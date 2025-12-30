search
Marți, 30 Decembrie 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat a reușit să fure dintr-o sală de jocuri din municipiul Slatina o sumă importantă de bani, amenințând încasatoarea cu un cuțit. Polițiștii l-au reținut pe făptaș a doua zi, recuperând banii.

Jaful a avut loc în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, în jurul orei 4.00, într-o sală de jocuri din municipiul Slatina. Un bărbat în vârstă de 41 ani, un împătimit al jocurilor de noroc, a intrat în sala de jocuri și, folosind un cuțit, a amenințat-o pe angajata sălii de jocuri, cerându-i să-i predea încasările. Bărbatul a reușit astfel să plece cu aproximativ 70.000 lei. Femeia a alertat poliția după plecarea bărbatului. 

În fapt, la data de 28 decembrie 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat de către o femeie, angajată a unei săli de jocuri de noroc din municipiul Slatina, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta unității și, sub amenințarea unui obiect tăietor-înțepător, ar fi sustras suma de aproximativ 70.000 de lei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, fiind demarate de îndată activități complexe investigativ-operative, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, în vederea identificării autorului, recuperării prejudiciului și dispunerii măsurilor legale care se impun”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt. 

Hoțul a fost identificat și prins a doua zi, în localitatea Tufeni din județul Olt, unde polițiștii au făcut percheziții.  

Pentru documentarea activității infracționale, la data de 29 decembrie 2025, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, la locuințele persoanei bănuite. În urma perchezițiilor efectuate, a fost recuperat prejudiciul cauzat și predat persoanei vătămate.

Banii furați de bărbat au fost recuperați FOTO: IPJ Olt
Banii furați de bărbat au fost recuperați FOTO: IPJ Olt

Pe baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt”, au mai transmis polițiștii.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul Serviciului Criminalistic, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Secției 12 Poliție Rurală Potcoava - Postul de Poliție Tufeni și al Poliției locale Slatina.  Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea tuturor măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai comunicat IPJ Olt.

Slatina

