE: „Capacități noi de producție și stocare sunt blocate”

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Blocul Național Sindical (BNS) solicită Parlamentului să convoace de urgență conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru a explica întârzierile în autorizarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei electrice. Sindicaliștii susțin că zeci de operatori așteaptă licențele necesare, în timp ce România se confruntă cu prețuri ridicate la energie și cu riscuri privind securitatea aprovizionării.

BNS cere Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE.
BNS cere Parlamentului să convoace de urgență conducerea ANRE. Foto: Shutterstock

BNS solicită Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților și Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senat să convoace conducerea ANRE pentru a prezenta situația solicitărilor aflate în așteptare și să explice motivele întârzierilor.

„Într-un moment în care România se confruntă cu prețuri tot mai ridicate la energie și cu un risc crescut pentru securitatea aprovizionării, considerăm inacceptabil ca investiții în capacități noi de producție și stocare, unele dintre ele deja finalizate, să nu poată contribui la alimentarea pieței din cauza întârzierilor în procesul de autorizare”, transmite BNS, printr-un comunicat.

Potrivit informațiilor deținute de organizația sindicală, peste 50 de operatori economici așteaptă acordarea licențelor pentru producerea energiei electrice.

BNS susține că, în cazul în care aceste licențe ar fi fost emise la timp, pe piață ar fi putut intra „câteva sute de MW de capacitate de producție”, ceea ce ar fi contribuit la creșterea ofertei de energie și la reducerea presiunii existente asupra pieței.

În paralel, peste 200 de solicitări pentru autorizații de înființare a unor noi capacități de producție și stocare așteaptă să fie soluționate.

„Aprobarea acestora ar putea crea perspectiva intrării în piață, într-o etapă ulterioară, a altor sute de MW de capacitate”, afirmă BNS.

Sindicaliștii consideră că situația trebuie lămurită atât public, cât și instituțional, mai ales în contextul actual al pieței energetice.

„Blocarea sau întârzierea nejustificată a unor investiții care pot contribui la creșterea capacității energetice a României este o situație care trebuie clarificată public și instituțional. Într-o perioadă de criză energetică, fiecare MW disponibil contează!”, se arată în comunicat.

Probleme reclamate și la proiectele de distribuție a gazelor

BNS semnalează probleme și în cazul proiectelor de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale finanțate din fonduri publice.

Potrivit organizației, în anumite situații, autoritățile locale și operatorii economici nu pot finaliza proiectele deoarece, în cadrul procedurilor de autorizare, le sunt solicitate documente suplimentare despre care susține că nu sunt prevăzute de legislația și reglementările aplicabile.

„Această situație pune în pericol dezvoltarea economică și socială a comunităților locale și, mai grav, se pot pierde finanțările nerambursabile ca urmare a nerespectării termenelor de execuție a lucrărilor”, avertizează BNS.

Ce vrea BNS să explice ANRE

Blocul Național Sindical cere conducerii ANRE să prezinte parlamentarilor numărul și stadiul solicitărilor pentru licențele de producere a energiei electrice, precum și situația cererilor pentru autorizații de înființare a noilor capacități de producție și stocare.

De asemenea, BNS vrea explicații privind motivele întârzierilor, o estimare a capacităților de producție și stocare care ar putea deveni disponibile după finalizarea procedurilor și o situație a proiectelor de dezvoltare a rețelelor de distribuție a gazelor naturale.

Organizația sindicală solicită totodată identificarea unor soluții pentru deblocarea procedurilor.

„România nu își poate permite ca, într-o perioadă în care consumatorii plătesc prețuri tot mai mari, capacități energetice care ar putea produce și stoca energie să rămână în afara pieței din cauza unor întârzieri administrative”, concluzionează BNS.

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