Vineri, 15 August 2025
Analiză Ce arată retorica lui Trump despre așteptările sale față de Putin. S-a lăsat președintele american amăgit de liderul rus?

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

S-a lăsat Donald Trump păcălit de Vladimir Putin în eforturile sale diplomatice din ultimele șase luni, de când a promis că va obține un acord de pace rapid în Ucraina? se întreabă CNN, într-o analiză privind modul cum s-a schimbat retorica președintelui american cu privire la omologul său rus și ce semnalează aceasta în perspectiva summitului de vineri din Alaska.

Președintele Donald Trump și consilierii săi au încercat să dea asigurări că liderul american nu s-a lăsat niciodată păcălit de omologul său rus.

Astfel că atunci când, prima dată după ani de zile în care a folosit un ton blând față de acesta, limbajul său a devenit dur, pesemne că motivul a fost că o anume schimbare a apărut la Putin.

Din acest punct de vedere, acest summit reprezintă un test.

„Acordarea unei audiențe lui Putin pe teritoriul american era deja un risc, dacă istoria ne învață ceva, iar miza doar crescut de la anunțul summitului din Alaska, cu doar o săptămână în urmă - iar asta i se datorează chiar lui Trump”, scrie CNN.

O privire superficială arată că retorica lui Trump a oscilat semnificativ în ultimele zile - de la așteptări moderate la un optimism probabil excesiv.

„Înainte de întâlnirea de vineri, Trump și Casa Albă au avut inițial să tempereze așteptările. Secretarul de presă Karoline Leavitt a comparat-o cu un simplu „exercițiu de ascultare”. Secretarul de Stat Marco Rubio s-a arătat de aceeași părere. Trump însuși a spus că aceasta este doar prima întâlnire – sugerând că o a doua întâlnire (care ar putea include și președintele ucrainean Volodimir Zelenski) ar trebui meritată. Dar până joi, aceste declarații prudente au lăsat rapid loc înclinației lui Trump de a face promisiuni lumii”, scrie CNN.

Astfel, el a dat asigurări că, în opinia sa, Putin va cădea la înțelegere.

„Cred că (Putin) chiar își dorește totul și cred că a vrut totul”, a apreciat Trump intențiile lui Putin cu privire la Ucraina în declarații făcute joi la emisiunea radio a prezentatorului Fox News Brian Kilmeade. „Dar, datorită unei anumite relații pe care o are cu mine ca președinte al SUA, cred că acum este convins că va face o înțelegere. Va face o înțelegere. Cred că o va face.”

Trump a adăugat în Biroul Oval mai târziu în cursul zilei: „Cred că președintele Putin va face pace”.

CNN amintește că președintele american a făcut același declarații și la începutul mandatului.

„Adică, îl cunosc foarte bine”, a spus Trump în februarie . „Da, cred că vrea pace. Cred că mi-ar spune dacă nu ar vrea... Am încredere în el în această privință.”

Între timp, frustrarea lui Trump față de lipsa oricăror progrese notabile a crescut, culminând cu critici deschise față de liderul rus.

„Cum a putut însă președintele SUA să creadă cu adevărat că Putin își dorește pacea, într-o asemenea măsură încât să garanteze public pentru el în acest fel?”, scrie CNN.

O retorică diferită

O analiză atentă a modului în care Trump a descris schimbarea de opinie față de omologul său rus indică o recunoaștere tacită a faptului că e posibil să-l fi apreciat greșit în tot acest timp.

Trump a admis că Putin îi spunea la telefon lucruri frumoase, dar acțiunile sale erau contrare acestor cuvinte. Și pentru prima data Trump a numit aceste declarații privind dorința de pace a lui Putin „bulshit”.

Trump a vorbit deschis și despre cum așteptorile sale privind soluționarea conflictului erau altele. „Credeam că acesta ar fi cel mai ușor”, a spus el joi.

Și, probabil în cel mai grăitor exemplu, Trump a relatat despre observația făcută de prima doamnă Melania Trump, după o conversație „minunată” pe care o avusese cu Putin –  armata rusă tocmai ce a bombardat un alt oraș ucrainean.

Părea că Trump a fost luat prin surprindere de această revelație și asta l-a trezit la realitate: Putin l-a amăgit în tot acest timp că dorește pace.

„Este posibil ca Trump să aibă motive întemeiate să creadă că Putin este pregătit să negocieze”, în condițiile în care nu sunt clare mișcările de culise care au determinat această întâlnire, și cine a inițiat-o.

Noile așteptări ale lui Donald Trump

De data aceasta, conform propriilor declarații ale lui Trump, acesta nu ar mai fi dispus să accepte noi amânări, iar încrederea sa ar trebui câștigată prin fapte.

De altfel unele relatări arată faptul că neîncrederea lui Trump ar putea fi mai profundă.

Potrivit CNN, Trump i-a întrebat pe oficialii Casei Albe și pe europeni ce s-a schimbat la omologul său.

„Mulți din jurul lui Trump încearcă acum să avanseze ideea că Putin s-a schimbat, astfel încât să aibă motive să spună că nu s-a înșelat în impresia inițială, la preluarea mandatului, cum că Putin este tip de treabă”, a declarat pentru CNN o persoană familiarizată cu situația.

Narațiunea e în mod evident atrăgătoare pentru Trump, dar asta nu este o veste bună pentru diplomație și eforturile de pace.

Mulți americani par să vadă aceleași probleme în ceea ce privește modul în care Trump îl abordează pe Putin, după cum a arătat un sondaj recent.

Un sondaj realizat Pew Research Center și publicat joi a arătat că 59% dintre americani au puțină sau niciun fel de încredere în Trump că va lua decizii înțelepte cu privire la războiul din Ucraina, comparativ cu doar 16% care au spus că sunt „foarte” încrezători. Restul de 24% s-au declarat „oarecum” încrezători.

Întrebați dacă Trump favorizează prea mult o tabără sau alta, aproximativ jumătate dintre respondenți au spus că acesta pare să încline de partea Rusiei.

Summitul de azi „ar putea fi șansa lui Trump de a le demonstra acestor oameni că se înșală – că are capacitatea să încheie o înțelegere, și una bună pe deasupra”, scrie CNN.

Însă această posibilitate rămâne un semn de întrebare, pe fondul îngrijorării că Trump ar putea repeta greșelile de apreciere din trecut, conchide CNN.

SUA

