Duminică, 17 August 2025
Adevărul
S-a aflat conținutul scrisorii primite de Putin de la Melania Trump. Președintele rus a citit-o de față cu toată lumea

Publicat:

S-a aflat conținutul integral al scrisorii pe care Prima Doamnă Melania Trump i-a trimis-o lui Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să protejeze copiii și generațiile viitoare și subliniază că „este timpul” pentru acțiuni concrete în favoarea păcii globale.  

Melania Trump i-a transmis prin Donald Trump o scrisoare președintelui Putin / Sursa foto: USA Today
Prima Doamnă Melania Trump a scris o „scrisoare pentru pace” către președintele rus Vladimir Putin, în care îi transmite că „este timpul” să protejeze copiii și generațiile viitoare din întreaga lume, potrivit Fox News.

Putin nu a mai avut răbdare și a citit-o în fața delegațiilor americane și ruse

Președintele SUA, Donald Trump i-a înmânat-o personal lui Putin înainte de summitul din Alaska. Imediat ce a primit scrisoarea, Putin a citit-o în fața delegațiilor americane și ruse.

„Dragă președinte Putin,” începe scrisoarea Primei Doamne. „Fiecare copil împărtășește aceleași vise liniștite în inimă, fie că s-a născut întâmplător în mediul rural al unei națiuni sau într-un centru urban impunător. Ei visează la dragoste, posibilități și siguranță față de pericol.”

„Ca părinți, avem datoria să hrănim speranța următoarei generații,” continuă scrisoarea. „Ca lideri, responsabilitatea de a proteja copiii se extinde dincolo de confortul câtorva.”

”Fiecare suflet să se trezească în pace” i-a scris prima doamnă a SUA

„Indiscutabil, trebuie să ne străduim să creăm o lume plină de demnitate pentru toți — astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace și astfel încât viitorul să fie complet protejat,” se mai arată în scrisoare.

„Un concept simplu, dar profund, domnule Putin, după cum sunt sigură că sunteți de acord, este că descendenții fiecărei generații încep viața cu o puritate — o inocență care se află deasupra geografiei, guvernului și ideologiei.”

Prima Doamnă a continuat că „în lumea de astăzi, unii copii sunt nevoiți să păstreze un râs liniștit, neatins de întunericul din jur — o sfidare tăcută împotriva forțelor care le-ar putea revendica viitorul.”

„Domnule Putin, dumneavoastră puteți restaura singur acest râs melodios,” a scris Prima Doamnă. „Protejând inocența acestor copii, veți face mai mult decât să serviți doar Rusia — veți servi întreaga umanitate.”

 „Implementați această viziune cu un simplu gest al pixului astăzi” i-a spus direct Melania Trump

„O astfel de idee îndrăzneață transcende orice diviziune umană, și dumneavoastră, domnule Putin, sunteți potrivit să implementați această viziune cu un simplu gest al pixului astăzi,” a mai adăugat ea. „Este timpul.”

Scrisoarea Primei Doamne Trump a fost redactată înainte de întâlnirea istorică a soțului ei cu Putin la Anchorage, Alaska. Această întâlnire importantă a fost primul summit SUA-Rusia din iunie 2021, sub administrația fostului președinte Joe Biden, cu doar opt luni înainte ca Putin să invadeze Ucraina.

Cum arată scrisoarea primită de Putin de la prima doamnă a SUA, Melania Trump / Sursa foto: FOX News
Deși Trump și Putin nu se mai întâlniseră personal de ani de zile înainte de Alaska, ei au vorbit de mai multe ori la telefon în acest an pentru a discuta despre încheierea războiului Rusiei în Ucraina.

După întâlnire, președintele Trump a declarat că summitul a fost „extrem de productiv”, dar că părțile „nu au ajuns încă” la un acord pentru încheierea războiului.

„Au fost foarte, foarte multe puncte asupra cărora am fost de acord, majoritatea, aș spune,” a spus Trump presei după întâlnire. „Câteva puncte mari unde nu am ajuns încă, dar am făcut progrese. Deci, nu există un acord până nu există un acord.”

Volodimir Zelenski: „Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Casa Albă” 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta încetarea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând propunerea unui format trilateral SUA–Ucraina–Rusia. 

„Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a lucra cu efort maxim pentru a atinge pacea”, a declarat Zelenski sâmbătă pe X.   

SUA

