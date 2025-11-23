search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Venezuelenii se tem mai mult de scumpirea alimentelor decât de un război cu SUA: „Să se întâmple orice s-ar întâmpla!”

Publicat:

În timp ce administrația Maduro trăiește sub presiunea amenințărilor militare venite din partea președintelui american Donald Trump, venezuelenii de rând încearcă, zi de zi, să-și dea seama ce vor mânca. Inflația uriașă, salariile aproape simbolice și teama de a vorbi liber definesc realitatea unei țări aflate în pragul colapsului.

Venezuelenii se tem mai mult de scumpirea alimentelor decât de un război cu SUA FOTO: Shutterstock
În timp ce președintele Nicolas Maduro se confruntă cu amenințări militare venite din partea liderului american Donald Trump, oamenii obișnuiți din Venezuela privesc cu totul în altă direcție. Pentru ei, prioritatea nu este geopolitica, ci ce vor pune pe masă la cină, relatează BBC.

Nu va exista o intervenție, nimic de genul acesta. Ceea ce ne îngrijorează cu adevărat este creșterea dolarului”, a declarat Alejandro Orellano pentru BBC.

Localnicii le-au arătat jurnaliștilor britanici tarabele aproape goale din piețele de legume și fructe, un semn al unei crize care se adâncește de la o zi la alta.

Prețurile explodează, bolivarul se prăbușește

Creșterea bruscă a prețurilor la alimente, combinată cu prăbușirea puterii de cumpărare, alimentează riscul unei crize de foamete. Deprecierea rapidă a bolivarului, estimată de FMI la 80% doar în acest an, face aproape imposibilă cumpărarea celor necesare.

Un exemplu devenit simbolic pentru criză: un kilogram de pui costă cât aproximativ patru salarii minime lunare oficiale. Chiar dacă guvernul oferă bonusuri pensionarilor și funcționarilor publici, aceste suplimente sunt departe de a acoperi coșul alimentar de bază.

Consuelo, o femeie de 74 de ani, spune că nu crede în scenariul unui conflict militar cu SUA, dar crede că panica nu i-ar ajuta oricum pe oameni.

„Să se întâmple orice s-ar întâmpla! Și asta e tot!”, spune ea pentru BBC. „Este adevărat? Este fals? Asta te face doar să fii rău, să te plimbi nervos, e mai bine să rămâi calm. Emoțiile îți pot afecta și sănătatea”. Ea mai adaugă că nu și-a făcut stocuri: „Nu am făcut cumpărături de panică; ai nevoie de mulți bani pentru a face asta”.

Potrivit FMI, prețurile vor crește cu 548% în acest an, iar anul viitor situația ar putea fi și mai dramatică, cu o rată estimată de 629% - cea mai mare de pe continent.

Frică de represalii, tăcere în spațiul public

De teama represaliilor, mulți venezueleni nu vor să vorbească despre politică. „Ne este frică, tăcem, ne e teamă că ne aruncă în închisoare. Postam înainte, dar acum nu mai fac asta – nu ar trebui – pentru că nu știu cine m-ar putea denunța”, spune o comerciantă din Ciudad Bolívar, intervievată telefonic de BBC.

„Există speranță, credință, dar oamenii sunt tăcuți de frică. Nu auzi pe nimeni vorbind despre asta; doar acasă, cu familia. Dar e acolo… un pic de bucurie ascunsă”, adaugă ea.

Situația este tensionată după protestele declanșate în urma alegerilor prezidențiale din 2024, contestate pe scară largă la nivel internațional. Statele Unite și multe alte țări l-au recunoscut pe candidatul opoziției, Edmundo González, drept președinte legitim.

Conform cifrelor oficiale, peste 2.000 de persoane au fost arestate după alegeri. În prezent, 884 de persoane sunt închise din motive politice, potrivit ONG-ului Foro Penal.

Barbara Marrero, o cofetară de 40 de ani, spune: „Așteptăm cu toții să se întâmple ceva, pentru că este corect și necesar. Trăim în mizerie absolută de ani de zile. Venezuelenii trăiesc de pe o zi pe alta așteptând o schimbare, dar toți se tem și nimeni nu spune nimic”.

Semnale tot mai clare ale unei posibile intervenții americane

Deși pentru unii o intervenție americană ar putea părea singura șansă la o schimbare politică, mulți venezueleni se tem să discute deschis acest scenariu. Între timp, acțiunile Statelor Unite din ultimele săptămâni au alimentat speculațiile privind o escaladare.

Administrația Trump a mobilizat mii de soldați și resurse militare aproape de Venezuela, inclusiv cea mai mare navă de război din lume. Sâmbătă, cel puțin patru companii aeriene internaționale au anulat zboruri spre și dinspre Venezuela, după ce autoritățile aeronautice americane au emis o avertizare privind „activitatea militară intensificată în sau în jurul Venezuelei”.

Toate acestea vin după o serie de atacuri aeriene americane asupra unor presupuse nave de trafic de droguri în Caraibe și Pacificul de Est, atacuri soldate cu peste 80 de morți.

SUA

