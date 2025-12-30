Novak Djokovic nu se atinge de alimentul pe care copiii îl adoră: „De atât a fost nevoie pentru a ajunge numărul 1”

La 38 de ani, sârbul Novak Djokovic, numărul 4 mondial, s-a pregătit atent pentru Australian Open, primul turneu de tenis de Mare Șlem al anului, competiție programată să înceapă pe 12 ianuarie, la Melbourne. „Nole” aleargă după cel de-al 25-lea trofeu major al carierei.

Se știe că sportivul mutat din Serbia în Grecia din motive de securitate este foarte atent la dietă și este deschis să inoveze metode noi de refacere. Toate cu scopul de a-și prelungi cariera dincolo de bariera celor 40 de ani. El speră să prindă Olimpiada de la Los Angeles 2028.

Djokovic duce o luptă cu zahărul, despre care se știe că declanșează și întreține inflamațiile din corp, astfel că se ține departe de ciocolată.

„Câtă disciplină? În ianuarie 2012, l-am învins pe Nadal în finala Australian Open. Meciul a durat cinci ore și cincizeci și trei de minute, cel mai lung meci din istoria Australian Open și cea mai lungă finală de Grand Slam din „era Open”. Mulți comentatori au numit acel meci cel mai mare meci de tenis din toate timpurile.

După victorie, stăteam în vestiar la Melbourne. Îmi doream un singur lucru. Să simt gustul ciocolatei. Nu mai gustasem de la jumătatea anului 2010. Prietenul meu apropiat și fizioterapeutul Miljan Amanovic mi-a adus o ciocolată. Am rupt un pătrățel, un pătrățel minuscul, și l-am pus în gură, lăsându-l să se topească pe limbă. Atât mi-am permis. De atât a fost nevoie pentru a ajunge numărul 1”, a declarat Novak Djokovic, potrivit sportal.blic.rs.