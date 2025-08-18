Video Trump l-a lăudat pe Zelenski pentru ținuta aleasă pentru întâlnirea de la Casa Albă. „Eu m-am schimbat, tu nu”

Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru costumul negru pe care l-a purtat în timpul întâlnirii de la Casa Albă, după ce, în luna februarie, l-a mustrat pentru ținuta necorespunzătoare.

În timpul discuțiilor intense despre război și pace, a avut loc un moment amuzant în Biroul Oval, când reporterul și președintele Donald Trump au remarcat alegerea unui costum negru de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează BBC.

„Arăți fabulos în acel costum”, a spus reporterul Brian Glenn de la Real America’s Voice, care îl întrebase anterior pe Zelenski despre ținută în vizita sa la Casa Albă, în februarie.

„Am spus același lucru”, a exclamat Trump.

„Tu porți același costum”, i-a răspuns Zelenski lui Glenn. „Eu m-am schimbat, tu nu”, a fost remarca ce a stârnit hohote de râs.

Ținuta lui Zelenski a fost discutată între oficialii americani și ucraineni înainte de discuțiile de luni dintre liderul ucrainean și Trump, potrivit unui oficial european, cu înțelegerea că Zelenski nu ar trebui să vină îmbrăcat în obișnuita sa bluză militară verde.

Trump fusese nemulțumit când Zelenski a sosit la Casa Albă în februarie purtând uniforma militară, glumind că s-a „îmbrăcat de sărbătoare”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski și cinci lideri europeni, alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte au sosit luni la Washington DC, unde au loc discuţii cruciale cu președintele american Donald Trump cu privire la condițiile încheierii războiului, fără a ceda unor revendicări maximaliste din partea lui Vladimir Putin.