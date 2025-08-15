Video Omul lui Putin îl ia în râs pe Trump, înaintea întâlnirii din Alaska. Mesajul cu care a venit Lavrov la summitul istoric

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a ajuns la un hotel din Anchorage, Alaska, purtând un pulover pe care pare că erau inscripționate literele „СССР” – abrevierea în rusă pentru „URSS”.

Imaginile au fost publicate pe contul de Telegram al publicației Izvestia.

În înregistrare se vede cum șeful diplomației ruse coboară dintr-o mașină, îmbrăcat cu un pulover alb și o jachetă, pe pieptul căreia pare să fie scris „СССР” (URSS).

Potrivit Kyiv Independent, Serghei Lavrov și ambasadorul rus în SUA, Aleksandr Darciev, au sosit în Alaska înaintea unui summit planificat între Donald Trump și Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin urmează să se întâlnească în cursul zilei în Alaska, pe fondul intensificării eforturilor Washingtonului de a intermedia un acord de pace între Ucraina și Rusia.

Conform presei de stat ruse, Vladimir Putin a ajuns în orașul Magadan, în Extremul Orient rus, înainte de summit.

Magadan se află la aproximativ 3.162 de kilometri de Anchorage, cel mai populat oraș din Alaska, unde este programată întâlnirea Trump–Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că liderul rus urmează să se întâlnească cu guvernatorul local și să viziteze o unitate industrială înainte de a pleca spre Alaska.