Video Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc cu drone înainte de summitul Trump-Putin. O persoană a fost ucisă

Rusia și Ucraina au lansat drone una împotriva celeilalte, în noaptea de joi spre vineri, înainte de summitul care se desfășoară în Alaska între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin.

Forţele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri. Conform informaţiilor transmise de forţele aeriene ucrainene pe contul lor de Telegram, doborârea dronelor a fost realizată de aviaţie şi de unităţi mobile de război electronic şi de foc, transmite Agerpres.

Cele 63 de drone lansate în estul şi nordul Ucrainei erau sisteme de atac, inclusiv modelul "Shahed" de fabricaţie iraniană, precum şi alte tipuri.

Comunicatul militar a informat, de asemenea, că Rusia a folosit două rachete balistice şi un total de 97 de drone, astfel încât s-a înregistrat impactul a 34 de drone în 13 puncte de pe teritoriul ţării.

De asemenea, în Ucraina, un incendiu a izbucnit la o stație de benzină în urma unui atac rus în orașul Sumî, din nord-est, în această dimineață, potrivit serviciilor de urgență ucrainene. Se raportează că cel puțin o persoană a fost rănită.

La rândul său, armata ucraineană a anunțat că forțele speciale au efectuat mai multe atacuri asupra Rusiei în cursul nopții.

Într-o declarație pe Telegram, forțele ucrainene au afirmat că a lovit rafinăria de petrol Syzran din regiunea Samara a Rusiei, transmite BBC.

Se precizează că la rafinărie au fost observate incendii și explozii, iar aceasta produce o gamă de combustibili pentru aprovizionarea forțelor ruse.

O persoană a murit în Rusia

Tot în noaptea de joi spre vineri, un atac ucrainean cu dronă a ucis o femeie într-o clădire rezidenţială din oraşul rus Kursk.

"O dronă inamică a atacat în timpul nopţii o clădire" într-un cartier din Kursk ale cărei etaje superioare au luat foc, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Kursk, Aleksandr Hinştein.

O femeie în vârstă de 45 de ani a murit, iar zece persoane au fost rănite, inclusiv un adolescent născut în 2010, a spus el, adăugând că au fost avariate mai multe clădiri învecinate şi o şcoală, potrivit Agerpres.

Regiunea Kursk a fost ţinta unei ofensive a forţelor ucrainene în vara anului 2024, care au ocupat peste o mie de kilometri pătraţi din teritoriul rusesc înainte de a fi expulzate definitiv în aprilie 2025. De când Rusia a lansat ofensiva militară pe scară largă împotriva Ucrainei în februarie 2022, Kievul a răspuns cu atacuri cu drone asupra unor infrastructuri din Rusia situate la sute de kilometri distanţă de graniţă.

Acest ultim atac are loc cu doar câteva ore înaintea summitului dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, care va avea loc vineri în statul american Alaska.