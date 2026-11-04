„Democrația este în joc”. Apelurile la vot făcute de vedetele americane. Jennifer Lawrence a invocat „Jocurile Foamei”

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite nu au mobilizat doar politicienii și activiștii, ci și o parte importantă a industriei de divertisment americane. Actori, cântăreți și vedete de televiziune și-au folosit rețelele de socializare pentru a îndemna milioane de urmăritori să participe la vot.

Jennifer Lawrence

Potrivit hellomagazine, printre cele mai active nume s-au numărat Jennifer Lawrence, Reese Witherspoon, Olivia Rodrigo, Kerry Washington și Bruce Springsteen, care au publicat mesaje și fotografii menite să încurajeze participarea la vot. Unii au mers mai departe și au susținut deschis candidații democrați.

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Printre cele mai active personalități s-a numărat actrița Jennifer Lawrence, care a făcut trimitere la celebrul său rol din seria „The Hunger Games”. Vedeta a publicat o fotografie în care reproduce salutul cu trei degete din film și a transmis mesajul: „Alegerile intermediare, dragilor. Nu uitați cine arde alături de noi”, parafrazând una dintre replicile personajului Katniss Everdeen.

La rândul său, actrița Reese Witherspoon a postat o fotografie cu autocolantul „I Voted” și le-a transmis urmăritorilor un apel direct la participare.

„Vocea ta contează! Ce privilegiu este să o poți folosi. Asigură-te că mergi astăzi la vot!”, a scris actrița pe rețelele sociale.â

Mesajul lui Bruce Springsteen

Una dintre cele mai puternice intervenții a venit din partea muzicianului Bruce Springsteen, care și-a declarat susținerea pentru candidatul democrat la Senat din Michigan, Abdul El-Sayed.

„Dr. El-Sayed este un luptător pentru Constituția noastră americană, este un luptător pentru democrația noastră americană și este un luptător împotriva conducerii corupte, fără respect pentru lege și antiamericane aflate în prezent la Casa Albă. De aceea îl susțin 100%”, a scris artistul pe Instagram și Facebook.

Într-un mesaj separat, Springsteen le-a cerut oficialilor electorali să numere voturile în siguranță și să „păstreze, protejeze și apere Constituția noastră”.

Cântăreața Olivia Rodrigo a ales un mesaj scurt și direct, publicând pe Instagram un singur îndemn: „Votați”.

Mesaje similare au venit și din partea artistei Gracie Abrams, care a publicat o fotografie purtând un tricou cu inscripția „Vote”, dar și a actriței Kerry Washington, care a mers la urne împreună cu soțul său și a scris: „Votăm știind că nu ne anulăm reciproc voturile”.

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Cardi B: „Asigurați-vă că mergeți la vot pentru a produce schimbarea pe care vreți să o vedeți”

Rapperița Cardi B i-a îndemnat pe americani să nu se limiteze la dezbaterile de pe rețelele sociale.

„Știu că rețelele sociale sunt pline de discuții, dezbateri și comentarii... dar asigurați-vă că mergeți la vot pentru a produce schimbarea pe care vreți să o vedeți”, a transmis artista pe platforma X.

Regizorul Ron Howard le-a cerut alegătorilor să își analizeze cu atenție opțiunile și să voteze gândindu-se la viitor.

„Votați responsabil în numele orașului vostru, al statului vostru și al viitorului celor dragi și al societății noastre. Dar, vă rog, votați”, a scris acesta.

Și prezentatorul TV Jimmy Fallon a distribuit o fotografie după ce și-a exercitat dreptul de vot, mulțumindu-le lucrătorilor electorali și încheind mesajul cu îndemnul: „Mergeți la vot”.

„Democrația este în joc în alegeri din întreaga țară. Nu există un val albastru dacă nu ieșim cu toții la vot”

Printre cele mai dure mesaje s-a remarcat cel al actriței Cynthia Nixon, cunoscută din serialul „Sex and the City”, care a avertizat că miza scrutinului depășește confruntarea dintre partide.

„Astăzi, democrația este în joc în alegeri din întreaga țară”, a scris Nixon, adăugând că „nu există un val albastru dacă nu ieșim cu toții la vot ca și cum milioane de vieți ar depinde de asta. Pentru că depind”.

Mobilizarea vedetelor a fost una dintre cele mai vizibile din ultimii ani și s-a concentrat aproape exclusiv pe creșterea prezenței la urne într-un scrutin care s-a încheiat cu recâștigarea controlului Congresului de către Partidul Democrat.

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Promovare masivă a participării la vot

Potrivit E! Online, zeci de vedete și-au publicat fotografiile de la secțiile de votare sau cu autocolantele „I Voted”.

Printre acestea s-au aflat Demi Lovato, Mariska Hargitay, Jimmy Fallon, Conan O'Brien, Tyler Perry, Kesha, Brooke Shields, Paula Abdul și Patton Oswalt.

Mesajele au avut o temă comună: participarea la vot. Kesha le-a transmis fanilor săi „mișcați-vă și mergeți la vot astăzi”, în timp ce Paula Abdul i-a îndemnat să nu uite că „VOCEA TA contează!”.

O mobilizare mai puternică decât la alegerile precedente

Presa americană remarcă faptul că implicarea vedetelor în alegerile intermediare din 2026 a fost una dintre cele mai vizibile din ultimii ani, în contextul în care scrutinul a fost perceput de multe personalități de la Hollywood drept un referendum asupra celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.