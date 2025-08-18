În timpul întâlnirii de luni de la Casa Albă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a oferit președintelui SUA, Donald Trump, o scrisoare din partea Primei Doamne a Ucrainei. Zelenski i-a explicat însă lui Trump că scrisoarea este destinată Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

„Soția mea, Prima Doamnă a Ucrainei, mi-a dat această scrisoare. Nu este pentru dumneavoastră, ci pentru soția dumneavoastră”, a declarat el, potrivit CNN.

Zelenski și-a exprimat luni, la Casa Albă, recunoștința față de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, pentru scrisoarea pe care aceasta i-a trimis-o președintelui rus Vladimir Putin, în care semnala răpirile și transferurile forțate de copii ucraineni.

„Îi mulțumesc foarte mult soției dumneavoastră, Prima Doamnă a Statelor Unite. Ea i-a trimis o scrisoare lui Putin despre copiii noștri. Soția mea, Prima Doamnă a Ucrainei, mi-a dat această scrisoare, nu pentru dumneavoastră, ci pentru soția dumneavoastră”, a declarat Zelenski, înmânându-i lui Donald Trump o scrisoare de mulțumire la începutul întâlnirii lor de la Washington.

Donald Trump a răspuns că „Prima Doamnă a simțit acest lucru foarte profund. A văzut ceea ce vedeți și voi și ceea ce văd și eu. Este oribil. Ea vede durerea, părinții, funeraliile pe care le vedeți și voi la televizor. Tot timpul funeralii. Ne dorim să vedem altceva în afară de funeralii. Iubește copiii, are un fiu minunat pe care probabil îl iubește mai mult decât oricine, chiar mai mult decât mine – urăsc să recunosc asta”. El a adăugat că scrisoarea „a fost foarte frumoasă” și că a fost „bine primită” de Putin.

Scrisoarea Melaniei Trump, transmisă cu ocazia summitului bilateral dintre Donald Trump și Vladimir Putin din 15 august, solicita încetarea războiului pentru protecția viitorului copiilor prinși în conflict și făcea apel la conștiința liderilor care pot lua decizii.

Reamintim că, în martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru infracțiuni de deportare forțată și transfer ilegal al copiilor ucraineni în teritorii ocupate de Rusia.Zelenski i-a oferit lui Trump o scrisoare destinată Melaniei Trump