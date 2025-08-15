Asul pe care Putin se pregătește să îl folosească la întâlnirea din Alaska. „Știe că Trump vede lumea printr-o lentilă economică”

search
Vineri, 15 August 2025
Publicat:

Când Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni în Alaska, președintele rus va încerca să-l atragă pe omologul său american, punând pe masă stimulente financiare pentru a se poziționa de partea Moscovei în problema Ucrainei, scrie The Guardian.

Trump și Putin se întâlnesc vineri în Alaska FOTO Facebook
Trump și Putin se întâlnesc vineri în Alaska FOTO Facebook

Mesajul-cheie al lui Putin, vineri, va fi un apel la instinctele de om de afaceri ale lui Trump. Joi, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că liderii vor discuta despre „uriașul potențial nevalorificat” al relațiilor economice ruso-americane.

„Se așteaptă un schimb de opinii privind dezvoltarea cooperării bilaterale, inclusiv în sfera comercială și economică”, a spus Ușakov. „Această cooperare are un potențial uriaș, dar, din păcate, deocamdată nevalorificat.”

Putin își aduce consilierii economici la summit

În mod remarcabil, alături de diplomați veterani, Putin îi aduce și pe doi consilieri economici importanți. Prezența ministrului de finanțe, Anton Siluanov, este deosebit de notabilă: el a condus răspunsul Rusiei la sancțiunile occidentale, a căror ridicare este o condiție-cheie pe care Kremlinul a menționat-o constant pentru orice acord de pace.

„Putin vede asta ca pe o șansă de a-i arăta lui Trump că este mai mult decât pregătit să accepte pacea, dacă condițiile sunt potrivite. El vrea să-l portretizeze pe [președintele Volodimir] Zelenski drept cel care prelungește războiul”, a spus un fost oficial de rang înalt al Kremlinului, care, ca și alte surse, a vorbit sub protecția anonimatului.

„Putin știe că Trump vede lumea printr-o lentilă economică și îi va prezenta o pace în termenii săi ca pe o poartă spre oportunități profitabile”, a adăugat fostul oficial.

Dacă ne luăm după întâlnirile anterioare dintre cei doi lideri, este posibil ca în Alaska avantajul să încline spre Putin, fostul ofițer KGB.

„Trump este exact tipul de lider cu care Putin crede că poate ajunge întotdeauna la o înțelegere, un autoritar în stilul lui [Recep Tayyip] Erdoğan, Xi Jinping sau [Narendra] Modi”, a spus un academician rus apropiat de ministerul de externe, referindu-se la liderii Turciei, Chinei și Indiei.

Summit organizat în grabă

Analiștii și sursele interne afirmă că summitul, convocat după săptămâni de discuții în mare parte fără rezultat între Rusia și Ucraina în Turcia, a fost organizat într-un termen prea scurt pentru a produce un rezultat semnificativ. Ministerul rus de externe a reiterat miercuri că cerințele lui Putin pentru încheierea războiului rămân neschimbate: retragerea completă a forțelor ucrainene din anumite regiuni-cheie și renunțarea Kievului la ambițiile de aderare la NATO.

Citește și: Washington Post: Ce trebuie să țină minte Donald Trump înainte de summitul de la Alaska

„Acesta nu este un summit final în care să se poată obține o pace durabilă”, a spus un membru al cercului de politică externă care îl consiliază pe Putin. „Nu s-a pregătit suficient teren pentru asta. Dar oferă o șansă rară de a-l atrage pe Trump de partea Rusiei.”

Trump a fost neobișnuit de prudent în a ridica așteptările legate de rezultat. Luni, el a descris discuțiile drept o „evaluare” pentru a vedea dacă un acord de pace este posibil. „Aș putea să spun ‘mult noroc, continuați să luptați’ sau aș putea să spun că putem face o înțelegere”, a declarat președintele.

A doua zi, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris întâlnirea drept un „exercițiu de ascultare” și a spus că Washingtonul nu poate anticipa un rezultat concret.

Ceea ce este clar este că, pentru ambii lideri, summitul vine într-un moment oportun. În ultimele săptămâni, retorica lui Trump față de Putin s-a înăsprit: l-a acuzat pe liderul de la Kremlin că i-a servit Washingtonului „o mulțime de prostii” și i-a adresat un ultimatum public, avertizând că luptele continue din Ucraina vor declanșa sancțiuni. La Moscova, exista sentimentul tot mai puternic că presiunile europene susținute în favoarea Kievului începeau să aibă efect.

Balanța înclină în favoarea Rusiei

Momentul summitului joacă în favoarea lui Putin. În această săptămână, forțele ruse au lansat un atac brusc în estul Ucrainei, o mișcare văzută ca o încercare de a crește presiunea asupra Kievului pentru a ceda teritoriu și de a consolida poziția de negociere a lui Putin.

„Având în vedere că situația se dezvoltă în favoarea Rusiei, trebuie să existe stimulente majore pentru ca Putin să oprească luptele”, a spus academicianul rus apropiat de ministerul de externe. „Putin crede că, dacă diplomația eșuează, poate pur și simplu să continue militar.”

Dar, chiar și cu așteptări reduse, există riscuri pentru Putin. Lăsându-l pe Trump cu mâinile goale, acesta ar putea provoca reacții imprevizibile din partea liderului american.

Andrei Kolesnikov, analist politic din Moscova, a spus că răbdarea lui Trump nu poate dura la nesfârșit. „Putin câștigă timp, dar vine un moment în care nu mai este posibil să amâni”, a spus Kolesnikov. „La un moment dat va trebui să ofere ceva.”

O posibilitate, sugerează sursele, este ca Putin să fie de acord cu o suspendare temporară a atacurilor cu rază lungă de acțiune. Însă liderul rus este puțin probabil să accepte un armistițiu complet dacă nu îi sunt îndeplinite condițiile.

Indiferent de rezultat, a spus Kolesnikov, vineri Putin se va afla exact acolo unde își dorește. „Putin are o latură mesianică în tot ceea ce face”, a spus el. „Vrea să împartă lumea în sfere de influență împreună cu Trump și Xi. Un nou Yalta este visul lui.”

SUA

