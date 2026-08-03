 Președintele ANRE: „În două luni s-au validat peste 410 milioane de lei, bani care pot ajunge la furnizorii de energie electrică și gaze naturale” | adevarul.ro
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Președintele ANRE: „În două luni s-au validat peste 410 milioane de lei, bani care pot ajunge la furnizorii de energie electrică și gaze naturale”

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Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat  luni seară că a validat pentru deconturi peste 412 milioane în cadrul schemelor de plafonare-compensare, în perioada 18 mai - 31 iulie 2026.

Cea mai mare parte a sumelor validate vizează consumul de gaze. FOTO Profimedia
Cea mai mare parte a sumelor validate vizează consumul de gaze. FOTO Profimedia

Potrivit instituției, în perioada 18 mai - 31 iulie 2026 au fost aprobate deconturi în valoare totală de 412,94 milioane de lei.

„În intervalul 18 mai - 31 iulie 2026 ANRE a validat pentru decont sume totalizând 412,94 milioane de lei aferente schemelor de plafonare-compensare derulate în România în ultimii ani. Doar în ultima săptămână a lunii iulie, perioada 27-31 iulie, au fost validate deconturi de aproximativ 55 milioane lei”, a transmis ANRE.

Din suma totală validată, 288,28 milioane de lei, echivalentul a 69,8% din total, au fost transmise către Ministerul Energiei pentru decontare, în timp ce 124,66 milioane de lei (30,2%) au fost trimise către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Datele ANRE arată că cea mai mare parte a sumelor validate vizează consumul de gaze naturale, respectiv 261,92 milioane de lei, în timp ce pentru energia electrică au fost validate deconturi de 151,03 milioane de lei.

Instituția precizează că cele mai mari volume de deconturi au fost validate în perioadele 18-22 mai, când au fost aprobate 248,38 milioane de lei, 29 iunie - 3 iulie, cu 82,57 milioane de lei, și 27-31 iulie, cu 55,29 milioane de lei.

Împreună, cele trei săptămâni reprezintă 93,5% din totalul decontat în perioada analizată”, au precizat oficialii ANRE.

„Știu că așteptările furnizorilor sunt ca viteza să crească.

Președintele ANRE, George Niculescu, a respins criticile privind ritmul de validare a deconturilor și a subliniat că în aproximativ două luni au fost aprobate sume importante pentru furnizori.

„Știu că au fost nenumărate discuții în spațiul public despre viteza cu care se validează aceste sume. Ba chiar au fost avansate și termene-sperietoare de ordinul deceniilor. Iată că în aproximativ două luni s-au validat peste 410 milioane de lei, bani care pot ajunge la furnizorii de energie electrică și gaze naturale. Știu că așteptările furnizorilor sunt ca viteza să crească. Acest lucru se întâmplă și vreau să mulțumesc pe această cale, în mod public, colegilor mei, pentru efortul făcut și pentru munca pe care o depun. Totodată, așteptarea publicului este ca validarea unor sume foarte mari de bani din bugetul statului să se facă responsabil, iar colegii mei răspund acestui tocmai deziderat social. ”, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu, citat în comunicat.

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