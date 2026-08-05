Noi reguli pentru prosumatori. Care sunt cele mai importante schimbări pe care trebuie să le știe românii

Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind producția și valorificarea energiei regenerabile. Legea nr. 160/2026, intrată în vigoare la 26 iulie 2026, schimbă modul în care energia livrată în rețea este compensată, extinde drepturile proprietarilor de sisteme fotovoltaice și simplifică anumite obligații administrative. Unele prevederi vor putea fi aplicate după actualizarea normelor de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Numărul prosumatorilor a crescut rapid în ultimii ani, iar energia produsă de aceștia a devenit o componentă importantă a sistemului energetic național. Potrivit celor mai recente date publicate de ANRE, la 31 martie 2026 România avea 322.001 prosumatori, dintre care 289.476 persoane fizice și 32.525 persoane juridice. Puterea instalată cumulată ajunsese la 3.703 MW, iar 91.216 prosumatori aveau și sisteme de stocare.

Noua legislație modifică mecanismele prin care energia produsă poate fi utilizată și valorificată. Cele mai importante schimbări vizează decontarea surplusului, folosirea energiei pentru alte locuri de consum, posibilitatea utilizării valorii surplusului pentru plata gazelor, extinderea facilităților pentru instalații mai mari și reducerea obligațiilor administrative.

Energia livrată în rețea se decontează lunar, nu după 24 de luni

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Legea nr. 160/2026 este schimbarea mecanismului de compensare a energiei livrate în rețea.

Până acum, prosumatorii care produceau mai multă energie decât consumau puteau reporta surplusul și îl puteau compensa într-o perioadă de până la 24 de luni. Noul sistem elimină această posibilitate și introduce facturarea și decontarea lunară.

Astfel, pentru fiecare lună se va calcula cantitatea de energie produsă, consumată și livrată în rețea, fără acumularea unor credite de energie pe termen lung.

Surplusul de energie poate fi folosit și pentru plata gazelor naturale

O schimbare importantă pentru gospodăriile care folosesc atât energie electrică, cât și gaze naturale este posibilitatea utilizării valorii surplusului de energie pentru plata facturilor la gaze.

Noua lege creează cadrul prin care energia produsă și livrată în rețea de un prosumator poate avea o utilizare mai largă decât simpla compensare a consumului de electricitate.

Aplicarea concretă a acestei prevederi depinde însă de regulile pe care ANRE urmează să le stabilească prin actualizarea metodologiei privind comercializarea energiei produse de prosumatori.

Producătorii‑consumatori de energie vor plăti dezechilibrele din rețea. Noile reguli

Energia produsă poate fi folosită și pentru alte locuri de consum

Legea extinde drepturile prosumatorilor și permite utilizarea surplusului de energie pentru alte locuri de consum aflate în proprietatea aceluiași titular.

De exemplu, o persoană care are panouri fotovoltaice instalate la o casă poate utiliza energia produsă pentru compensarea consumului de la un alt imobil pe care îl deține, precum un apartament sau o casă de vacanță, în condițiile stabilite prin legislația secundară.

Modificarea oferă o flexibilitate mai mare proprietarilor care au mai multe imobile sau care produc energie într-un punct diferit față de locul principal de consum.

Facilitățile pentru prosumatori se extind către instalații mai mari

Noua lege majorează limitele de putere pentru care se aplică anumite facilități.

Compensarea cantitativă poate fi solicitată pentru instalații cu o putere instalată de până la 400 kW, față de limita anterioară de 200 kW.

De asemenea, exceptarea de la plata dezechilibrelor produse în rețea se extinde pentru instalații cu puteri de până la 900 kW.

Prin aceste modificări, mecanismele dedicate prosumatorilor se adresează și unor sisteme fotovoltaice mai mari, inclusiv celor utilizate de companii și instituții.

Mai puține obligații administrative pentru prosumatori

Legea modifică și regulile fiscale privind facturarea energiei livrate în rețea.

Dacă până acum prosumatorii cu instalații de până la 27 kW nu aveau obligația de a emite facturi pentru energia livrată, noul plafon crește la 900 kW.

Pentru numeroși producători de energie regenerabilă, această schimbare reduce obligațiile administrative și simplifică relația cu furnizorii.

Pentru persoanele juridice și instituțiile publice care dețin instalații cu puteri între 200 kW și 400 kW este introdus un mecanism de regularizare financiară între energia consumată și cea livrată în rețea. Calculul se va realiza în funcție de prețul mediu ponderat înregistrat pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

ANRE trebuie să stabilească regulile de aplicare

Deși Legea nr. 160/2026 a intrat în vigoare la 26 iulie 2026, unele dintre prevederile sale vor putea fi aplicate după modificarea metodologiei de către ANRE.

Autoritatea trebuie să stabilească procedurile concrete privind compensarea, regularizarea financiară și modul în care furnizorii vor aplica noile mecanisme.

Noile reguli se aplică într-un context în care segmentul prosumatorilor a ajuns la peste 320.000 de participanți, majoritatea fiind persoane fizice care și-au instalat sisteme fotovoltaice pentru consum propriu. Dintre aceștia, aproximativ 90% sunt persoane fizice, iar o parte importantă au început să utilizeze și soluții de stocare a energiei produse.