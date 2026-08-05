 Noi reguli pentru prosumatori. Care sunt cele mai importante schimbări pe care trebuie să le știe românii | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi reguli pentru prosumatori. Care sunt cele mai importante schimbări pe care trebuie să le știe românii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Peste 320.000 de prosumatori din România sunt vizați de noile reguli privind producția și valorificarea energiei regenerabile. Legea nr. 160/2026, intrată în vigoare la 26 iulie 2026, schimbă modul în care energia livrată în rețea este compensată, extinde drepturile proprietarilor de sisteme fotovoltaice și simplifică anumite obligații administrative. Unele prevederi vor putea fi aplicate după actualizarea normelor de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Un instalator montează un panoiu fotovoltaic
Noi reguli pentru prosumatori au intrat în vigoare la 26 iulie. Foto Kilowat

Numărul prosumatorilor a crescut rapid în ultimii ani, iar energia produsă de aceștia a devenit o componentă importantă a sistemului energetic național. Potrivit celor mai recente date publicate de ANRE, la 31 martie 2026 România avea 322.001 prosumatori, dintre care 289.476 persoane fizice și 32.525 persoane juridice. Puterea instalată cumulată ajunsese la 3.703 MW, iar 91.216 prosumatori aveau și sisteme de stocare.

Noua legislație modifică mecanismele prin care energia produsă poate fi utilizată și valorificată. Cele mai importante schimbări vizează decontarea surplusului, folosirea energiei pentru alte locuri de consum, posibilitatea utilizării valorii surplusului pentru plata gazelor, extinderea facilităților pentru instalații mai mari și reducerea obligațiilor administrative.

Energia livrată în rețea se decontează lunar, nu după 24 de luni

Una dintre cele mai importante modificări aduse de Legea nr. 160/2026 este schimbarea mecanismului de compensare a energiei livrate în rețea.

Până acum, prosumatorii care produceau mai multă energie decât consumau puteau reporta surplusul și îl puteau compensa într-o perioadă de până la 24 de luni. Noul sistem elimină această posibilitate și introduce facturarea și decontarea lunară.

Astfel, pentru fiecare lună se va calcula cantitatea de energie produsă, consumată și livrată în rețea, fără acumularea unor credite de energie pe termen lung.

Surplusul de energie poate fi folosit și pentru plata gazelor naturale

O schimbare importantă pentru gospodăriile care folosesc atât energie electrică, cât și gaze naturale este posibilitatea utilizării valorii surplusului de energie pentru plata facturilor la gaze.

Noua lege creează cadrul prin care energia produsă și livrată în rețea de un prosumator poate avea o utilizare mai largă decât simpla compensare a consumului de electricitate.

Aplicarea concretă a acestei prevederi depinde însă de regulile pe care ANRE urmează să le stabilească prin actualizarea metodologiei privind comercializarea energiei produse de prosumatori.

Producătorii‑consumatori de energie vor plăti dezechilibrele din rețea. Noile reguli

Energia produsă poate fi folosită și pentru alte locuri de consum

Legea extinde drepturile prosumatorilor și permite utilizarea surplusului de energie pentru alte locuri de consum aflate în proprietatea aceluiași titular.

De exemplu, o persoană care are panouri fotovoltaice instalate la o casă poate utiliza energia produsă pentru compensarea consumului de la un alt imobil pe care îl deține, precum un apartament sau o casă de vacanță, în condițiile stabilite prin legislația secundară.

Modificarea oferă o flexibilitate mai mare proprietarilor care au mai multe imobile sau care produc energie într-un punct diferit față de locul principal de consum.

Facilitățile pentru prosumatori se extind către instalații mai mari

Noua lege majorează limitele de putere pentru care se aplică anumite facilități.

Compensarea cantitativă poate fi solicitată pentru instalații cu o putere instalată de până la 400 kW, față de limita anterioară de 200 kW.

De asemenea, exceptarea de la plata dezechilibrelor produse în rețea se extinde pentru instalații cu puteri de până la 900 kW.

Prin aceste modificări, mecanismele dedicate prosumatorilor se adresează și unor sisteme fotovoltaice mai mari, inclusiv celor utilizate de companii și instituții.

Mai puține obligații administrative pentru prosumatori

Legea modifică și regulile fiscale privind facturarea energiei livrate în rețea.

Dacă până acum prosumatorii cu instalații de până la 27 kW nu aveau obligația de a emite facturi pentru energia livrată, noul plafon crește la 900 kW.

Pentru numeroși producători de energie regenerabilă, această schimbare reduce obligațiile administrative și simplifică relația cu furnizorii.

Pentru persoanele juridice și instituțiile publice care dețin instalații cu puteri între 200 kW și 400 kW este introdus un mecanism de regularizare financiară între energia consumată și cea livrată în rețea. Calculul se va realiza în funcție de prețul mediu ponderat înregistrat pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

ANRE trebuie să stabilească regulile de aplicare

Deși Legea nr. 160/2026 a intrat în vigoare la 26 iulie 2026, unele dintre prevederile sale vor putea fi aplicate după modificarea metodologiei de către ANRE.

Autoritatea trebuie să stabilească procedurile concrete privind compensarea, regularizarea financiară și modul în care furnizorii vor aplica noile mecanisme.

Noile reguli se aplică într-un context în care segmentul prosumatorilor a ajuns la peste 320.000 de participanți, majoritatea fiind persoane fizice care și-au instalat sisteme fotovoltaice pentru consum propriu. Dintre aceștia, aproximativ 90% sunt persoane fizice, iar o parte importantă au început să utilizeze și soluții de stocare a energiei produse.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
digi24.ro
image
Nicușor Dan avertizează Parlamentul: Dacă adoptați astfel Legea decarbonizării voi uza de toate prerogativele constituționale
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță noi măsuri pentru economisirea energiei. Va urma o Hotărâre de Guvern pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă. Cum vor fi afectate marile companii
gandul.ro
image
Un loc emblematic din Europa, luat cu asalt de turiști înaintea eclipsei totale de Soare
mediafax.ro
image
Trabzonspor a făcut anunțul despre transferul lui Mohamed Salah. Egipteanul ajunge în Istanbul și semnează cu turcii
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova
digi24.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”
digisport.ro
image
Cele două zodii care vor fi apărate de Fecioara Maria până pe 15 august. Acești nativi vor avea cele mai frumoase zile din ultimii 3 ani
click.ro
image
„NATO 3.0”. SUA anunță ce i-au transmis lui Lazurca, la Washington: „Am prezentat în avans abordarea noastră privind Europa”
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Reacţia unei turiste cipriote când a văzut cât costă o masă la un restaurant din Bucureşti
observatornews.ro
image
Minunea care i-a alinat suferința lui Ropotan după accidentul cu microbuzul lui Dinamo 2. Soția lui, Raluca, este din nou însărcinată!
cancan.ro
image
La 50 de ani, un bărbat a fost concediat și a trebuit să o ia de la capăt. Decizia care i-a schimbat viața
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Câți bani mai câștigă șoferii de Uber și Bolt după scumpirea motorinei şi benzinei. Sumele după taxe și carburant
playtech.ro
image
Primul antrenor care refuză să-i ia locul lui Marius Baciu la FCSB: „Nu voi ajunge niciodată acolo!”
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
Cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026 a ales între Real Madrid și Barcelona și e gata să semneze!
digisport.ro
image
Floarea care rezistă până toamna târziu. Luna august este momentul perfect pentru plantare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după votul din Parlament. Scandal uriaş!
romaniatv.net
image
Gata cu buletinele vechi! Cartea de identitate electronică devine documentul standard în România
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Preotul Bisericii „Sfânta Treime” din Chichiș i-a oferit lui Călin Georgescu o icoană și o cruce, după slujbă. Ropote de aplauze în lăcașul de cult pentru omagierea fostului candidat
actualitate.net
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
click.ro
image
O turistă din Cipru explică de ce a renunțat la România: „Un singur motiv m-a făcut să nu mai vin”
click.ro
image
Virgil Ianțu, ironie la adresa lui Dan Negru: „V-ați speriat puțin, știu”
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
O lectură din Homer. Tablou de Lawrence Alma-Tadema, aflat în colecția Philadelphia Museum of Art (© Google Art Project / Wikimedia Commons)
Cine a fost Homer, autorul Odiseei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată acum Cornelia Patrichi și Sidonia Spătaru, cele mai sexy balerine din „Epoca de Aur”. Secretul sănătății: „Uleiul de măsline”
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?